Giới mộ điệu đổ bộ check-in “cánh đồng hoa” đến từ nhà mốt thời trang Bắc Âu Marimekko

Từ ngày 20 đến 24/8, thương hiệu Thời trang đến từ Bắc Âu - Marimekko đã "hô biến" khu vực sảnh chính Trung tâm Thương mại Saigon Centre thành cánh đồng hoa chuẩn Bắc Âu với sự kiện Field of Flowers. Tiếp tục phát triển hành trình hơn 70 năm cùng hơn 3500 họa tiết đặc trưng, Marimekko không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu với những thiết kế in đậm chất nghệ thuật, mang tinh thần lạc quan và phóng khoáng của Phần Lan.

Marimekko "phủ hoa" kín Saigon Centre với sự kiện Field of Flowers

Dàn sao Việt cùng đại diện của tập đoàn Jaspal Group - ông Paul David Howley tại sự kiện Field of Flowers

Đặc biệt, trong tối ngày 20/8, cánh đồng hoa ấy đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với những "bông hoa" rạng ngời và xinh đẹp đến tham quan và check-in như Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Blogger Linh Trương, Diệu Linh Phạm, Bùi Khánh Hà cùng những câu chuyện được dẫn dắt đầy cảm xúc của Én vàng MC Ngô Đình Phụng Yến.

Không gian check-in đầy sắc màu với cánh đồng hoa của Marimekko

Những ngày này, bước vào sảnh chính Saigon Centre bạn đã có thể "nhiều ơi là nhiều" góc check-in đầy sắc màu từ Marimekko. Cả không gian được phủ kín bởi những hoạ tiết mới nhất trong năm 2025 của thương hiệu, biến mọi góc nhỏ thành background "xịn sò" để bạn check-in.

Những hoạ tiết in ấn luôn là điểm thú vị khi nhắc đến Marimekko

Điều đặc biệt của sự kiện Field of Flowers nằm ở cách Marimekko đưa họa tiết vượt ra khỏi chất liệu vải vóc quen thuộc khi các hoạ tiết lần này tô vẽ khắp không gian sự kiện như một bức tranh sống động. Chỉ cần xoay người một chút, bạn đã có ngay một background mới tinh, hợp với mọi outfit. Chính sự đa dạng ấy mà sự kiện Field of Flowers thành điểm đến không thể bỏ lỡ không chỉ của những người yêu thời trang mà còn của những "tín đồ" đam mê sống ảo.

Ông Paul David Howley cùng Miss World Việt Nam 2025 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về Marimekko cũng như "hệ sinh thái" trong tập đoàn Jaspal Group

Chia sẻ về hành trình tiếp theo sau khi đưa những đoá hoa Marimekko nở rộ tại Việt Nam, Giám đốc Sáng tạo Rebekka Bay cho biết: "Field of Flowers khởi đầu hành trình tại Osaka vào tháng 3/2025, rồi tiếp tục dừng chân ở Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Đài Bắc và Tokyo trước khi đến TP. Hồ Chí Minh.

Sau sự kiện lần này, triển lãm sẽ tiếp tục chu du khắp châu Á đến hết năm. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi sẽ đưa Field of Flowers trở về Helsinki - quê hương của Marimekko trong khuôn khổ sự kiện Helsinki Design Week. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, khi triển lãm và các thiết kế phiên bản giới hạn lần đầu tiên ra mắt tại châu Âu".

Cánh đồng hoa Field of Flowers với rất nhiều "bó hoa" đặc biệt

Không chỉ đẹp để chụp hình, sự kiện còn là nơi giới thiệu 25 họa tiết mới được tạo nên bởi 5 nghệ sĩ đương đại. Với lăng kính nghệ thuật khác nhau, mỗi họa sĩ phác họa nên vẻ đẹp của từng đóa hoa theo góc nhìn của riêng mình, để Field of Flowers trở thành một vườn hoa Marimekko rực rỡ muôn sắc màu.

Estee Diệu Linh biến hoá phong cách với set maridenim với những hoạ tiết mới của Marimekko trong năm 2025

Mỗi họa tiết giống như một "bó hoa" được gửi gắm cá tính nghệ sĩ, nhưng khi đặt cạnh nhau lại hoà quyện thành một tổng thể vui tươi, tràn đầy năng lượng. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam có thể trải nghiệm trực tiếp tinh thần thiết kế đặc trưng đã làm nên tên tuổi Marimekko.

Những hoạ tiết trong sự kiện Field of Flowers gắn liền với kho di sản sáng tạo trong suốt bảy thập kỷ của Marimekko

Vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch và tư duy thiết kế gắn liền tính ứng dụng, Giám đốc Sáng tạo - Rebekka Bay chia sẻ cảm xúc về những hoạ tiết trong sự kiện lần này: "Tôi nghĩ điều khiến tôi hào hứng nhất chính là được tận mắt thấy những gam màu và hoa văn hòa quyện, tạo nên một tổng thể đầy thú vị. Với tôi, đây là minh chứng tuyệt vời cho sự phong phú vô tận của hoa khi được khai thác dưới góc nhìn trừu tượng của nghệ thuật".

Bùi Khánh Hà dạo chơi giữa "cánh đồng hoa" của Marimekko

Có thể đứng giữa "cánh đồng hoa" ấy, bạn không chỉ nhìn thấy màu sắc, mà còn cảm nhận được cả một phong cách sống: chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc, và tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhất.

"Hái" hoa về nhà với bộ sưu tập phiên bản giới hạn

Điểm khiến sự kiện Field of Flowers đặc biệt được yêu thích chính là: bạn không chỉ mang ảnh đẹp về, mà còn có thể "hái" một phần khu vườn này mang theo. Một số họa tiết mới sẽ xuất hiện trên túi tote, ví cầm tay và vỏ gối - những sản phẩm thuộc bản giới hạn cũng chỉ xuất hiện tại sự kiện lần này.

Dù bạn là tín đồ thời trang, fan của nghệ thuật in ấn hay đơn giản là tận hưởng không gian tràn ngập niềm vui, Field of Flowers đều đáp ứng trọn vẹn. Một bữa tiệc thị giác, một album sống ảo, một lý do để tụ tập bạn bè, tất cả gói gọn tại sự kiện lần này của Marimekko.

Nếu vẫn chưa "đã mắt" với cánh đồng hoa rực rỡ này, bạn có thể ghé www.marimekko.vn để khám phá đủ 25 họa tiết phiên bản giới hạn và những sản phẩm mới trong mùa Thu Đông 2025 của Marimekko, bạn nhé!