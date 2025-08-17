Nữ diễn viên mặc giản dị vẫn nhận lời khen "xinh nhất Việt Nam", còn được so với Lưu Diệc Phi

Bích Ngọc là một trong những gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Việt, được khán giả nhớ đến qua loạt tác phẩm ấn tượng như Thạch Thảo , Hương Vị Tình Thân.. . Không chỉ ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, Bích Ngọc còn sở hữu visual trong trẻo với nét đẹp ngọt ngào pha chút cổ điển. Mới đây, chỉ một đoạn video quay bằng camera thường của người đẹp sinh năm 1997 cũng nhanh chóng gây sốt, thu hút gần nửa triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Gương mặt mộc mạc, đường nét thanh tú và thần thái cuốn hút của Bích Ngọc khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Thậm chí, nhiều người còn bất ngờ so sánh cô với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Đoạn video đang khiến dân tình xôn xao của Bích Ngọc. (Nguồn: kenhquaysao)

Tham dự buổi khai máy phim điện ảnh mới, Bích Ngọc gây chú ý dù diện outfit đơn giản, casual. Chỉ với chiếc áo thun ôm sát màu hồng kết hợp cùng quần trắng tinh khôi, nữ diễn viên đã mang đến tổng thể vừa trẻ trung, vừa khoe được vóc dáng nhỏ nhắn.

Không chỉ trang phục, lớp makeup cũng được cô tinh giản hết sức, kết hợp cùng kiểu tóc xõa nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Dù vậy, nụ cười rạng rỡ cùng làn da tươi tắn của ngôi sao trẻ cũng đủ làm sáng bừng cả khung hình.

Không cần váy vóc, son phấn cầu kỳ, Bích Ngọc vẫn khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt.

Không chỉ được so sánh với Lưu Diệc Phi, nhiều netizen còn gọi Bích Ngọc là "nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam".

Đường nét thanh tú, nhẹ nhàng của Bích Ngọc khiến nhiều người liên tưởng đến "thần tiên tỷ tỷ" xứ Trung thuở mới vào nghề.

Vẻ đẹp trong veo, ngọt ngào giúp Bích Ngọc tạo được nhiều dấu ấn khi bước chân vào làng điện ảnh Việt. Với gương mặt sáng, đẹp kiểu hiền lành phúc hậu, nữ diễn viên luôn chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, giữ tóc đen tự nhiên để tăng thêm nét "thơ" cho giao diện.