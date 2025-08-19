Những set đồ jeans và len kinh điển dự báo “chiếm sóng" đường phố mùa thu đông

Giữa vô vàn xu hướng thời trang trở đi trở lại, có một "cặp bài trùng" đã trở thành kinh điển mùa cuối năm: jeans và len. Bộ đôi này không chỉ mang đến vẻ đẹp vượt thời gian mà còn cực kỳ dễ phối, giúp tín đồ sành mặc tự tin tỏa sáng mọi thời điểm.

Thể hiện rõ nét nhất cảm hứng chủ đạo "Tìm lại vẻ đẹp kinh điển" của BST Thu/Đông 2025, những trang phục jeans và len của thương hiệu UNIQLO - với các thiết kế được nâng cấp về chất liệu, phom dáng để vừa vặn và thoải mái hơn với nhịp sống hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng hội sành điệu từ chốn công sở thanh lịch đến những buổi dạo phố năng động, thoải mái.

Jeans: Tìm lại vẻ đẹp kinh điển với hơi thở hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà jeans được xem là biểu tượng không thể đánh bại của phong cách thời trang timeless, kinh điển. Sự kết hợp giữa chất liệu denim bền bỉ, thiết kế linh hoạt và khả năng biến hóa phong cách đã giúp jeans chinh phục mọi lứa tuổi, mọi phong cách. Trong vòng xoay bất tận của những xu hướng thời trang, jeans vẫn luôn được xem là sự lựa chọn hoàn hảo, minh chứng rằng một món đồ cơ bản, thiết yếu có thể trường tồn cùng thời gian mà không hề lỗi mốt.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 của UNIQLO đã mang trở lại những chiếc quần jeans chuẩn mực - vừa thoải mái, vừa vặn, lại tôn lên những đường nét tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt, với đa dạng kiểu dáng từ dáng suông, slim fit cổ điển hay jeans ống loe, jeans baggy dáng cong thời thượng, dòng trang phục jeans mùa mới của UNIQLO khiến "cuộc chơi" phối đồ của hội mặc đẹp ngày càng sáng tạo và tràn đầy cảm hứng.

"Út Dâu" Duy Khánh chọn chiếc quần siêu co giãn màu be kết hợp cùng áo polo sáng màu để thoải mái vận động, khoác ngoài bằng chiếc sơ mi hồng trẻ trung để tạo nên bức ảnh ootd "triệu tim".

Triệu Quân, "một nửa" của Sabrina Uyên Lưu, áp dụng công thức layering quần jeans ống suông tương tự vợ, nhưng vẫn cực kỳ nam tính với áo polo dệt kim màu xanh rêu.

Helly Tống gợi ý hai bản phối "chuẩn kinh điển": áo khoác giả da cùng quần jeans dáng ôm ống loe; hay layer áo thun trắng với áo len dệt kim và phối cùng jeans. Anh bạn thân Tâm Bùi thì lựa chọn jeans dáng rộng ống suông để outfit thêm trẻ trung.

Len: Mảnh ghép ấm áp, nhẹ nhàng cho trang phục thu đông

Những chiếc áo len vẫn luôn là sự lựa chọn quen thuộc mỗi khi trời trở lạnh, nhưng theo năm tháng, chúng được UNIQLO làm mới với chất liệu len mềm mại hơn, thoải mái hơn, và đa dạng sự lựa chọn về màu sắc, kiểu dáng để thêm cảm hứng cho những phối kết hàng ngày. Đó là những chiếc áo cardigan souffle dáng ngắn, áo sweater souffle cổ mở, set áo và chân váy Milano… để các tín đồ có thể dễ dàng tạo nên những bản phối vừa ấm áp vừa phong cách từ công sở đến dạo phố.

Sản phẩm len của UNIQLO được "anh ba" Bùi Công Nam lựa chọn chính là chiếc áo len Milano vải gân màu vàng mustard. Các tín đồ có thể khoác hờ chiếc áo len làm điểm nhấn, phối cùng sơ mi oxford, quần chino dáng suông là có ngay outfit thanh lịch, phóng khoáng.

Cao Kim Chi thể hiện sự thanh lịch với cách phối áo cardigan len vặn thừng cổ tròn màu nâu với chân váy loe vải Milano gân cùng màu. Chiếc chân váy cô nàng đang diện cũng là "điểm sáng" của BST mùa mới với chất liệu được cải tiến dễ chăm sóc hơn, có thể giặt bằng máy mà không lo xù vải hay co rút.

Trong tiếng Pháp, Souffle có nghĩa là "một chiếc bánh nước phồng xốp, bồng bềnh", và đây chính là cảm giác bạn cảm nhận được khi chạm và mặc các item làm bằng chất liệu này. Cho BST thu đông, UNIQLO cũng mang đến bảng màu đa dạng, từ tone trầm lịch lãm đến tone sáng trẻ trung như tím baby, xanh blue.

Áo khoác len dáng ngắn có thể phối cùng quần jeans ống suông như Nam Thương (Chuyện Nhà Đậu) để tạo hiệu ứng "hack" dáng cực đỉnh. Với Ba Duy, áo cardigan dáng sơ mi vải Milano gân màu olive được phối cùng áo thun trắng AIRism dáng rộng tay lỡ, chốt hạ tổng thể là EZY quần jeans siêu co giãn màu be, ôm gọn vừa vặn, tạo tổng thể gọn gàng, năng động và thoải mái.

Vẻ đẹp của tối giản đôi khi đến từ những điều quen thuộc nhất. Với các gợi ý trang phục jeans - chuẩn thoải mái, chuẩn phong cách và len - mềm mại, nhẹ nhàng, đến từ UNIQLO, tín đồ thời trang có thể tự tin mix & match thành những set đồ điểm 10 để diện trong những ngày thu đông sắp tới.

Còn chần chờ gì nữa? Hãy ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất hoặc mua sắm trực tuyến để "chiếm sóng" mọi góc phố mùa lạnh này cùng phong cách của riêng bạn!