Bộ sưu tập túi xách trị giá gần 9 tỷ đồng của Vương phi Kate: Mỗi lần xuất hiện lại gây “chấn động” giới mộ điệu

Ở tuổi 43, Vương phi Kate – Công nương xứ Wales vẫn giữ vững phong độ là một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Không chỉ bởi gu chọn trang phục thanh lịch, tinh tế, mà còn bởi cách cô biến phụ kiện thành điểm nhấn quyền lực trong từng lần xuất hiện trước công chúng.

Theo các nhà quan sát thời trang, Vương phi hiện sở hữu ít nhất 65 chiếc túi xách khác nhau , và con số thực tế có thể lên đến gấp đôi. Giá trị bộ sưu tập này được ước tính khoảng 250.000 bảng Anh (hơn 8,8 tỷ đồng) - một con số "khó tin" khiến giới mộ điệu choáng ngợp.

Bộ sưu tập túi của Vương phi trải dài từ clutch cầm tay, túi top-handle cổ điển, túi đeo chéo tiện dụng cho đến tote rộng rãi hay satchel sang trọng. Dù là tiệc chiêu đãi cấp quốc gia hay một chuyến công tác trong ngày, Kate Middleton luôn xuất hiện với chiếc túi hoàn hảo để hoàn thiện bộ trang phục.

Đặc biệt, cô thường ưu ái các thương hiệu Anh, như một cách khéo léo quảng bá thời trang trong nước. Mulberry, Alexander McQueen, Jimmy Choo thường xuyên đồng hành cùng Vương phi. Ngoài ra, cô cũng không thiếu những cái tên đình đám thế giới như Chanel, Dolce & Gabbana, Prada .

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của Vương phi Kate chính là khả năng kết hợp giữa xa xỉ và bình dân. Cô thường xuyên chọn những thương hiệu dễ tiếp cận hơn như Aspinal of London, L.K. Bennett, Strathberry , giúp hình ảnh trở nên gần gũi, không xa cách với công chúng. Hiệu ứng từ sự lựa chọn này được gọi là "Kate effect" , khi bất cứ món đồ nào cô sử dụng đều nhanh chóng cháy hàng.

Một điểm thú vị là Hoàng gia Anh chưa bao giờ công khai thông tin về nơi cất giữ kho thời trang khổng lồ này. Nhưng với khối lượng váy áo couture và hàng chục chiếc túi xách xa xỉ , chắc chắn tủ đồ của Vương phi được sắp xếp khoa học và cầu kỳ không kém những lần xuất hiện hoàn hảo trước công chúng.

Dù khó có thể nhìn thấy tận mắt, nhưng chỉ cần chiêm ngưỡng từng lần xuất hiện của Vương phi Kate, người hâm mộ cũng đủ hình dung về "kho báu túi xách" phía sau cánh cửa cung điện - một thế giới phụ kiện đã góp phần không nhỏ đưa cô trở thành biểu tượng phong cách toàn cầu .

Theo Express