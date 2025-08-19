Con gái 9 tuổi của Phương Vy catwalk với visual sáng bừng, được ví ngay với Miranda Kerr

Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy dạo gần đây đang trở thành cái tên hot nhận được nhiều sự chú ý. Sở hữu visual lai Tây nổi bật với mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, cô bé được nhiều người nhận xét là "mỹ nhân tương lai" của Vbiz. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, con gái Phương Vy còn sớm bộc lộ thần thái tự tin, tỏa sáng cả trên sâu khấu lẫn trước ống kính.

Mới đây, Ailani tiếp tục khiến dân tình thích thú khi xuất hiện trên sàn catwalk cùng mẹ trong một show diễn thời trang. Với những bước đi chắc chắn, phong thái tự tin dù còn nhỏ tuổi, con gái Phương Vy càng khẳng định tiềm năng nổi bật, hứa hẹn sẽ trở thành gương mặt đầy triển vọng nếu lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật trong tương lai.

Đoạn video catwalk của con gái Phương Vy hút gần 1 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 giờ đăng tải. (Nguồn: phuongvy_idol)

Ailani chiếm trọn spotlight trên sàn diễn với khuôn mặt bừng sáng, đôi chân dài cực phẩm, giúp Ailani sải bước với thần thái chuyên nghiệp chẳng kém cạnh các gương mặt mẫu nhí đình đám. Phong thái tự tin, bước catwalk chắc chắn và ánh mắt ngập tràn năng lượng của con gái Phương Vy khiến nhiều người không thể rời mắt.

Vẻ đẹp sáng bừng của con gái Phương Vy.

Vô vàn lời khen có cánh cho visual cùng thần thái của con gái Phương Vy.

Trước đó, Ailani cũng từng viral khắp cõi mạng chỉ với hình ảnh rehearsal cho show diễn. Mang trong mình 2 dòng máu Á - Âu, con gái Phương Vy gây ấn tượng với vẻ đẹp chuẩn "thiên thần lai", từ đôi mắt to, hai mí rõ đến sống mũi cao cùng gương mặt rạng rỡ. Thần thái cuốn hút của Ailani được nhiều người ví von là Hoa hậu tương lai hay so sánh với người mẫu đình đám thế giới Miranda Kerr.

Ngay cả khi diễn tập, Ailani cũng vô cùng khí chất.

Gương mặt xinh như búp bê của Ailani khiến nhiều người liên tưởng đến cựu thiên thần Victoria's Secret đình đám Miranda Kerr.



Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào và trong trẻo của con gái Phương Vy. Ailani thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ bố mẹ với gương mặt xinh như búp bê cùng chiều cao nổi trội.