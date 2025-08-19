Ăn 3 thứ này vào bữa trưa để chống nắng, đẹp da, lợi dáng

Trong thời tiết nắng gắt, chuyện bôi kem chống nắng đã trở thành “must-have step” với mọi cô gái. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài lớp bảo vệ từ bên ngoài, làn da còn cần được “chống nắng nội sinh” từ thực đơn ăn uống hằng ngày. Một trong những gợi ý đang được nhiều tín đồ làm đẹp truyền tai nhau chính là bữa trưa gồm cơm gạo lứt, ức gà áp chảo và rau củ hấp – combo nghe tưởng đơn giản nhưng lại mang đến hàng loạt lợi ích cho cả vóc dáng lẫn làn da.

Gạo lứt – no lâu, giữ dáng mà vẫn tốt cho da

Không chỉ quen thuộc trong các chế độ ăn kiêng, gạo lứt còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, giữ bạn no lâu mà không lo dư thừa calo. Đặc biệt, trong gạo lứt còn chứa nhiều vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ làn da khỏe mạnh, hạn chế tình trạng xỉn màu khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng.

Ức gà áp chảo – nguồn protein “xịn sò” cho cả cơ thể

Nhắc đến thực đơn eat-clean, ức gà luôn là cái tên không thể thiếu. Loại thịt trắng này giàu protein nhưng lại ít chất béo, giúp duy trì khối cơ, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Điều đặc biệt hơn, protein từ ức gà cũng tham gia vào quá trình tái tạo collagen – thành phần quan trọng quyết định độ săn chắc và đàn hồi của làn da. Ăn ức gà thường xuyên, bạn không chỉ giữ được body gọn gàng mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong.

Rau củ hấp – “tấm lá chắn” tự nhiên chống nắng cho da

Điểm nhấn lớn nhất của bữa trưa này nằm ở phần rau củ hấp. Các loại rau củ như cà rốt, bí đỏ, bông cải xanh hay cà chua đều chứa nhiều carotenoid – nhóm sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu cho thấy carotenoid, đặc biệt là beta-carotene và lycopene, có thể làm tăng khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV, giảm nguy cơ cháy nắng và lão hóa sớm. Nói cách khác, ăn rau củ giàu carotenoid chính là đang “uống” thêm một lớp kem chống nắng tự nhiên.

Khi kết hợp gạo lứt, ức gà áp chảo và rau củ hấp, bạn sẽ có một bữa trưa cân bằng về dinh dưỡng: tinh bột tốt, protein chất lượng cao và vitamin cùng chất chống oxy hóa dồi dào. Không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bữa ăn này còn mang lại hiệu ứng “2 trong 1”: vừa nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, vừa bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ ánh nắng.