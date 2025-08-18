4 kiểu tóc thu nhỏ gương mặt dành cho ai không thích cắt tóc mái

Thay đổi kiểu tóc là một trong những cách hay giúp nâng tầm nhan sắc. Đặc biệt, khi bước sang mùa mới, chị em càng có lý do để F5 diện mạo. Có rất nhiều kiểu tóc đang thịnh hành ở hiện tại. Chị em nên lựa chọn kiểu tóc theo gương mặt và cả sở thích cá nhân. Một số nàng không muốn cắt tóc mái dù đây là cách hay để che nhược điểm, trẻ hóa nhan sắc.

Thực tế, có nhiều kiểu tóc mà chị em không cần cắt mái, gương mặt vẫn nhỏ gọn, xinh đẹp. Sau đây là 4 kiểu tóc sành điệu dành cho những nàng không thích cắt mái:

Tóc bob ngôi lệch

Tóc bob là kiểu tóc mang đậm tính thanh lịch, trang nhã. Dù không quá mới lạ nhưng tóc bob vẫn được ưa chuộng từ năm nay qua năm khác, cho thấy độ chuẩn mốt vượt thời gian. Nhờ phần đuôi được cắt bằng, tóc bob mang đến cho diện mạo sự chỉn chu, thanh lịch.

Nếu như tóc bob rẽ ngôi giữa khó chinh phục, có thể cộng tuổi cho nhan sắc thì tóc bob ngôi lệch lại dễ áp dụng hơn. Chi tiết ngôi lệch tạo độ thanh thoát cho gương mặt. Ngoài ra, phiên bản tóc bob này còn ghi điểm yêu kiều, sang trọng.

Tóc lửng layer đuôi cụp

Nếu cảm thấy diện mạo của mình trở nên quá nhàm chán với tóc dài, chị em nên cân nhắc đổi sang kiểu tóc lửng. Độ dài vừa phải của kiểu tóc này sẽ tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, giúp tiết kiệm thời gian gội sấy và còn tăng độ trẻ trung, năng động cho nhan sắc.

Hiệu quả "hack" tuổi được tăng thêm khi mái tóc lửng được tỉa layer. Cuối cùng, chị em có thể tăng độ cuốn hút cho nhan sắc bằng cách uốn đuôi cụp. Tóc lửng uốn đuôi cụp không cần cắt mái nhưng vẫn tạo độ mềm mại cho khuôn mặt. Ngoài ra, kiểu tóc này còn đang là mốt.

Tóc uốn đuôi cá

Tóc uốn đuôi cá rất được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Kiểu tóc này toát lên sự bay bổng, mềm mại và còn tăng vẻ sang chảnh cho nhan sắc. Đặc biệt, khi tạo phồng cho phần chân tóc, tóc uốn đuôi cá còn tạo hiệu ứng gương mặt thanh thoát, khắc phục nhược điểm rất hiệu quả.

Chị em nên giữ nguyên màu tóc đen khi để tóc đuôi cá bởi đây là cách hay nhất để phát huy tối ưu nét sang trọng, yêu kiều của style tóc này.

Tóc xoăn sóng lơi

Sang đến mùa thu mát mẻ, tóc xoăn nữ tính luôn là lựa chọn lý tưởng dành cho chị em. Chỉ cần uốn sóng nhẹ nhàng, các nàng đã có thể tạo sự thay đổi cho nhan sắc. Tóc xoăn sóng lơi có nhiều ưu điểm.

Lựa chọn này giúp hack độ dày dặn, bồng bềnh cho tóc, rất phù hợp với nàng sở hữu mái tóc mỏng. Ngoài ra, tóc xoăn sóng lơi còn giúp thu gọn gương mặt hiệu quả. Điều thú vị là chị em có thể tự tạo kiểu tóc xoăn sóng lơi tại nhà mà không cần ra tiệm.

Ảnh: Sưu tầm