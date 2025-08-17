Ai cũng phải công nhận với Kỳ Duyên một điều

Tối 16/8, NTK Chung Thanh Phong đã mang đến bữa tiệc thời trang mãn nhãn với show diễn giới thiệu BST cưới mới mang tên CHUNG THANH PHONG BRIDAL. Giữa không gian lộng lẫy, sự xuất hiện của Miss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên trong vai trò vedette đã trở thành điểm nhấn khiến MXH bùng nổ.

Màn catwalk mãn nhãn của Miss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên. (Nguồn: Chung Thanh Phong)



Kỳ Duyên hóa vedette quyền lực tại show CHUNG THANH PHONG BRIDAL.

Chiếc váy mà Kỳ Duyên diện trong vai trò vedette của CHUNG THANH PHONG BRIDAL được thiết kế theo phom dáng đuôi cá ôm sát, tôn triệt để đường cong cơ thể. Toàn bộ thân váy phủ ren cao cấp, đính kết thủ công tỉ mỉ, tạo hiệu ứng sang trọng và kéo dài vóc dáng. Thiết kế phần corset cúp ngực tinh tế kết hợp tay dài xuyên thấu, vừa gợi cảm vừa toát lên vẻ quyền lực.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở lớp voan dài thêu ren viền cầu kỳ cùng phần tà thướt tha phía sau, khiến mỗi bước catwalk của Kỳ Duyên thêm phần uyển chuyển, kiêu sa. Tổng thể váy mang tinh thần bridal haute couture, gợi liên tưởng đến hình ảnh một "cô dâu hoàng gia" lộng lẫy và đầy khí chất. Từng bước catwalk của nàng hậu toát lên phong thái kiêu hãnh, bởi chiếc váy như được "đo ni đóng giày" riêng cho cô.

Chiếc váy như được "đo ni đóng giày" cho nàng hậu.

Màn trình diễn của Kỳ Duyên không chỉ khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ đẹp sắc sảo, mà còn khẳng định vị thế người đẹp hàng đầu Vbiz khi cô luôn biết cách biến mình thành tâm điểm và truyền tải trọn vẹn tinh thần mà NTK muốn gửi gắm. Thần thái tự tin, cuốn hút cùng từng bước đi nhẹ tênh, uyển chuyển của nàng hậu khiến người xem mải mê ngắm nhìn.

Màn catwalk của Kỳ Duyên nhanh chóng nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả.

Trước ngày diễn ra show từ 1-2 hôm, NTK Chung Thanh Phong và Kỳ Duyên đã thường xuyên cập nhật video/hình ảnh không khí ở các buổi diễn tập.

Ngay sau khi công bố vedette được tung ra đã dấy lên nhiều ý kiến quan tâm từ giới mộ điệu khi Hoàng Thuỳ bất ngờ vắng mặt ở show mới của người anh thân thiết. Siêu mẫu đình đám là người từng nhiều lần đảm nhiệm vị trí vedette trong các show váy cưới của Chung Thanh Phong. Gần nhất là hồi tháng 7, cả 2 còn cùng nhau chinh phục Malaysia Bridal Fashion Week.



NTK Chung Thanh Phong và vedette Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân tình xôn xao.

Hoàng Thuỳ là gương mặt vedette quen thuộc trong các show của NTK Chung Thanh Phong.

Không dừng lại ở đó, sự thay người ở vị trí vedette thường là của Hoàng Thuỳ cũng dễ khiến nhiều người không khỏi so sánh. Thậm chí, câu chuyện "soán ngôi" rầm rộ còn khiến Kỳ Duyên buộc phải lên tiếng trực tiếp. Nàng hậu đã để lại bình luận dưới 1 video với thông điệp rằng, cô e ngại những nội dung này dễ dẫn dến kích war (tạo khẩu chiến) giữa người hâm mộ đôi bên. Kỳ Duyên cũng khẳng định cô tôn trọng kỹ năng của Hoàng Thuỳ.



Trên sàn diễn Marie Bridal, Hoàng Thuỳ đảm nhận vai trò vedette, hoá thân thành nàng công chúa Disney bước ra từ cổ tích.

Được biết, tối 16/8 cũng tại địa điểm tổ chức show diễn của NTK Chung Thanh Phong, một thương hiệu khác cũng song song làm show thời trang cưới chính là Marie Bridal. Hoàng Thuỳ cùng với Hoa hậu Thanh Thuỷ đã có cùng xuất hiện trong show thời trang của thương hiệu áo cưới này. Vì thế, lý do Hoàng Thuỳ vắng mặt ở fashion show của Chung Thanh Phong chỉ đơn giản là trùng lịch.