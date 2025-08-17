Cao thủ mặc đẹp 42 tuổi gợi ý 10 set đồ sáng màu chuẩn tinh tế, hack tuổi đỉnh cao

Nữ diễn viên Ki Eun Se không chỉ quen mặt với khán giả qua các vai diễn phụ trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng, mà còn là một fashionista đích thực với style truyền cảm hứng. Phong cách của Ki Eun Se toát lên sự nổi bật, trẻ trung nhưng vẫn có tính ứng dụng cao. Style tươi trẻ và ngọt ngào cũng góp phần giúp diện mạo của Ki Eun Se nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Nữ diễn viên 42 tuổi thường xuyên diện đồ sáng màu, đồng thời có những cách kết hợp khéo léo để ghi điểm tinh tế. Muốn nâng tầm phong cách và hack tuổi xuất sắc, phụ nữ trên 40 tuổi hãy tham khảo 10 bộ cánh sáng màu sau đây từ Ki Eun Se:

Bộ cánh trên thích hợp để phụ nữ 40+ diện xuống phố cuối tuần. Sự kết hợp giữa áo hai dây màu trắng và quần jeans xanh ống suông đã tạo nên bộ cánh nữ tính, phóng khoáng. Outfit trên còn tôn lên nét quyến rũ của người diện. Ki Eun Se khéo léo tô điểm phụ kiện như là thắt lưng da, khuyên tai, vòng cổ để outfit thêm long lanh.

Bộ cánh trên siêu bay bổng, không chỉ phù hợp với chuyến du lịch mà còn lý tưởng để mặc xuống phố. Dù đều là những item điệu đà nhưng áo hai dây xanh pastel và chân váy dài, tông màu trắng đã tạo nên bộ cánh hài hòa, tao nhã. Đôi giày búp bê xuyên thấu, đính hạt cườm tăng vẻ long lanh, duyên dáng cho cả set trang phục.

Áo blouse dài tay là một trong những item đặc trưng trong tủ đồ mùa lạnh. Mẫu áo này tươi trẻ nhưng không kém phần nữ tính, yêu kiều. Hiệu quả hack tuổi được tăng thêm khi áo blouse trắng được kết hợp với quần denim short. Bộ cánh trở nên sang chảnh chỉ bằng một thao tác rất đơn giản, đó là sơ vin.

Áo gile vẫn chuẩn mốt đến tận thời điểm hiện tại. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh, tạo nên bộ đồ trẻ trung, thời thượng. Để đảm bảo độ hài hòa cho tổng thể outfit, Ki Eun Se khéo léo tô điểm túi xách màu be, giày búp bê màu nhã nhặn.

Set đồ đồng bộ trên sẽ giúp phụ nữ trên 40 tuổi tiết kiệm thời gian phối đồ nhưng vẫn toát lên nét tươi trẻ, sành điệu. Combo áo hai dây và chân váy dài còn rất bay bổng, nữ tính. Muốn tổng thể trang phục thêm nổi bật, Ki Eun Se tô điểm mũ lưỡi trai, ba lô họa tiết.

Áo blouse trắng và quần jeans xanh luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Công thức này không chỉ có sự nữ tính mà còn rất trẻ trung. Đôi giày sneaker trắng không chỉ hài hòa với bộ cánh mà còn nâng tầm vẻ thời thượng, đồng thời không làm giảm nét dịu dàng của tổng thể.

Outfit trên hoàn hảo để áp dụng vào mùa lạnh năm nay. Khi kết hợp áo cardigan mỏng màu đỏ với quần jeans trắng, chị em dễ dàng có được bộ trang phục hài hòa, nhưng cũng không kém phần nữ tính, ngọt ngào. Muốn cộng điểm sang trọng cho outfit, người diện chỉ cần đeo khuyên tai tròn, nhấn nhá thắt lưng da.

Bộ cánh trắng toàn tập sẽ giúp vẻ ngoài của phụ nữ trên 40 tuổi thêm tươi trẻ, nhưng vẫn đảm bảo độ thanh lịch, tao nhã. Khi sơ vin gọn gàng, chị em còn có thể áp dụng outfit trên tới công sở. Chiếc túi xách màu vàng be ăn nhập hoàn hảo với bộ đồ tao nhã.

Váy midi vải thô, màu hồng pastel rất nổi bật nhưng không lệch pha với độ tuổi ngoài 40. Người mặc dễ dàng có được vẻ ngoài dịu dàng, tao nhã với mẫu váy ngọt ngào này. Ki Eun Se còn khéo tô điểm các món phụ kiện như mũ cói, sandal ánh kim để vẻ ngoài trông long lanh hơn.

Ki Eun Se gợi ý thêm cho chị em một bộ cánh siêu trẻ trung, nổi bật và thanh lịch gồm áo sơ mi kẻ sọc tông màu hồng, chân váy trắng. Các item như túi cói, sandal cao gót phù hợp với nét phóng khoáng của tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm