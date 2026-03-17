Người phụ nữ 54 tuổi đột ngột tử vong, bác sĩ cảnh báo 2 thói quen nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Theo Sohu, mới đây, một phụ nữ 54 tuổi giấu tên ở Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu khi tập thể dục buổi sáng trong công viên và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được cứu chữa tận tình, nạn nhân đã không qua khỏi.

Khi nhận được tin dữ, hàng xóm và bạn bè của người phụ nữ trên ai nấy đều bàng hoàng, thương xót.

Người phụ nữ 54 tuổi tử vong do tập thể dục trong thời tiết lạnh giá. Ảnh minh họa.

Sau khi khám nghiệm tử thi bác sĩ kết luận, người phụ nữ bị đột quỵ cấp tính. Từ trường hợp đáng tiếc này bác sĩ giải thích khi tập thể dục trong thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm đột ngột khiến mạch máu co lại, làm huyết áp tăng cao, gây tổn thương thành mạch, dẫn đến đột quỵ.

Theo các chuyên gia, mùa đông là thời điểm đột quỵ xảy ra nhiều nhất trong năm. Khi nhiệt độ giảm sâu, các mạch máu co lại, huyết áp tăng cao, làm tăng nguy cơ vỡ hoặc tắc mạch. Người lớn tuổi, người bị cao huyết áp, tiểu đường hay rối loạn mỡ máu càng dễ gặp nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng dậy sớm vận động giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhưng thực tế, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ thấp nhất và huyết áp dao động mạnh nhất. Ra ngoài tập thể dục lúc này khiến mạch máu co thắt đột ngột, huyết áp tăng vọt, dễ dẫn đến xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim.

Không chỉ tập thời dục vào trời lạnh, các bác sĩ cho biết nhiều thói quen sai lầm trong sinh hoạt cũng khiến nguy cơ đột quỵ tăng cao mà ít ai ngờ tới.

Sau đây là 2 sai lầm phổ biến mà nhiều người vẫn đang mắc phải trong mùa lạnh:

Vừa tắm xong đã ra ngoài trời lạnh luyện tập thể thao: Trời lạnh làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, nhất là ở người có bệnh tim mạch. Đặc biệt, việc tắm xong rồi ra ngoài trời lạnh ngay là hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể gây co mạch đột ngột và dẫn đến đột quỵ. Bác sĩ khuyến cáo khi chơi thể thao ngoài trời lạnh, cần khởi động kỹ, lắng nghe các dấu hiệu cơ thể.

Thường xuyên ăn uống, sinh hoạt thất thường: Nhiều người có thói quen tiệc tùng ăn nhiều đồ nướng, thức ăn nhiều dầu mỡ, uống rượu và ít vận động khiến mỡ máu tăng, máu đặc, lưu thông chậm – những yếu tố trực tiếp dẫn đến đột quỵ.

Cách chơi thể thao an toàn hơn khi trời lạnh?

- Khởi động làm nóng toàn thân: Đi bộ nhanh, chạy bước nhỏ, nâng gối, đánh tay để tăng thân nhiệt và lưu lượng máu tới chi.

- Hãy dành 5 phút giãn cơ động: Xoay khớp vai, khuỷu, cổ tay, lưng, hông, gối, cổ chân; tránh giãn tĩnh kéo dài khi cơ vẫn còn "lạnh", 5-8 phút làm nóng chuyên môn.

- Giữ ấm cơ thể: Nên giữ ấm cơ thể với trang phục phù hợp, theo nguyên tắc layering - mặc nhiều lớp.

- Ưu tiên nước ấm: Khi trời lạnh, cảm giác khát thường giảm, nhưng cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi, khiến máu cô đặc hơn nếu không bù đủ. Nên uống từng ngụm nhỏ, đều đặn (khoảng vài chục đến trăm ml mỗi 15-20 phút tùy người), ưu tiên nước ấm hoặc nước điện giải nhạt, tránh uống một lúc quá nhiều nước lạnh.

- Chú ý bữa nhẹ: Trước khi chơi thể thao, nên ăn nhẹ với các thực phẩm giàu carbohydrate phức như bánh mì, khoai, cháo, bún hoặc phở ít dầu để đảm bảo năng lượng, tránh tình trạng vừa đói vừa lạnh. Không nên uống rượu bia trước và trong khi vận động, bởi cồn có thể làm giãn mạch da, tạo cảm giác ấm giả nhưng thực tế lại khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn. Đồng thời, rượu bia cũng ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp và khả năng phối hợp vận động. Với một số bộ môn, nếu có thể, nên ưu tiên sân có mái che hoặc có tường chắn gió.

- Lắng nghe cơ thể: Bác sĩ khuyến cáo người chơi cần lắng nghe cơ thể, tôn trọng điều kiện thời tiết, không nên đánh đổi sức khỏe tim mạch và hô hấp chỉ để cố thêm một ván đấu hay thực hiện một pha bóng đẹp.