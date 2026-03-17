Cô gái bỗng "mọc yết hầu", giọng nói nam tính sau khi dùng thuốc tăng cơ có thành phần "chỉ dùng cho ngựa"?

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Trần, sống tại Thượng Hải, là người đam mê tập gym và đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi thể hình nghiệp dư.

Trong giai đoạn tập luyện cường độ cao, mỗi ngày cô dành tới 6-7 giờ trong phòng gym, cơ thể dần rơi vào trạng thái kiệt sức. Lúc này, huấn luyện viên đã giới thiệu một loại “thuốc tăng cơ” có tên Methenolone (một dạng steroid đồng hóa), được quảng bá là phổ biến trong giới thể hình, giúp tăng cơ nhanh, hồi phục tốt và “ít tác dụng phụ”.

Sau khi tiêm, cơ bắp và sức mạnh của cô Trần tăng rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những thay đổi bất thường cũng nhanh chóng xuất hiện.

Không lâu sau khi sử dụng thuốc, cô gái bắt đầu có các dấu hiệu đáng lo ngại như yết hầu (trái cổ) nhô rõ, giọng nói trở nên khàn, trầm như nam giới, lông trên cơ thể cũng mọc nhiều hơn và da trở nên thô ráp, đồng thời bị rối loạn nội tiết.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone (hormone sinh dục nam) trong cơ thể cô tăng cao, gần bằng mức của nam giới, khiến các đặc điểm nữ giới dần suy giảm.

Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn khiến cô bị suy sụp tâm lý nghiêm trọng , buộc phải trình báo cơ quan chức năng.

Kết quả kiểm nghiệm gây sốc: Thuốc tăng cơ có chất dùng cho ngựa

Quá trình điều tra cho thấy, nhiều sản phẩm “tăng cơ công nghệ” được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội có nguồn gốc không rõ ràng.

Phóng viên Trung Quốc đã thử mua một bộ sản phẩm từ một cửa hàng trực tuyến. Bao bì sản phẩm chỉ ghi sản xuất tại Ấn Độ, phân phối tại Bỉ nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Khi đem đi xét nghiệm, cả 3 mẫu đều chứa steroid đồng hóa tổng hợp , chưa được cơ quan quản lý dược phẩm nước này phê duyệt.

Đáng chú ý, một mẫu còn phát hiện chứa Boldenone undecylenate (một dạng steroid) - chất này không được phép sử dụng cho người trên toàn cầu, tại Mỹ chỉ được cấp phép làm thuốc thú y cho ngựa.

Nguy cơ từ thuốc tăng cơ “chui”

Các chuyên gia cảnh báo, thuốc thú y chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người nên khi sử dụng có thể gây rối loạn nội tiết nghiêm trọng, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Điều tra cũng cho thấy những loại thuốc tăng cơ này thường được tuồn qua đường nhập lậu , sau đó được quảng bá ngầm qua huấn luyện viên hoặc cộng đồng mạng.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công tố để tiếp tục xử lý.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, việc cải thiện vóc dáng cần dựa vào tập luyện khoa học và chế độ dinh dưỡng hợp lý . Những lời quảng cáo “tăng cơ nhanh”, “công nghệ cao” tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây tổn thương cơ thể không thể hồi phục.

