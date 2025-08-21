Mặc quần jeans cả tuần cũng không chán sau khi biết 10 cách phối đồ dễ ứng dụng này!

Không có khoảng thời gian nào lý tưởng để mặc quần jeans hơn mùa thu. Khi thời tiết trở nên dịu dàng hơn so với mùa hè, quần jeans sẽ giúp chị em tạo nên những bộ cánh thoải mái và sành điệu. Quần jeans có nhiều biến tấu và xoay quanh món thời trang này cũng có nhiều cách phối đồ, đủ để chị em mặc đẹp tới hết mùa thu.

Sau đây là 10 cách phối quần jeans tuyệt đẹp của hội sành điệu, chị em ngắm xong là muốn diện mẫu quần kinh điển này mỗi ngày:

Áo blouse trắng lệch vai luôn được ưa chuộng vì nét nữ tính và quyến rũ tự nhiên. Khi kết hợp mẫu áo này với quần jeans xanh, chị em sẽ có được tổng thể trang phục trẻ trung hết nấc. Đôi giày họa tiết da báo đã tạo điểm nhấn sang chảnh cho cả bộ đồ.

Áo sơ mi kẻ sọc vẫn hot cho tới hiện tại. Mẫu áo này có sự đan xen giữa nét trẻ trung và vẻ thanh lịch. Muốn có vẻ ngoài sành điệu trong tích tắc, chị em chỉ cần kết hợp áo sơ mi kẻ sọc với quần jeans xanh. Bộ cánh thêm năng động và thoải mái nhờ đôi sneaker trắng.

Bên cạnh quần jeans kiểu dáng cơ bản, chị em có thể tạo sự đột phá cho style mùa thu bằng quần denim lửng. Mẫu quần này phóng khoáng và trẻ trung, phảng phất nét retro. Quần jeans lửng kết hợp rất ăn ý với áo blouse trắng, từ đó tạo nên bộ trang phục nữ tính, yêu kiều. Giày mule trắng, thắt lưng và túi xách màu trắng không chỉ đảm bảo độ hài hòa, mà còn giúp bộ cánh trông thời thượng hơn nữa.

Áo gile len tăm là item hợp lý để mặc trong mùa thu. Nhất là khi diện phiên bản màu nâu, bạn sẽ càng dễ ghi điểm thanh lịch, sang trọng. Công thức áo len tăm màu nâu và quần denim ống suông tạo nên bộ cánh nhã nhặn nhưng vẫn mang đến hiệu quả hack tuổi.

Áo thun màu nâu, cổ 3 phân khá nữ tính và thanh lịch. Do đó, bạn có thể mặc item này tới công sở. Ngay cả khi kết hợp mẫu áo thun này với quần jeans ống loe phóng khoáng, chất công sở vẫn không thuyên giảm. Chị em hãy hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu bằng cách sơ vin và đi giày cao gót mũi nhọn.

Mùa thu luôn là thời điểm lý tưởng để các nàng diện đồ layer. Công thức áo thun màu xanh lá, quần jeans ống suông và áo sơ mi kẻ sọc vừa trẻ trung, vừa tươi tắn. Thao tác sơ vin cùng chiếc thắt lưng da màu nâu tưởng như đơn giản nhưng lại nâng tầm cả bộ cánh.

Dù bao gồm những item cơ bản như áo sơ mi cộc tay, quần jeans xanh ống đứng và sandal cao gót quai mảnh, bộ cánh trên vẫn đầy cuốn hút. Thao tác sơ vin giúp chị em hoàn thiện bộ cánh đẹp từ công sở ra phố.

Muốn có vẻ ngoài nữ tính với quần jeans xanh, chị em chỉ cần kết hợp item này với áo blouse trắng. Chi tiết nhấn eo giúp tôn dáng cao ráo, tạo vẻ gọn gàng mà không cần sơ vin. Chị em sẽ có vẻ ngoài thanh lịch tuyệt đối khi đi sandal cao gót.

Vẫn là công thức áo blouse trắng và quần jeans nhưng chỉ cần tô điểm một sợi dây mảnh quàng cổ, chị em đã tăng vẻ yêu kiều, sang chảnh cho công thức quen thuộc. Một đôi khuyên tai ngọc trai dù chỉ là mảnh ghép nhỏ, nhưng lại giúp tăng vẻ lung linh cho cả outfit.

Yêu thích phong cách tối giản, chị em đừng bỏ qua công thức gồm áo thun trắng và quần jeans xanh. Đây là sự kết hợp không bao giờ sai, giúp người mặc thêm trẻ trung mà vẫn ghi điểm thanh lịch, tinh tế. Muốn tăng thêm sức hút cho bộ cánh, chị em có thể tô điểm khuyên tai nụ, khuyên tai ngọc trai hoặc một sợi dây chuyền mảnh.

