Cam và chanh thường là những loại trái cây xuất hiện trong đầu khi chúng ta cố gắng nghĩ ra những nguồn cung cấp vitamin C. Có người thích uống nước cam nhưng có người lại chọn nước chanh. Vậy loại nào bổ dưỡng hơn?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từng lợi nước cam và chanh.

Nước cam hay nước chanh tốt hơn?

Tác dụng của nước cam với sức khoẻ

Theo bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam, hàm lượng chất khoáng và vi khoáng trong 100 gam cam gồm: can xi 34 mg, phốt pho 23 mg, sắt 0,4 mg, kẽm 0,22 mg, vitamin C 40 mg, folat 30 µg, vitamin A 8 µg, vitamin E 0,18 µg, β-carotene 29 µg. Do đó, uống nước cam giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại dịch bệnh.

Mỗi ngày dùng một quả cam 100-150 gam cho người trưởng thành. Cam rửa sạch để ráo nước, gọt vỏ và cắt từng miếng nhỏ để ăn hoặc vắt lấy nước. Bạn nên uống nước cam nguyên chất hoặc pha thêm nước ấm, không nên bổ sung đường. Nhiều nhất là ăn/uống nước cam một lần một ngày và sử dụng các loại trái cây khác trong ngày.

Báo VnExpress dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở 3, chỉ ra những tác dụng của nước cam với sức khoẻ như sau:

Cải thiện hệ miễn dịch

Phòng chống ung thư

Bảo vệ tim mạch

Tính kháng viêm mạnh

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Giảm táo bón

Thúc đẩy sức khoẻ não

Phòng một số bệnh ở trẻ. Ở trẻ em, bắt đầu từ tháng thứ 6 trẻ nên được bổ sung hoa quả hàng ngày. Cam giúp tăng miễn dịch và phòng một số bệnh ở trẻ như cảm lạnh, táo bón, thiếu máu, giảm tiêu chảy, giảm cảm lạnh và ho, quai bị, cải thiện thị lực, sức khoẻ răng.

Tác dụng của nước chanh

Báo Lao động dẫn nguồn Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, vitamin C trong chanh giúp ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch và lão hóa, hỗ trợ giảm cân bằng cách đốt cháy nhiều chất béo. Ngoài ra, uống nước chanh tươi vào buổi sáng còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Các tác dụng của nước chanh với sức khoẻ có thể kể đến:

Tăng cường miễn dịch

Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

Tốt cho tiêu hoá

Thanh lọc, giải độc cơ thể

Cải thiện sức khoẻ răng miệng

Ngăn ngừa lão hoá

Hỗ trợ giảm cân

Giảm các bệnh về hô hấp

Phòng ngừa ung thư

Tóm lại, cam chứa nhiều calo và carbohydrate hơn do chứa nhiều đường hơn. Còn chanh giàu protein, chất béo và chất xơ hơn.

Cả hai có lượng vitamin C tương đương nhau. Nhìn chung, cam giàu cả vitamin và khoáng chất hơn, chứa nhiều vitamin A, vitamin E, vitamin B1, B2, B3 và B5, cũng như canxi, kali, magiê, đồng và kẽm. Mặt khác, chanh chứa hàm lượng vitamin B6, sắt và phốt pho cao hơn.

Cả hai đều có đặc tính bảo vệ tim mạch, chống tiểu đường, chống ung thư và kháng khuẩn. Cả cam và chanh đều rất có lợi nếu được sử dụng đúng cách và sự lựa chọn tùy thuộc vào tình hình và sở thích cá nhân.

Trang Tri Thức trẻ dẫn nguồn trang Souper Sage cho biết, nước chanh ít calo và ít đường hơn nước cam. Nếu bạn muốn chọn đồ uống ít calo, ít đường thì nước chanh sẽ tốt hơn.

Nước cam "chiến thắng" nếu xét về Vitamin A và kali. Với chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật, nước cam cũng có phần nổi trội hơn.