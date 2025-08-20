Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện thu hút một tỷ lượt xem

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi xuất hiện với bộ lễ phục đầy quyền lực từ thương hiệu Robert Wun Couture Thu Đông 2025. Mỹ nhân Tân Cương vốn được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới" vì vậy sự xuất hiện của cô được chào đón nhất. Hai từ khoá "Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ đẹp quyền lực" và "Set thứ hai của Địch Lệ Nhiệt Ba" thu về tới gần 1 tỷ lượt đọc. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi với vóc dáng tuyệt mỹ trong bộ váy bó ánh kim.