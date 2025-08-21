Màn tụ visual "xa xỉ" nhất Vbiz gọi tên BVLGARI: Hà Hồ, Chi Pu, Lan Khuê mang trên người toàn "biệt thự di động"

Tối 20/8, thương hiệu trang sức BVLGARI vừa có event ấm cúng với chủ đề khám phá dòng đỉnh sức High Jewellery Caravan. Buổi sự kiện thân mật có sự góp mặt của các khách mời bao gồm: Friend of the House - Hà Hồ và ông xã Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Chi Pu, Erik và nhà thiết kế Lý Quí Khánh, tất cả cùng hội tụ chiêm ngưỡng các tác phẩm xa xỉ, đậm chất nghệ thuật của thương hiệu nước Ý.

Dàn sao lộng lẫy tham dự sự kiện thân mật của BVLGARI.

Hà Hồ xuất hiện sang trọng với jumpsuit màu nâu chocolate đậm, thiết kế quây ngực tôn trọn phần vai và xương quai xanh. Lớp vải satin bắt sáng giúp tổng thể thêm phần quyến rũ, trong khi chiếc áo choàng mỏng đồng điệu màu sắc phủ hờ tạo nên sự thanh lịch tinh tế. Cô chọn trang sức BVLGARI bản lớn với vòng cổ và khuyên tai dài, vừa quyền lực vừa nữ tính.

Kim Lý đồng hành bên cạnh trong chiếc sơ mi lụa màu champagne ánh ngọc trai, phom dáng suông nhưng mở cúc ngực gợi sự phóng khoáng. Cả hai toát lên hình ảnh cặp đôi quyền lực, vừa ăn ý về thời trang vừa giữ được phong thái ngôi sao đẳng cấp.

"Bạn thân thương hiệu" Hà Hồ diện trên người bộ trang sức High Jewellery Serpenti đặc biệt cao cấp của BVLGARI với giá trị lên đến 20 tỷ 750 triệu đồng. Trong đó chiếc vòng cổ Serpenti có giá trị lên đến 12,3 tỷ đồng của cô được làm bằng vàng trắng, nạm 23 viên ruby và đính kim cương pavé. Đôi bông tai đồng điệu của nữ ca sĩ có giá 6,3 tỷ đồng, chiếc nhẫn nhỏ xinh làm điểm nhấn duy nhất trên bàn tay cũng có giá hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh, Kim Lý cũng ấn tượng không kém với chiếc vòng cổ Serpenti Viper làm bằng vàng hồng với giá 7,9 tỷ.

Chi Pu gây chú ý với set đồ hai mảnh: crop top trắng trễ vai cùng chân váy ôm cạp cao màu đen. Thiết kế tối giản nhưng gợi cảm, tập trung phô diễn vòng eo săn chắc và bờ vai trần thanh mảnh. Kiểu tóc búi cao thả vài lọn tóc mái buông lơi giúp gương mặt Chi Pu thêm mềm mại và nữ tính. Bộ trang sức vàng của BVLGARI giúp visual nữ ca sĩ trở nên kiêu kỳ, sang trọng, ra dáng một "It-girl" châu Á.

Đi cùng set đồ đặc biệt tối giản mà Chi Pu đã cố tình chọn lựa nhằm tôn lên bộ trang sức đẳng cấp có tổng giá trị 14,6 tỷ đồng bao gồm vòng cổ High Jewelry Serpenti bằng vàng hồng, gắn 2 viên ngọc lục bảo dáng quả lê. Ngoài ra Chi Pu còn sử dụng vòng tay và bông tai Serpenti đồng bộ để hoàn thiện tạo hình.

Siêu mẫu Lan Khuê chọn phong cách nữ thần hiện đại với đầm đen ôm sát, phần ngực cúp gợi cảm kết hợp cut-out nhỏ ngay chân ngực để tạo điểm nhấn tinh tế. Thiết kế nổi bật với chi tiết tay phồng cầu kỳ như những đóa hoa satin đính kèm, làm tổng thể thêm kịch tính và ấn tượng. Màu tóc đỏ nổi bật cùng tông makeup sắc sảo nhấn vào đôi mắt, đem lại cảm giác vừa quyến rũ lại tràn trề khí chất "dâu hào môn" cho Lan Khuê.

Trang sức BVLGARI với dòng Divas's Dream gồm vòng cổ statement, khuyên tai và đồng hồ với tone màu đỏ đồng điệu với màu tóc giúp outfit của nữ siêu mẫu mang trọn khí chất high fashion tại sự kiện này. Tổng giá trị của những món trang sức làm đầy vẻ ngoài quý phái của Lan Khuê có tổng giá trị khoảng 14,9 tỷ đồng.

Erik "say hi" BVLGARI trong vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn giữ nét trẻ trung hiện đại. Anh chọn blazer xám phom rộng kết hợp áo thun trắng tối giản, khéo léo tạo nền để làm nổi bật chiếc vòng cổ BVLGARI Serpenti High Jewelry - điểm nhấn đắt giá của outfit. Visual của Erik cũng được chăm chút kỹ lưỡng: làn da căng bóng, đường nét sắc sảo, mái tóc gọn gàng tự nhiên, tất cả cùng hòa quyện để mang lại hình ảnh lịch lãm, cuốn hút trong không gian trưng bày trang sức cao cấp.

"Anh Trai" Erik hết sức phong độ và trẻ trung trong bộ cánh tối giản mà thời thượng, tone màu đen - vàng của vòng cổ BVLGARI Serpenti và đồng hồ Octo Finissimo giúp anh hoàn thiện vẻ ngoài đẳng cấp có giá 10,8 tỷ đồng.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh lịch lãm trong chiếc trench coat nổi bật, sự tinh tế của anh được thể hiện qua lựa chọn tương phản giữ màu đỏ burgundy trong trang phục và màu xanh của chiếc đồng hồ BVLGARI Roma có giá 3,2 tỷ đồng, ngoài ra bộ trang sức phụ kiện của Lý Quí Khánh còn có vòng cổ mặt dây cổ điển và nhẫn Serpenti ring có giá hơn 1,4 tỷ.