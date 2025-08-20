Cô nàng Hàn Quốc khoe làn da tuổi 60 của mẹ: Cách bà bôi kem và uống nước đúng là kinh nghiệm để đời

Là một trong những beauty blogger người Hàn được đông đảo phái đẹp yêu mến, Jello (Sở hữu kênh TikTok @ava19179 với hơn 110 triệu lượt yêu thích) luôn mang đến những tips chăm sóc da hữu ích cũng như gợi ý những sản phẩm skincare lành tính cải thiện làn da của các chị em.

Không chỉ đưa đến cho phái đẹp những tips chăm sóc da của bản thân, mà Jello còn chia sẻ cả những bước skincare mà mẹ cô - phụ nữ 60 tuổi, vẫn thường xuyên thực hiện hàng ngày. Mỗi lần như vậy, làn da tuổi 60 của bà đều khiến chị em phải ngưỡng mộ, Jello cũng học được khá nhiều điều thú vị từ các bước chăm sóc da tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu nghiệm của mẹ cô.

Làn da tuổi 60 của mẹ cô khiến rất nhiều người phải bất ngờ. Ở độ tuổi ấy, nhiều người phải "chịu trận" với làn da nhiều nếp nhăn, tàn nhang... vậy mà làn da của mẹ Jello vẫn căng mịn, hồng hào.

Dùng dầu tẩy trang thay vì nước tẩy trang

Thay vì dùng nước tẩy trang, mẹ của Jello chỉ dùng dầu cho bước tẩy trang và làm sạch da của bà. Dầu trang trang có thể làm sạch sâu mà vẫn giữ nguyên độ ẩm của làn da. Hàng ngày, ngay cả khi không trang điểm, mẹ của Jello vẫn tẩy trang với dầu và rửa mặt với sữa rửa mặt.

Bà sẽ tập trung làm sạch vùng chữ T đầu tiên sau đó mới đến các vùng da khác như hai bên gò má hay trên trán. Sau khi massage nhẹ nhàng dầu tẩy trang lên toàn bộ khuôn mặt, mẹ của Jello còn dùng thêm miếng bọt biển để massage, làm sạch thêm một lần nữa. Bước này sẽ giúp loại bỏ bã nhờn, mụn đầu đen ở mũi, loại bỏ da chết tích tụ, miếng bọt biển rất mềm nên không hề gây hư tổn cho da.

Sau khi massage toàn bộ khuôn mặt với miếng bọt biển và dầy tẩy trang, bà sẽ thoa một ít nước lên mặt và nhũ hóa dầu. Dầu chuyển sang lớp sữa trắng là có thể rửa lại với nước, để đến bước rửa mặt cùng sữa rửa mặt.

* Gợi ý một vài sản phẩm dầu tẩy trang để bạn lựa chọn:

- Innisfree green tea cleansing oil

- Senka Perfect Watery Oil

- Neutrogena Ultra Light Face Cleansing Oil

- Kiehl's Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil

Dùng gel tẩy da chết 1 - 2 lần/tuần

Tẩy da chết cũng là bước rất quan trọng trong quá trình chăm sóc da, Jello chia sẻ, mẹ của cô sẽ thực hiện bước tẩy da chết khoảng 1-2 lần/tuần để loại bỏ hoàn toàn da chết và bụi bẩn tích tụ.

Hai mẹ con cũng hay dành thời gian để skincare cùng nhau. Một người vừa bước qua tuổi 30, một người đã chạm ngưỡng 60 tuổi, cả hai mẹ con đều đặc biệt quan tâm đến làn da của bản thân.

Với bước này, Jello và mẹ sẽ dùng một tuýt gel dịu nhẹ để tẩy da chết chứ không dùng sản phẩm có hạt để massager. Với gel tẩy da chết, chỉ cần bơm một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, massager nhẹ nhàng lên toàn bộ da mặt, bạn sẽ thấy làn da như được "kỳ ghét", đó chính là lúc gel lấy đi bụi bẩn, dầu nhờn và tế bào da chết trên da.

* Gợi ý một vài sản phẩm gel tẩy da chết để bạn lựa chọn:

- Mizon Apple Smoothie Peeling Gel

- Some By Mi Yuja Niacin Brightening Peeling Gel

- Cure Natural Aqua Gel

- Rosette Peeling Gel

60 tuổi vẫn dùng sản phẩm chống lão hóa như: Retinol hay Retinal

Retinal và retinol đều là các dạng của vitamin A, nhưng Retinal được xem là mạnh hơn và có hiệu quả nhanh hơn Retinol. Retinol cần chuyển hóa thành retinal rồi mới thành retinoic acid để hoạt động trên da, trong khi retinal đã gần như sẵn sàng để hoạt động.

Dù 30 tuổi hay 60 tuổi thì làn da vẫn cần chống lão hóa, nếu không thì các dấu vết tuổi tác sẽ in hằn ngày một nhiều trên da. Jello và mẹ dùng một tuýp kem Retinal kết hợp cùng kem dưỡng ẩm để giảm kích ứng và tăng hiệu quả trẻ hóa của Retinal. Dù dùng Retinol hay Retinal chống lão hóa thì cũng đều cần chống nắng cẩn thận để bảo vệ làn da của bạn.

* Gợi ý một vài sản phẩm Retinal để bạn lựa chọn:

- Retinal Bakuchiol PrettySkin Night Cream

- celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster

- Dr. Different Retinal Tím Vita- A Cream Night Treatment

- DERMA FACTORY Retinal 300ppm 1.01

Uống nước ấm quanh năm

Đây chính là điều mà Jello bất ngờ nhất, uống nước ấm quanh năm chính là thói quen bất di bất dịch không kể mùa nóng hay mùa lạnh của mẹ cô.

Mẹ của Jello nói rằng, nước ấm sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, kích thích hệ tiêu hóa giúp da dẻ hồng hào tươi trẻ hơn. Nước ấm cũng có lợi cho nội tiết của phụ nữ, vậy nên dù đã 60 tuổi, bà vẫn duy trì uống nước ấm hàng ngày. Đây là cách mà bà học được từ Đông Y để cải thiện làn da, vóc dáng và sức khỏe của bản thân.

(Nguồn: @ava19179)