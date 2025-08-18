Thảo Nhi Lê tố cáo váy thiết kế của mình bị đạo nhái, sự tình thế nào mà không được bênh?

Trước khi gia nhập làng sắc đẹp Việt Nam với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê được biết đến với vai trò KOL/Influencer và nhà sáng lập thương hiệu thời trang riêng. Daphale Studios là dự án khởi nghiệp của Thảo Nhi Lê khi cô còn ở Đức và chính thức có cửa hàng đầu tiên khi người đẹp quay về Việt Nam từ năm 2019. Bảy năm là thời gian đủ để Daphale Studios dần khẳng định vị trí và khả năng đứng vững trên thị trường thời trang nhiều biến động với gốc rễ là mảng nội y.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Thảo Nhi Lê bất ngờ đăng tải loạt story bày tỏ sự bức xúc khi một thiết kế váy của Daphale Studios bị sao chép gần như 100%.

Thảo Nhi Lê bức xúc khi thương hiệu Daphale Studios của mình bị đạo nhái.



Sự việc bắt đầu khi một thương hiệu có tên Poppy Babi giới thiệu mẫu váy "Fiona Dress" với kiểu dáng, màu sắc và chi tiết được cho là giống hệt Liliana - một trong những sản phẩm bán chạy của Daphale Studios. Thảo Nhi Lê đã gửi tin nhắn trực tiếp tới thương hiệu này, bày tỏ sự thất vọng: "Chiếc váy này là thành quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế, phát triển và hoàn thiện. Nhìn thấy nó bị sao chép thật sự rất buồn. Tôi tin rằng thời trang Việt Nam đang có nhiều tiềm năng sáng tạo, vì vậy hy vọng các bạn có thể tạo ra sản phẩm riêng thay vì sao chép."

Dù phía thương hiệu bị tố được cho là đã đồng ý gỡ bài quảng bá trên trang chính thức, song Thảo Nhi Lê tiếp tục phát hiện cá nhân đại diện vẫn đăng tải hình ảnh mặc chiếc váy này và gắn thẻ thương hiệu. Điều này khiến cô cảm thấy bị thiếu tôn trọng và buộc phải lên tiếng công khai: "Tôi cần phải nói rõ vì hành động này làm cả tôi và đội ngũ rất khó chịu."

Thảo Nhi Lê chia sẻ bài đăng của một cô gái được cho chủ thương hiệu Poppy Babi trên story, đồng thời khẳng định đây là mẫu váy bị sao chép.

Ở một chia sẻ chân thành khác, Thảo Nhi Lê tiết lộ rằng để có được thành phẩm này, cô cùng đội ngũ phải chỉnh sửa hàng loạt mẫu thử, thậm chí thay đổi xưởng sản xuất để xử lý vấn đề chất lượng và giữ đúng phom dáng. "Chiếc váy nhìn thì đơn giản, nhưng quá trình thực hiện thì vô cùng khó khăn. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy tiềm năng nên vẫn quyết tâm theo đến cùng", cô viết.

Người đẹp đồng thời nhấn mạnh quan điểm rằng: Thời trang có thể lấy cảm hứng từ nhiều nơi, cô không khẳng định thiết kế của mình là đặc biệt hơn những thiết kế khác, nhưng điều quan trọng là phải thay đổi, sáng tạo lại theo phong cách riêng thay vì sao chép nguyên bản.

Kết lại, Thảo Nhi Lê cho biết trong nhiều năm qua các thiết kế của Daphale Studios đã nhiều lần bị sao chép nhưng cô không hề lên tiếng, tuy nhiên trong trường hợp này sau khi đã làm việc qua tin nhắn riêng mà không đạt được thỏa thuận khiến cô cảm thấy không được tôn trọng.

Á hậu bức xúc khi công sức của mình và đội ngũ bị sao chép nguyên bản.

Sau chia sẻ của Thảo Nhi Lê, câu chuyện rất nhanh chóng đã được cư dân mạng lập topic cùng nhau bàn luận. "Cú twist" ở đây là Daphale Studios và Thảo Nhi Lê không những không được bênh vực, trái lại còn bị tố ngược:

Đầu tiên, theo quan điểm của netizen, chiếc váy mà Daphale Studios giới thiệu là một thiết kế slip dress khá cơ bản, vốn là phom dáng quen thuộc trong thời trang nội y và váy ngủ. Kiểu dáng ôm sát cơ thể, chất liệu satin bóng nhẹ tạo độ rủ mềm mại nhưng không mang lại nhiều đột phá.

Hai mẫu thiết kế gần như không thể tìm thấy sự khác biệt: Daphale Studios (trái) và Poppy Babi (phải).

Điểm nhấn khác biệt nhất nằm ở phần viền ngực, thay vì sử dụng ren mảnh xuyên thấu như nhiều thiết kế slip dress kinh điển, Daphale Studios lựa chọn đường diềm hoa thêu nổi chạy dọc phần ngực và quai vai. Phần trước ngực được tạo điểm nhấn bằng chi tiết dây rút buộc hờ, vừa tăng nét gợi cảm, vừa làm nổi bật khoảng hở chữ V. Cả 2 chi tiết này đều là những điểm không mang nhiều tính sáng tạo độc quyền. Tuy nhiên vẫn phải khẳng định khi đặt thiết kế của Daphale Studios và Poppy Babi cạnh nhau, độ tương đồng gần như tuyệt đối.

Cận hơn chi tiết đường diềm ren hoa cùng nơ thắt ngực của Daphale Studios (trái) và Poppy Babi (phải).

Điểm mấu chốt ở đây được chỉ ra: Poppy Babi thực chất giới thiệu họ là "Tiệm may đo - Silk Tailor" có địa chỉ ở Hà Nội, nhận đặt và ship hàng trên toàn cầu. Với lý lẽ này, một số quan điểm bảo vệ Poppy Babi, cho rằng thương hiệu này có thể không chủ đích copy thiết kế từ Daphale Studios mà được đặt hàng bởi khách hàng khác. Với tư cách là người tiêu dùng, các netizen lập luận người mua có quyền lựa chọn thương hiệu nào tùy thuộc vào túi tiền của họ.

Bài đăng về mẫu váy này hiện tại cũng không còn xuất hiện trên fanpage của Poppy Babi, thay vào đó là tài khoản cá nhân của người mẫu nữ. Người này dù được cho là founder thương hiệu Poppy Babi nói trên, tuy nhiên việc Thảo Nhi Lê chia sẻ hình ảnh của cá nhân nhân vật, bị dân tình đánh giá là hành động không hợp lý.

Netizen Việt Nam hầu hết không đứng về phía Thảo Nhi Lê khi cô lên tiếng tố đạo nhái.

Thiết kế nói trên được Daphale Studios ra mắt vào tháng 3 năm nay, với giá bán 100$ (hơn 2.600.000 đồng) hiện tại đã xuất hiện trên một vài cửa hàng online thuộc sàn TMĐT Taobao với thiết kế gần như 100% tương đồng nhưng có giá bán thấp hơn, trong khoảng 800.000 - 1.100.000 đồng.

Mẫu váy tương tự của Daphale Studios xuất hiện trên Taobao với thiết kế, chi tiết và màu sắc tương đồng.

Yếu tố quan trọng khiến cư dân mạng không đứng về phía Daphale Studios của Thảo Nhi Lê lần này được cho là ảnh hưởng từ lòng tin trong quá khứ. Cư dân mạng chỉ ra một số thiết kế được cho là Daphale Studios đã vay mượn ý tưởng từ các thương hiệu quốc tế.

Mẫu bikini một mảnh có tên Dune Swimsuit của Daphale Studios (phải) bị nghi ngờ giống với thiết kế có tên Clovelly One Piece của Monday Swimwear (trái) - một thương hiệu đồ bơi của Mỹ.



