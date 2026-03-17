Vì sao nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì?

Anh Tuấn, Theo vtv.vn 09:10 17/03/2026
Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và phổ biến tại nhiều địa phương.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, không ít vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lại xuất phát từ món ăn tưởng chừng rất đơn giản này, đặc biệt tại một số tỉnh, thành ở khu vực phía Nam. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không nằm ở bánh mì, mà ở cách chế biến, bảo quản và điều kiện thời tiết đặc thù của khu vực.

Trên thực tế, bánh mì thường được bán dưới dạng thức ăn đường phố, phục vụ nhanh và tiêu thụ với số lượng lớn. Một ổ bánh mì có thể chứa nhiều loại nhân như thịt nguội, chả, pate, trứng, rau sống, đồ chua, sốt… Mỗi thành phần lại có yêu cầu bảo quản khác nhau. Khi các nguyên liệu này được chuẩn bị sẵn từ trước, bảo quản không đúng nhiệt độ hoặc để quá lâu ở môi trường nóng ẩm, vi khuẩn dễ dàng phát triển và gây nhiễm bẩn thực phẩm.

Khí hậu nóng ẩm quanh năm ở khu vực phía Nam cũng là yếu tố thuận lợi để vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng. Trong điều kiện nhiệt độ cao, các thực phẩm giàu đạm như pate, chả, thịt nguội hay trứng có thể bị nhiễm khuẩn chỉ sau vài giờ nếu không được bảo quản lạnh đúng cách. Khi sử dụng những nguyên liệu này để làm bánh mì, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm sẽ tăng lên.

Một nguyên nhân khác là khâu chế biến và vệ sinh. Nhiều quầy bán bánh mì hoạt động ngoài trời, không gian chế biến nhỏ hẹp, việc bảo quản nguyên liệu, dụng cụ và tay người chế biến đôi khi chưa bảo đảm vệ sinh. Rau sống nếu không được rửa sạch, hoặc dao thớt dùng chung cho thực phẩm sống và chín, cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn.

Ngoài ra, bánh mì thường được sản xuất và tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian ngắn, đặc biệt vào buổi sáng hoặc giờ ăn trưa. Khi xảy ra nhiễm bẩn ở một mẻ nguyên liệu, nhiều người có thể ăn cùng lúc và dẫn đến các vụ ngộ độc tập thể.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người bán cần bảo quản nguyên liệu trong điều kiện phù hợp, đặc biệt với các thực phẩm dễ hỏng như pate, thịt nguội, trứng hoặc sốt trứng. Khu vực chế biến cần đảm bảo vệ sinh, tách biệt thực phẩm sống và chín. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn những quầy bánh mì sạch sẽ, nguyên liệu được che đậy và chế biến ngay trước khi ăn.

Bánh mì vẫn là món ăn ngon, tiện lợi và giàu năng lượng. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản là yếu tố quan trọng, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của khu vực phía Nam.

MỘT SỐ VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM LIÊN QUAN BÁNH MÌ GẦN ĐÂY:

- Vụ ngộ độc bánh mì quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh (2025)
Cuối năm 2025, một vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại TP Hồ Chí Minh khiến 304 người bị rối loạn tiêu hóa phải đi khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella.

- 19 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp (tháng 2/2026)
Trước đó, tại Đồng Tháp cũng ghi nhận 19 trường hợp nhập viện với các biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì từ một cơ sở sản xuất. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

- Hơn 80 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì “không tên” (tháng 3/2026)
Đầu tháng 3/2026, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 83 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu. Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày tiệm này đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ và các nguyên liệu liên quan để xét nghiệm, đồng thời tạm ngừng hoạt động cơ sở để phục vụ điều tra.

- Nghi ngộ độc bánh mì tại TP Hồ Chí Minh (tháng 3/2026)
Từ ngày 27/2 đến 1/3/2026, nhiều người dân tại phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh) phải nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.
Loại rau được ví như "mỹ phẩm tự nhiên", giúp da sáng, giảm tàn nhang, dưỡng tóc đen và bóng hơn, chợ Việt bán rất rẻ
