"Ngôi sao mới" trong làng nước tẩy trang làm "đổ tim" các beauty blogger gọi tên Actidem Derma Cleansing Water

Vì sao mà nước tẩy trang Actidem Derma Cleansing Water lại nhận được sự yêu thích như vậy?

Sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ, không gây cay mắt

Khác với những sản phẩm tẩy trang trên thị trường, Actidem Derma Cleansing Water gây ấn tượng bởi công thức không cồn – không gây cay mắt – không paraben, đảm bảo an toàn cho mọi loại da. Sản phẩm loại bỏ hiệu quả lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn nhưng không gây khô căng. Đặc biệt là khả năng không gây cay mắt khi sử dụng sản phẩm, vấn đề mà hầu hết các loại tẩy trang khác trên thị trường gặp phải.

Thành phần được nghiên cứu từ đội ngũ chuyên gia uy tín

Muối biển: có khả năng điều tiết dầu thừa, cân bằng tỷ lệ dầu nước trên da. Các khoáng chất trong muối biển giúp giãn nở lỗ chân lông để làm sạch sâu hơn và có lợi ích thanh lọc cho da.

Citric Acid (một dạng của AHA): hỗ trợ lấy đi tế bào sừng, bụi bẩn và bã nhờn trên da một cách nhẹ nhàng, từ đó giúp hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng và ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn.

Glycerin: giúp hỗ trợ dưỡng ẩm và làm mềm da.

Chiết xuất thiên nhiên (nha đam, thanh cúc, dưa leo, keo ong...): hỗ trợ giữ ẩm cho da, giúp da mềm mại, mịn màng và đặc biệt hỗ trợ giảm các kích ứng, mẩn đỏ trên da.

Các Beauty Blogger nói gì sản phẩm Nước tẩy trang Actidem Derma Cleansing Water?

Anh Vũ Thái Bình một chuyên gia uy tín về mỹ phẩm với kênh Tik Tok có hơn 1 triệu lượt người theo dõi, nhận xét rằng: "Khả năng làm sạch của em này rất tốt, ngoài việc làm sạch được lớp kem chống nắng, lớp makeup, thậm chí là lớp hóa trang cứng đầu cũng rất đơn giản."

Trong khi đó, Cô Học chăm da được các tín đồ làm đẹp yêu mến với những review trải nghiệm thẳng thắn và chân thật, lại ấn tượng với những ưu điểm: "Đây chính là chai nước tẩy trang có giá thành rẻ, dung tích lớn, sử dụng tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu làm sạch da. Khi lau trên da sản phẩm không trơn trượt, không gây rít khó chịu mà rất là êm."

Còn chị Mai Trinh Hồ, nữ beauty blogger nổi tiếng trên nền tảng Yotube được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì những review có tâm về các loại mỹ phẩm, đã đánh giá rất cao nước tẩy trang Actidem: "Riêng nước tẩy trang này mình siêu thích luôn, mình không nghĩ với mức giá này và sản phẩm của Việt Nam nha mà nó có thể ổn áp như thế này. Khả năng làm sạch rất tốt, rất sạch, rất êm mà không hề gây khô căng da."

Feedback từ người tiêu dùng dành cho Nước tẩy trang Actidem Derma Cleansing Water:

Nước tẩy trang Actidem Derma Cleansing Water đã nhận được hàng loạt đánh giá 5 sao cùng những chia sẻ chân thật từ người dùng về khả năng làm sạch vượt trội và độ dịu nhẹ đáng kinh ngạc.

