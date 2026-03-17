Vì sao nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì?

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, không ít vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lại xuất phát từ món ăn tưởng chừng rất đơn giản này, đặc biệt tại một số tỉnh, thành ở khu vực phía Nam. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không nằm ở bánh mì, mà ở cách chế biến, bảo quản và điều kiện thời tiết đặc thù của khu vực.

Trên thực tế, bánh mì thường được bán dưới dạng thức ăn đường phố, phục vụ nhanh và tiêu thụ với số lượng lớn. Một ổ bánh mì có thể chứa nhiều loại nhân như thịt nguội, chả, pate, trứng, rau sống, đồ chua, sốt… Mỗi thành phần lại có yêu cầu bảo quản khác nhau. Khi các nguyên liệu này được chuẩn bị sẵn từ trước, bảo quản không đúng nhiệt độ hoặc để quá lâu ở môi trường nóng ẩm, vi khuẩn dễ dàng phát triển và gây nhiễm bẩn thực phẩm.

Khí hậu nóng ẩm quanh năm ở khu vực phía Nam cũng là yếu tố thuận lợi để vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng. Trong điều kiện nhiệt độ cao, các thực phẩm giàu đạm như pate, chả, thịt nguội hay trứng có thể bị nhiễm khuẩn chỉ sau vài giờ nếu không được bảo quản lạnh đúng cách. Khi sử dụng những nguyên liệu này để làm bánh mì, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm sẽ tăng lên.

Một nguyên nhân khác là khâu chế biến và vệ sinh. Nhiều quầy bán bánh mì hoạt động ngoài trời, không gian chế biến nhỏ hẹp, việc bảo quản nguyên liệu, dụng cụ và tay người chế biến đôi khi chưa bảo đảm vệ sinh. Rau sống nếu không được rửa sạch, hoặc dao thớt dùng chung cho thực phẩm sống và chín, cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn.

Ngoài ra, bánh mì thường được sản xuất và tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian ngắn, đặc biệt vào buổi sáng hoặc giờ ăn trưa. Khi xảy ra nhiễm bẩn ở một mẻ nguyên liệu, nhiều người có thể ăn cùng lúc và dẫn đến các vụ ngộ độc tập thể.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người bán cần bảo quản nguyên liệu trong điều kiện phù hợp, đặc biệt với các thực phẩm dễ hỏng như pate, thịt nguội, trứng hoặc sốt trứng. Khu vực chế biến cần đảm bảo vệ sinh, tách biệt thực phẩm sống và chín. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn những quầy bánh mì sạch sẽ, nguyên liệu được che đậy và chế biến ngay trước khi ăn.

Bánh mì vẫn là món ăn ngon, tiện lợi và giàu năng lượng. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản là yếu tố quan trọng, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của khu vực phía Nam.