"Nhiều lúc đang hỏi han công việc hay dặn dò chồng chuyện nhà cửa, chưa kịp nghe trả lời thì đã thấy anh gục đầu ngủ thiếp đi". Đó là lời chia sẻ đầy lo lắng của vợ một bệnh nhân nam 40 tuổi khi đưa chồng đến gặp bác sĩ Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc). Suốt thời gian dài, chị trách chồng vô tâm rồi lại chuyển sang thương anh vất vả. Chẳng thề ngờ, chồng mình đang đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.

Khi cơn buồn ngủ không đơn thuần là sự mệt mỏi!

Theo bác sĩ Chen Rongjian, bệnh nhân này có chỉ số khối cơ thể (BMI) lên tới 39. Tức là mức béo phì nghiêm trọng sau khi tăng đột ngột 30kg do căng thẳng kéo dài. Tình trạng ngủ gật ngay giữa cuộc trò chuyện diễn ra thường xuyên đến mức báo động. Ngay cả khi anh ngủ đủ giấc, vào ngày nghỉ không làm việc.

Ban đầu, đội ngũ y tế nghi ngờ anh mắc chứng ngưng thở khi ngủ do cân nặng quá khổ. Tuy nhiên, những xét nghiệm chuyên sâu đã hé lộ một sự thật kinh khủng hơn nhiều.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân thường xuyên hụt hơi khi vận động nhẹ. Đặc biệt, chỉ số cung lượng tim - lượng máu mà tim bơm đi nuôi cơ thể chỉ còn vỏn vẹn 20, trong khi mức bình thường phải từ 60 đến 65. Bác sĩ Chen cảnh báo: “ Chỉ số cung lượng tim thấp như vậy cực kỳ nguy hiểm, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc đột ngột hoặc nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào”.

Trái tim "hụt hơi" trước gánh nặng cơ thể

Lý giải về hiện tượng này, bác sĩ Chen cho biết, khi cơ thể trở nên béo phì quá mức, trái tim vốn đã ít vận động và yếu ớt sẽ phải làm việc gấp bội để đáp ứng nhu cầu máu cho các cơ quan. Khi suy tim trở nên trầm trọng, lượng oxy lên não không đủ khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, biểu hiện ra bên ngoài chính là những cơn "ngủ thiếp đi ngay lập tức".

Cộng thêm, nam nam bệnh nhân còn thường xuyên thức khuya, căng thẳng và ăn uống thất thường. Đều là các yếu tố tiêu cực, cùng hiệp đồng gây áp lực lên tim mạch cùng toàn bộ cơ thể.

Khi tình trạng ngủ gật xảy ra thường xuyên, trong khi anh này "tặc lưỡi bỏ qua" thì may mắn là chị vợ lo lắng và bắt anh đi khám bằng được. Nhờ vậy, nguy cơ nhồi máu cơ tim và các vấn đề sức khoẻ khác của anh được phát hiện kịp thời.

Một năm sau khi điều trị bằng thuốc, phẫu thuật giảm béo kết hợp thay đổi lối sống, sức khoẻ của anh tốt lên rất nhiều. BMI của anh giảm còn 26, cung lượng tim hồi phục về mức trên 50. Những cơn ngủ gật bất thường cũng biến mất hoàn toàn, trả lại cho anh một cuộc sống ổn định nhưng vẫn cần theo dõi lâu dài.

Những dấu hiệu nhồi máu cơ tim không được bỏ qua!

Ngoài tình trạng mệt mỏi lạ thường hay ngủ gật bất chợt, bác sĩ chen cảnh báo chúng ta cần đặc biệt chú ý 5 dấu hiệu điển hình là những "vết nứt" đầu tiên trước khi cơn nhồi máu cơ tim thực sự ập đến:

- Cảm giác đè ép hoặc đau thắt ngực: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Người bệnh thường cảm thấy như có vật nặng đè lên ngực, cảm giác bóp nghẹt hoặc đau tức ở giữa ngực. Cơn đau có thể kéo dài vài phút, biến mất rồi lại quay trở lại. Đừng nhầm lẫn điều này với triệu chứng khó tiêu hay đau cơ thông thường.

- Đau lan ra cánh tay, vai và cổ: Cơn đau từ ngực không dừng lại tại chỗ mà thường có xu hướng lan rộng. Nam giới thường bị đau dọc theo cánh tay trái, nhưng cơn đau cũng có thể lan lên cổ, hàm hoặc ra phía sau lưng. Nếu cảm thấy đau nhức không rõ nguyên nhân ở những vị trí này, hãy đi kiểm tra tim ngay lập tức.

- Khó thở và hụt hơi: Tình trạng này có thể xảy ra trước hoặc đi kèm với cơn đau ngực. Ngay cả khi đang nghỉ ngơi hoặc vận động nhẹ mà bạn cảm thấy khó nhọc để hít thở, đó là dấu hiệu cho thấy tim đang gặp khó khăn trong việc bơm máu giàu oxy đến phổi và cơ thể.

- Đổ mồ hôi lạnh và buồn nôn: Đột nhiên vã mồ hôi lạnh dù trời không nóng, đi kèm với cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa là dấu hiệu hệ thần kinh thực vật đang phản ứng cực độ với tình trạng thiếu máu cơ tim. Nhiều nam giới thường chủ quan cho rằng mình bị ngộ độc thực phẩm hoặc trúng gió.

- Chóng mặt hoặc choáng váng đột ngột: Khi tim không thể bơm đủ máu lên não, bạn sẽ cảm thấy xây xẩm mặt mày, đứng không vững hoặc có cảm giác như sắp ngất xỉu. Đây là tình trạng nguy cấp báo hiệu một sự tắc nghẽn nghiêm trọng trong hệ thống mạch vành.

Nguồn và ảnh: Health Sent, China News, QQ