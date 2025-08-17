Lisa biến thành Labubu gợi cảm nhất thế giới

BLACKPINK vừa hoàn thành xong 2 đêm diễn tại chặng dừng chân London. Trong ngày đầu tiên đến thủ đô nước Anh, Lisa, Jennie và team stylist của mình được cho là đã có màn chiêu đãi fan đầy tinh tế khi lựa chọn đem lên sân khấu những bộ cánh của Vivienne Westwood - thương hiệu thời trang nổi tiếng của Anh Quốc mà các thành viên nhóm từng nhiều lần ưu ái trước đây.

Đáng chú ý trong đêm diễn thứ 2 vừa diễn ra vào rạng sáng 17/8 (theo giờ Việt Nam), Lisa mang đến cho công chúng và người hâm mộ một bất ngờ không lường trước, khi lần đầu tiên xuất hiện cùng 1 bộ cánh lấy cảm hứng từ Labubu - món đồ chơi mà cô nhiệt tình lăng xê, thổi bùng thành cơn sốt trong năm vừa qua.

Lisa bất ngờ lộ diện với trang phục và mặt nạ Labubu trong set diễn solo (Nguồn X).

Liên tục nhận về góp ý trong mảng trang phục tại tour diễn quốc tế lần này, Lisa ở trời Tây là chuỗi ngày theo đuổi những bộ cánh táo bạo hết nấc, đặc biệt là những thiết kế quần siêu ngắn khá nhạy cảm trong mắt một bộ phận khán giả. Lần này cũng là một vẻ ngoài sexy không kém nhưng nữ idol đã phần nào tiết chế, thêm thắt vào outfit mới sự sáng tạo và nét tinh nghịch, đáng yêu của mình bằng concept Labubu. Lisa lần nữa chứng minh cô là mảnh ghép lắm chiêu nhất nhì BLACKPINK.

Lisa lần đầu mang nhân vật yêu thích lên sân khấu theo cách không ngờ tới.

Bộ trang phục của Lisa vẫn là bóng dáng của bản phối croptop và váy siêu ngắn nhưng được phủ lên một lớp lông mềm màu hồng ngọt ngào, cô không quên mang theo một chú Labubu có diện mạo tương tự đeo trên hông thông qua chiếc chain belt màu vàng gold. Đôi boots cao cổ có vẻ ngoài đồng bộ được custom từ bản gốc của Jimmy Choo.

Vẻ quyến rũ, ngọt ngào đan xen của nữ idol trong hình dáng chú Labubu màu hồng.

Đội ngũ hợp sức tạo thành "Lisa phiên bản Labubu" độc đáo cũng quy tụ nhiều cái tên có tiếng trong lĩnh vực của họ, từng làm việc với các ngôi sao Âu Mỹ như Doja Cat, Lady Gaga... Stylist của dự án là Brett Alan Nelson, anh cũng là người phụ trách toàn bộ các tạo hình có tính chất custom phức tạp của Lisa trong world tour lần này, lẫn các sân khấu tại Coachella cách đây không lâu.

Stylist Brett Alan Nelson chia sẻ cận cảnh các chi tiết và credit đội ngũ làm nên tạo hình Labubu của Lisa.

Loạt trang phục custom đấy ấn tượng và công phu được của nam stylist được Lisa tin tưởng thời gian này.

Chiếc chainbelt vàng gold được thực hiện bởi Rory Rockmore, trong khi chú Labubu màu hồng là sản phẩm của Marko Monroe, một nhà thiết kế/stylist đang nổi lên trong cộng đồng thời trang với các sản phẩm Labubu được custom riêng theo hình ảnh của các ngôi sao.

Tạp chí W đã có bài phỏng vấn Marko Monroe sau những màn thể hiện độc đáo của anh.

Thế giới art toy ghi nhận cơn sốt "vô tiền khoáng hậu" với sự hiện diện của Labubu, đặc biệt là sau chiến công lăng xê của Lisa, từ khi cô lần đầu công khai theo đuổi em nó từ đầu năm 2024. Xuất phát điểm Labubu được giới sưu tầm art toy săn lùng để trang trí. Khi trào lưu Bag Charm lên ngôi, Labubu được các tín đồ thời trang sử dụng như một phụ kiện để trang trí túi xách, tăng điểm nhấn cho trang phục. Sử dụng Labubu như một chiếc charm độc nhất trên túi là cách Lisa đã tạo nên cơn sốt thời gian.