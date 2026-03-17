Một cảnh báo mới đầy bất ngờ cho thấy việc tránh hoàn toàn ánh nắng mặt trời có thể mang lại những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe. Thực tế, các chuyên gia cho biết thiếu ánh nắng có thể gây hại gần tương đương với hút thuốc, báo Anh Mirror đưa tin.

Cảnh báo này xuất phát từ một nghiên cứu dài hạn với gần 30.000 phụ nữ, nhằm tìm hiểu tác động của việc tiếp xúc với ánh nắng đối với tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những người tham gia trong hai thập kỷ và phát hiện sự khác biệt rõ rệt về sức khỏe tùy theo mức độ họ tiếp xúc với ánh nắng.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Karolinska (Thụy Điển) thực hiện, theo dõi 29.518 phụ nữ Thụy Điển từ 25 đến 64 tuổi. Những người tham gia được quan sát trong khoảng 20 năm như một phần của nghiên cứu Melanoma in Southern Sweden.

Các phụ nữ được hỏi về thói quen tiếp xúc với ánh nắng, bao gồm cả việc họ có chủ động tránh ánh nắng hay không. Dựa trên câu trả lời, các nhà nghiên cứu chia họ thành ba nhóm:

- nhóm chủ động tránh ánh nắng,

- nhóm tiếp xúc ở mức trung bình,

- nhóm tiếp xúc thường xuyên.

Kết quả nghiên cứu khá đáng chú ý. Theo công bố trên Tạp chí Journal of Internal Medicine, những phụ nữ tránh ánh nắng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao gần gấp đôi so với những người tiếp xúc với ánh nắng nhiều nhất.

Thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra một so sánh gây bất ngờ với việc hút thuốc. Những người không hút thuốc nhưng tránh ánh nắng có tuổi thọ tương đương với những người hút thuốc nhưng tiếp xúc với ánh nắng nhiều.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Pelle Lindqvist, cho biết kết quả cho thấy việc tránh ánh nắng có thể là một yếu tố nguy cơ tử vong có mức độ tương tự như hút thuốc. Những phụ nữ ít ra nắng cũng mất trung bình từ 0,6 đến 2,1 năm tuổi thọ so với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Cơ chế sinh học

Các nhà khoa học cho rằng có nhiều cơ chế sinh học có thể giải thích mối liên hệ giữa ánh nắng và sức khỏe. Một trong những cơ chế nổi tiếng nhất là cơ thể sản xuất vitamin D khi da tiếp xúc với tia cực tím UVB.

Vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương, hệ miễn dịch và tim mạch. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), vitamin này chủ yếu được cơ thể tạo ra nhờ ánh nắng mặt trời, chứ không chỉ từ chế độ ăn uống.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng ánh nắng có thể tác động đến cơ thể theo nhiều cách khác. Việc tiếp xúc với tia UV có thể kích thích da giải phóng nitric oxide, một chất giúp giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng bệnh tim mạch là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người tránh ánh nắng. Những phụ nữ ít tiếp xúc với ánh nắng dễ tử vong vì bệnh tim và các bệnh không phải ung thư khác hơn.

Tắm nắng thông minh

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là mọi người nên tắm nắng trong thời gian dài. Việc tiếp xúc quá nhiều với tia UV vẫn là yếu tố nguy cơ gây ung thư da, đặc biệt là u hắc tố (melanoma).

Thay vào đó, các nhà khoa học cho rằng sự cân bằng mới là yếu tố quan trọng. Tiếp xúc ánh nắng ở mức vừa phải, tránh để da bị cháy nắng, có thể mang lại lợi ích sức khỏe mà vẫn bảo vệ làn da.