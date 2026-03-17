74 tuổi vẫn xách vali đi nhanh như gió: Bí mật phía sau trạng thái "khí huyết dồi dào" của phụ nữ

Thời gian gần đây, chương trình truyền hình thực tế "Nhất Lộ Phồn Hoa" gây chú ý khi có sự xuất hiện của nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh.

Điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ là câu chuyện đời đầy thăng trầm của bà, mà còn là tình trạng sức khỏe và năng lượng sống đáng kinh ngạc ở tuổi 74.

Trong nhiều phân cảnh, Lưu Hiểu Khánh có thể đi lại nhanh nhẹn, tự tay kéo vali, hoạt động liên tục mà gần như không tỏ ra mệt mỏi. Không ít người xem thậm chí còn nhận xét rằng:

"Nhìn bà ấy còn khỏe hơn nhiều người trẻ".

Hiện tượng này khiến một khái niệm được nhắc tới nhiều: "khí huyết dồi dào".

Theo quan niệm trong y học phương Đông, khí và huyết là nền tảng nuôi dưỡng cơ thể. Khi khí huyết đầy đủ, cơ thể thường biểu hiện qua sắc mặt hồng hào, tinh thần mạnh mẽ và sức bền tốt.

Thực tế cho thấy, ở nhiều phụ nữ, sự khác biệt về khí huyết đôi khi khiến ngoại hình và trạng thái sống chênh lệch tới cả chục năm tuổi.

Khi khí huyết dồi dào: Cơ thể như có "nguồn năng lượng dự trữ"

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của người có khí huyết tốt là tốc độ lão hóa chậm hơn.

Khí huyết đầy đủ giúp các tế bào da được nuôi dưỡng tốt, từ đó duy trì độ đàn hồi và sức sống của làn da. Khi tuần hoàn máu tốt, da cũng trở nên hồng hào và ít xuất hiện nếp nhăn sớm.

Nhiều người cho rằng sự khác biệt này có thể thấy rõ nếu so sánh một số nữ nghệ sĩ cùng độ tuổi. Có người ở tuổi ngoài 50 đã trông khá mệt mỏi, trong khi có người vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Không ít chuyên gia cho rằng sức khỏe tổng thể và mức độ vận động là yếu tố quan trọng giúp duy trì trạng thái này.

Làn da cũng phản ánh tình trạng khí huyết

Ngoài việc ảnh hưởng tới tốc độ lão hóa, khí huyết còn liên quan mật thiết đến tình trạng làn da.

Khi cơ thể tuần hoàn máu tốt, các tế bào da được cung cấp đủ dưỡng chất và oxy. Quá trình tái tạo tế bào diễn ra thuận lợi hơn, giúp da mịn màng và sáng khỏe.

Ngược lại, khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc áp lực kéo dài, nhiều người sẽ nhận thấy làn da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia da liễu cho rằng tình trạng sức khỏe bên trong thường phản ánh trực tiếp lên làn da.

Sức bền thể chất: Yếu tố dễ thấy nhất

Một biểu hiện khác của người có khí huyết tốt là sức bền thể chất.

Không ít người lớn tuổi vẫn có thể duy trì thói quen vận động, đi bộ nhanh hoặc tập luyện nhẹ mỗi ngày. Trong khi đó, một bộ phận người trẻ lại dễ rơi vào trạng thái thiếu vận động, mệt mỏi nhanh khi leo cầu thang hoặc mang đồ nặng.

Theo các chuyên gia sức khỏe, lối sống hiện đại với ít vận động, ngủ muộn và sử dụng thiết bị điện tử nhiều là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ cảm thấy thiếu năng lượng.

Những thói quen dễ làm cơ thể "hao tổn năng lượng"

Theo quan niệm dưỡng sinh, một số thói quen phổ biến có thể khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Thứ nhất là sử dụng điện thoại hoặc máy tính quá lâu. Việc tập trung nhìn màn hình trong thời gian dài có thể khiến mắt mệt mỏi, đồng thời làm tăng căng thẳng thần kinh.

Thứ hai là thức khuya và ngủ không đủ giấc. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi cơ thể.

Ngoài ra, ngồi hoặc nằm sai tư thế trong thời gian dài, đặc biệt khi sử dụng điện thoại, cũng có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn và sức khỏe cột sống.

Làm gì để duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài?

Các chuyên gia cho rằng muốn duy trì sức khỏe và năng lượng ổn định, phụ nữ nên chú ý tới một số yếu tố cơ bản.

Trước hết là duy trì vận động đều đặn. Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hoặc dưỡng sinh có thể giúp cải thiện tuần hoàn và tăng sức bền.

Thứ hai là chú ý chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế ăn quá no và tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, giữ tâm trạng ổn định và hạn chế căng thẳng cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy cảm xúc tích cực có thể giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở ngoại hình

Ngày nay, tiêu chuẩn thẩm mỹ đang dần thay đổi. Thay vì chỉ chú trọng vào việc trắng, gầy hay trẻ, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn tới vẻ đẹp khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Một phụ nữ có khí huyết tốt thường không chỉ sở hữu làn da sáng khỏe, mà còn có tinh thần tích cực và phong thái tự tin.

Vì vậy, thay vì chỉ chăm chút cho vẻ ngoài, việc xây dựng lối sống lành mạnh và cân bằng mới là yếu tố giúp phụ nữ duy trì vẻ đẹp bền vững Theo thời gian.