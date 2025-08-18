22 giây đẹp như Hoa hậu của Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm ngày càng chứng minh sức hút nhan sắc thăng hạng rõ rệt theo thời gian. Một trong những thay đổi lớn góp phần giúp visual của mỹ nhân sinh năm 1994 trở nên bùng nổ chính là việc mạnh dạn từ bỏ kiểu tóc mái bằng từng gắn liền suốt một thời gian dài. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài mới mẻ hơn mà còn tôn lên đường nét gương mặt vốn đã rất hài hòa của nữ ca sĩ.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục gây sốt cõi mạng khi xuất hiện với tạo hình được khen là “không có điểm gì để chê”. Gương mặt rạng rỡ, thần thái cuốn hút cùng phong cách sang chảnh khiến nhiều người không tiếc lời ví cô đẹp chẳng kém gì Hoa hậu. Rõ ràng, với sự biến hóa thông minh trong phong cách lẫn hình ảnh, Thiều Bảo Trâm ngày càng khẳng định vị trí của mình như một trong những mỹ nhân nổi bật của Vbiz hiện nay.

22 giây đầy thần thái của Thiều Bảo Trâm. (Nguồn: baotramthieu)

Ở tạo hình mới này, Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng nuột nà và mảnh mai trong mẫu váy ngắn lệch vai màu vàng yêu kiều. Làn da trắng cùng "cặp kiếm" thon dài cực phẩm của nữ ca sĩ đều thêm phần nổi bật nhờ bộ cánh này. Kiểu tóc ép thẳng buộc nửa đầu, phần mái được rẽ gọn sang hai bên kết hợp cùng layout makeup nhẹ nhàng khiến visual của Thiều Bảo Trâm thêm phần ấn tượng.

Dù diện đồ sắc vàng sặc sỡ nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn dễ dàng "cân đẹp" bộ cánh này.

Màn catwalk đầy tự tin cùng thần thái ngút ngàn của Thiều Bảo Trâm khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc của Thiều Bảo Trâm, thậm chí còn khen cô đẹp như Hoa hậu với layout này.

Đây cũng là một trong số ít lần Thiều Bảo Trâm diện đồ gam màu rực rỡ tham dự sự kiện. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường chuộng tông đen mỗi lần đi event hay chụp photoshoot.