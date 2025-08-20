Cựu người mẫu 44 tuổi phải bới rác kiếm ăn, tay vẫn mang đồng hồ Rolex

Showbiz từng chứng kiến không ít trường hợp những ngôi sao từng có ngoại hình và sự nghiệp là mơ ước của bao người bất ngờ rơi vào biến cố rồi lặng lẽ mất tích, ít lâu sau những người này được bắt gặp trên đường phố trong diện mạo của một kẻ lang thang và tinh thần không ổn định. Loni Willison, một cựu người mẫu nước Mỹ là một câu chuyện như vậy.

Tờ Daily Mail đưa tin, vào cuối tuần trước, người ta tiếp tục bắt gặp cảnh cựu người mẫu 44 tuổi tay xách nách mang, đem theo 2 túi đồ cỡ lớn, đi bộ trong một con hẻm ở Beverly Hills. Loni diện áo ba lỗ màu be với quần legging, đi giày Converse và đội một chiếc mũ trucker như trong những bức ảnh trước đây cô từng được chụp lại.

Đáng chú ý, người ta nhìn thấy trên tay cựu người mẫu là một chiếc đồng hồ Rolex Datejust đã cũ, không rõ là tài sản trước đây mà cô vẫn còn giữ lại hay mới nhặt được đâu đó.

Trong hình ảnh mới được chụp cựu người mẫu Loni Willison được nhìn thấy đeo trên tay đồng hồ Rolex.

Loni Willison (sinh năm 1983) tại California, từng là người mẫu thể hình nổi tiếng, chụp ảnh cho các tạp chí như Glam Fit, Flavour Magazine và Iron Man Magazine. Cô kết hôn cùng chồng là nam diễn viên, ca sĩ Jeremy Jackson hồi năm 2012 nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã đổ vỡ sau 2 năm chính là nguyên do khiến cựu người mẫu đánh mất tất cả như bây giờ.

Theo đó, sau khi ly hôn năm 2014, Loni Willison đã mất việc và cuối cùng là mất nhà, sau khi mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào năm 2023, Loni Willison được hỏi rằng cuộc đời cô đã sai ở đâu? Cô chỉ trả lời: Chồng cũ của tôi...

Thời điểm tan vỡ, Loni Willison cáo buộc chồng cũ đã bạo hành khiến cô bị đa chấn thương nhưng nam diễn viên này không bị truy tố vì Loni Willison chia sẻ cô không muốn anh ấy phải đi tù. Về sau, trong các cuộc phỏng vấn, Jeremy Jackson cho biết anh đã cố gắng vực dậy vợ cũ khi cô nghiện ngập và suy sụp tinh thần nhưng không thể.

Vẻ đẹp khoẻ khoắn của cựu người mẫu thể hình thời đỉnh cao sự nghiệp và hạnh phúc hôn nhân.

Năm 2018, lần đầu tiên người ta chụp được ảnh Loni Willison khi cô đang sống cuộc đời vô gia cư trên phố sau nhiều năm vắng bóng trước công chúng. Vào thời điểm đó, Loni chia sẻ với tờ Daily Mail về sự sụp đổ của mình, tiết lộ rằng cô đã bị suy nhược thần kinh từ năm 2016 và xuất hiện ảo giác gây đau đớn chỉ có thể chữa khỏi bằng cách dùng chất trắng.

Loni Willison bị nghiện nặng, luôn được nhìn thấy cùng điếu thuốc lá.

Những năm qua, cựu người mẫu thường được nhìn thấy trên phố cùng một chiếc xe đẩy hàng siêu thị. Cô để tất cả hành trang của mình như quần áo, chăn màn lên đó rồi đưa đi khắp nơi. Tuy sống đời vất vả nhưng với tư duy của một cựu người mẫu, người ta vẫn thấy cô ăn mặc hết sức cầu kỳ. Tất cả những áo quần, trang sức thu nhặt được Loni diện lên người một cách tự nhiên nhưng không bừa bãi, các lớp layering mà cô chồng chéo đâu đó vẫn mang lại hiệu ứng thị giác phóng khoáng, bụi bặm.

Trong những khung hình được chụp lại của cựu người mẫu, thứ khiến người ta chú ý nhất thường là trang phục đa sắc màu, đầy tính nổi loạn cùa cô.

Với việc phải bới thùng rác tìm thức ăn, Loni Willison tàn tạ trông thấy so với tuổi, cô cắt phăng mái tóc dài màu blonde để gắn liền với hình ảnh tomboy cùng đầu tóc ngắn. Các item mà cô đặc biệt ưa thích là mũ lưỡi trai, áo jacket, áo flannel kẻ caro và các loại phụ kiện statement như vòng cổ. Diện mạo của Loni Willison chính là những gì mà phong cách Punk định nghĩa chỉ tiếc là bị đặt trong 1 hoàn cảnh trớ trêu.

Phải bới rác kiếm sống nhưng cựu người mẫu vẫn khá ưu tiên chuyện thời trang.

Khi những bức hình mới nhất của Loni Willison được chia sẻ, công chúng quốc tế bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng và nhan sắc đã bị dập tắt. Bên cạnh việc thắc mắc tại sao cựu người mẫu không bán chiếc đồng hồ để sống qua ngày, netizen đồng thời cũng cảm thấy bất an cho cô khi thông tin mang trên tay đồng hồ Rolex có thể có giá trị cao được lan truyền rộng rãi. Một bình luận lạc quan và hài hước nhìn nhận rằng Loni Willison trông giống đang làm người mẫu cho Balenciaga với vẻ ngoài chất chơi hiện tại.