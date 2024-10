Hạt đậu được biết đến là thực phẩm có nguồn dinh dưỡng dồi dào, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu và tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột... Đậu có nhiều loại, trong đó đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành là những cái tên thường gặp và được sử dụng nhiều nhất.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang USA Today cho biết, theo bà Danielle Crumble Smith, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đậu rất giàu chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, sắt, tinh bột kháng (tinh bột được tiêu hóa ở ruột già).

Ngoài ra, các loại đậu cũng chứa polyphenol, hoạt động như chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại một số bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường và bệnh thoái hóa thần kinh.

Đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, loại đậu nào tốt nhất?

Loại đậu nào cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, với mỗi người, loại đậu tốt sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của họ. Dưới đây là lợi ích sức khoẻ một số loại đậu:

Lợi ích sức khoẻ của một số loại đậu

Đậu nành

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, theo chuyên gia dinh dưỡng Kathryn Piper, người sáng lập của Tổ chức The Age-Defying Dietitian, đậu nành là nguồn giàu protein, rất quan trọng để sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Như chúng ta đã biết, cơ thể càng có nhiều cơ thì càng đốt cháy nhiều calo và càng ít chất béo hơn.

Protein cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chống lại cảm giác thèm ăn các cacbohydrat có đường. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, người sáng lập của tổ chức tư vấn về dinh dưỡng Nutrition cho biết: "Đậu nành đóng vai trò tích cực đối với sự đề kháng insulin, chuyển hóa axit béo và các thay đổi nội tiết tố, tế bào hoặc phân tử khác liên quan đến tăng cân".

Một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học y tế quốc tế đã xem xét tác động của đậu nành đối với những người béo phì cho thấy, tiêu thụ protein đậu nành trong chế độ ăn uống thường xuyên làm giảm trọng lượng cơ thể, khối lượng chất béo và mức cholesterol.

- Đậu nành có thể bảo vệ trái tim của bạn.

- Ăn đậu nành có thể giúp giảm bớt huyết áp cao và viêm - hai tình trạng đóng vai trò quan trọng trong đau tim và đột quỵ.

- Isoflavone trong thực phẩm đậu nành có liên quan đến việc cải thiện mật độ khoáng chất của xương và ngăn ngừa mất xương do loãng xương.

- Đậu nành có thể bảo vệ chống lại bệnh ung thư vú

Đậu đen

Đỗ đen hay đậu đen là loại đậu sẵn có, chứa nhiều protein, có thể được chế biến thành nhiều món ăn. Đậu đen nhiều carbohydrate nhưng chúng ở dạng tinh bột và chất xơ, nên được tiêu hóa chậm và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Báo Dân trí dẫn nguồn Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K cho biết, đậu đen rất giàu carbohydrate và chúng cũng là nguồn chất xơ tuyệt vời (4gr chất xơ/100gr) (gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan). Đậu đen ít chất béo, hầu hết chất béo là chất béo không bão hòa nhiều nối đôi. Một nửa chén đậu đen có 90mg axit béo omega-3 và 108mg axit béo omega-6.

Đậu đen là nguồn cung cấp protein, với 7gr protein trong một khẩu phần nửa chén. Ngoài ra, đậu đen còn chứa nhiều folate, vitamin B1, mangan và magie. Trong 100gr đậu đen có 6,1mg sắt. Theo khuyến nghị của "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025", chúng ta nên ăn 3 chén đậu đỗ (740gr) mỗi tuần.

Việc tiêu thụ đậu đen đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Đậu đen đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư do chất flavonoid có trong vỏ hạt của chúng.

Đậu đỏ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Quốc Trung cho biết, đậu đỏ tính bình, vị ngọt, chua, lợi về kinh tâm, tiểu tràng; công dụng lợi thủy tiêu thũng, giải độc tiêu mủ; phù hợp với các bệnh phù nề chướng bụng, cước khi phù thũng, vàng da do gan mật, nước tiểu đục, phong thấp nhiệt, các loại ung nhọt độc, đau bụng đường ruột có khối u.

Theo các nghiên cứu hiện đại, đậu đỏ chứa chất albumin, chất béo, chất đường, vitamin A, vitamin B1, B2, sinh tố PP, calci, sắt, phospho, mangan. Đậu đỏ tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm, lợi tiểu và có tác dụng hỗ trợ chống ung thư.

Đậu xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35 mcg vitamin A, 0,141 mg Vitamin B6, 12,2 mg Vitamin C, 14,4 mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37 mg Canxi, 1, 03 mg Sắt, 25 mg MagiE, 38 mg Phốt pho, 211 mg Kali, 19 mcg Fluorua và một số dưỡng chất khác.

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý:

- Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

- Giúp thanh nhiệt giải độc

- Tăng cường miễn dịch

- Tăng cường sức khoẻ tim mạch

- Kiểm soát bệnh tiểu đường

- Phòng chống ung thư

- Cải thiện thị lực

- Giúp xương chắc khỏe hơn

- Giúp duy trì cân nặng

- Hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm

- Rất tốt đối với phụ nữ có thai

Tóm lại đậu là món quà tuyệt vời cho sức khỏe. Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen đều có những lợi ích riêng, vì vậy, bạn có thể tùy ý lựa chọn theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên ăn quá nhiều vì có thể có hại cho sức khỏe của bạn.