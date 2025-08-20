TOP 8 đôi giày thể thao hot nhất nửa cuối 2025: Có một đôi giày đang là tâm điểm

Bạn muốn bắt kịp danh sách sneaker hot nhất hiện nay không? Năm 2025, thị trường giày thể thao vẫn sôi động chưa hạ nhiệt. Không chỉ dòng giày đế mỏng tiếp tục thống trị, mà các phiên bản collab cùng giày sao mặc còn "phủ sóng" Threads và Instagram. Từ PUMA, New Balance cho đến các dòng sneaker cao cấp, loạt "must-have" liên tục xuất hiện khiến giới mộ điệu choáng ngợp.

1. PUMA SPEEDCAT Metallic – ROSÉ cùng mẫu, bản màu bạc mới

Giá: khoảng 2,6 triệu VNĐ

Cơn sốt PUMA SPEEDCAT do ROSÉ khởi xướng vẫn chưa hạ nhiệt trong nửa cuối 2025. Lấy cảm hứng từ giày đua xe, thiết kế đế mỏng cùng dáng giày thon gọn trở thành biểu tượng thời trang. Phiên bản mới với sắc Metallic bạc cùng chi tiết ánh gương càng khiến đôi giày thêm cá tính và sành điệu.

2. PUMA H-STREET OG – Thiết kế retro nhẹ và thoáng

Giá: khoảng 2,4 triệu VNĐ

Được các cô gái Hàn yêu thích, H-STREET lấy cảm hứng từ giày chạy track Harambee cổ điển của PUMA. Thiết kế đế mỏng, chất liệu lưới thoáng khí cùng khung giày nhẹ, vừa mang tinh thần thể thao vừa hợp gu street style.

3. New Balance 2010

Giá: khoảng 3,9 triệu VNĐ

NB 2010 lấy cảm hứng từ giày chạy đầu những năm 2000, kết hợp DNA từ 2002R, 1906R và 860v2. Với phần upper phối nhiều chất liệu, midsole màu "vintage cream", đôi giày này vừa retro vừa năng động.

IU diện cùng áo logo NB và hoodie dây rút, tạo vibes trẻ trung cho mùa hè.

4. New Balance 204L

Giá: khoảng 3,1 triệu VNĐ

NB 204L được Wonyoung "nhá hàng" trong ảnh sinh nhật, chuẩn bị phát hành ngày 22/8. Form retro, phối da lộn màu xám-nâu-be cùng thiết kế 2 dây buộc và logo N tinh tế, nhiều fan gọi đây là phiên bản "dupe hoàn hảo của Miu Miu".

5. ALO Sunset – Đôi giày đang "càn quét" Instagram

Giá: khoảng 6,4 triệu VNĐ

ALO tiếp tục mang đến tinh thần minimalism với Sunset mỏng nhẹ, thoáng khí và êm ái. Từ street style, đi làm đến outfit thể thao, đôi giày này "hợp mọi hoàn cảnh" nên nhanh chóng trở thành tâm điểm check-in của nhiều fashion blogger Hàn.

6. adidas Originals x CLOT Superstar Breathe "Purple" – Collab hot với tông tím pastel

Giá: khoảng 3,9 triệu VNĐ

Phiên bản collab với CLOT mang hơi thở mới cho Superstar: Thiết kế bằng lưới thoáng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Chi tiết in CLOT Group trên dây giày cùng sắc tím lavender ngọt ngào, vừa nữ tính vừa trendy, dễ phối nhiều outfit.

7. adidas Originals TOKYO – Retro từ thập niên 60

Giá: khoảng 3,1 triệu VNĐ

Lấy cảm hứng từ giày tập retro của những năm 1960, adidas TOKYO được "tái sinh" với chất da mềm, đế răng cưa 3 sọc đặc trưng và logo 3 lá. Phù hợp cho cả outfit casual lẫn street style.

8. Onitsuka Tiger TIGRUN – TWICE Momo cùng mẫu

Giá: khoảng 6,3 triệu VNĐ

Lấy cảm hứng từ giày chạy 1980–2000, TIGRUN kết hợp lưới kép nhiều lớp tạo hiệu ứng 3D ánh nhẹ. Đế khắc dấu "vuốt hổ" độc quyền, thêm chi tiết da lộn và tặng kèm dây giày bản rộng. Bộ sưu tập ra mắt với 6 phối màu – tất cả đều thời thượng và dễ phối đồ.

Nửa cuối 2025 là cuộc chơi của đế mỏng retro + collab + idol cùng mẫu. Từ PUMA, NB đến adidas và Onitsuka, đâu sẽ là đôi "must-have" tiếp theo trong tủ giày của bạn?