“Công chúa Samsung" dùng sữa rửa mặt 100k: Món này hot ở Việt Nam lâu lắm rồi!

Nhờ sức ảnh hưởng lớn và khả năng tạo trend mạnh mẽ của người nổi tiếng, nên chỉ cần một sản phẩm vô tình lọt vào khung hình cũng đủ khiến cộng đồng mạng rần rần tìm kiếm. Gần đây, Annie Moon chính là nữ idol khiến cộng đồng làm đẹp xôn xao khi chai sữa rửa mặt cô dùng xuất hiện trong ảnh đời thường được nữ idol đăng tải. Điều đáng nói, đây không phải món đồ high-end đắt đỏ, mà chỉ là sản phẩm skincare bình dân, trong khi thành viên AllDay Project vốn xuất thân từ gia đình chaebol giàu có, hậu duệ của đế chế Samsung.

Bức hình selfie trong phòng WC để lộ chai sữa rửa mặt của Annie.

Đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt Senka Perfect Whip U - một trong những "best-seller quốc dân" trong làng sữa rửa mặt nhờ sự kết hợp giữa khả năng làm sạch sâu và độ dịu nhẹ hiếm có. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm chính là lớp bọt siêu mịn, bông xốp như mây – chỉ cần tạo bọt là đã cảm thấy cực kỳ êm ái, dễ dàng len lỏi vào từng lỗ chân lông để cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm còn sót lại.

Senka Perfect Whip U chính là chân ái của Annie Moon trong bước làm sạch da, giúp nữ idol sở hữu làn da ít khuyết điểm, căng mịn và rạng rỡ.

Khả năng làm sạch và tạo bọt khiến sản phẩm này được lòng nhiều tín đồ làm đẹp.

Thành phần chủ đạo gồm tơ tằm trắng thiên nhiên giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn và Hyaluronic Acid bổ sung độ ẩm, giữ cho da mềm mại, không hề bị khô căng sau khi rửa. Nhờ vậy, Perfect Whip U vừa làm sạch hiệu quả, vừa giúp duy trì hàng rào ẩm tự nhiên của da. Điểm cộng lớn nữa là mức giá bình dân chưa đến 100.000 VNĐ, phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho đến dân công sở.

Chính sự kết hợp giữa chất lượng và giá cả phải chăng đã giúp sản phẩm này trở thành lựa chọn quen thuộc của đông đảo tín đồ làm đẹp, đặc biệt là những ai sở hữu da dầu hoặc da hỗn hợp. Không cầu kỳ nhưng mang lại hiệu quả bền vững, Senka Perfect Whip U thật sự xứng đáng với danh xưng "sữa rửa mặt quốc dân" của Nhật.

Senka Perfect Whip U không chỉ được lòng Annie Moon. Trước đó, cộng đồng fan Kpop cũng từng lùng sục sản phẩm này khi xuất hiện trong vlog của Giselle (aespa).



