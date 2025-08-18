Mỹ nữ ngồi ăn đẹp như "xé truyện bước ra", chỉ tiếc 1 điều…

Trương Dư Hi từ lâu đã được mệnh danh là "mỹ nhân không góc chết" của Cbiz, với gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo như được tạc tượng. Mỹ nhân sinh năm 1991 gần như luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, dù trên thảm đỏ lộng lẫy hay trong những khung hình đời thường giản dị. Mới đây, minh tinh xứ tỷ dân tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt ảnh cô đi ăn cùng bạn bè tại Thái Lan. Không váy áo lộng lẫy, Trương Dư Hi vẫn toát lên khí chất sang chảnh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp như bước ra từ truyện tranh.

Đoạn video Trương Dư Hi đi ăn leo thẳng hot search nhờ visual xuất sắc. (Nguồn: Weibo)

Trương Dư Hi một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc "chấp hết mọi ống kính". Không cần ánh đèn sân khấu hay những khung hình chỉnh sửa kỹ lưỡng, visual của mỹ nhân Cbiz vẫn nổi bật nhờ gương mặt sắc nét, khí chất kiêu sa và làn da trắng mịn. Kiểu tóc búi cao càng giúp tôn trọn đường nét thanh tú của mỹ nhân Cbiz.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng trước vóc dáng gầy gò của nữ diễn viên. Trong khoảnh khắc này, Trương Dư Hi để lộ phần xương cánh tay và vai gầy rõ khi mặc áo quây, khiến tổng thể diện mạo trông bị thiếu sức sống. Nhiều người cho rằng nếu cô tăng cân một chút, visual sẽ càng thăng hạng, rực rỡ hơn, bởi vốn dĩ gương mặt cùng thần thái của Trương Dư Hi đã quá xuất sắc.

Cam thường "bất bại" của Trương Dư Hi tiếp tục gây bão mạng.

Netizen đều đồng tình Trương Dư Hi đẹp nhưng quá gầy, nếu cô tăng cân, nhan sắc sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Đây không phải lần đầu Trương Dư Hi viral khắp cõi mạng với ảnh đời thường đi ăn. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng khiến dân tình phải choáng ngợp bức hình chụp trộm khoe trọn góc nghiêng "đỉnh chóp", đường nét lai Tây cùng chiếc mũi cực phẩm xứng danh "búp bê sống" Cbiz.