Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Dấu hiệu nhận biết sớm các bệnh nội tiết nguy hiểm

Hệ nội tiết - "Người điều phối thầm lặng" của cơ thể

Hệ nội tiết đóng vai trò điều hòa hầu hết các hoạt động sống của cơ thể thông qua các hormone. Các hormone này ảnh hưởng đến nhiều chức năng quan trọng như:

Chuyển hóa năng lượng

Điều hòa đường huyết

Hoạt động tim mạch

Tăng trưởng và sinh sản

Khi hệ nội tiết bị rối loạn, cơ thể có thể xuất hiện nhiều biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua thời điểm "vàng" để phát hiện bệnh. Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương xin chia sẻ cụ thể các dấu hiệu, giúp người dân nhận biết và kịp thời thăm khám, điều trị sớm.

Đái tháo đường - Bệnh nội tiết phổ biến và nguy hiểm

Đái tháo đường là một trong những bệnh nội tiết phổ biến nhất hiện nay. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như:

Khát nước nhiều

Đi tiểu nhiều lần

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi kéo dài

Nhìn mờ

Vết thương lâu lành

Nhiều người cho rằng các dấu hiệu này chỉ do căng thẳng hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và kiểm soát sớm, bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như:

Bệnh tim mạch

Suy thận

Tổn thương thần kinh

Mù lòa

Đột quỵ

Khuyến cáo: Người thừa cân, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường nên kiểm tra đường huyết định kỳ.

Rối loạn tuyến giáp – Dễ nhầm lẫn với stress

Các bệnh lý tuyến giáp cũng rất thường gặp và có biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tâm lý hoặc stress.

Cường giáp

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng:

Hồi hộp, tim đập nhanh

Sụt cân dù ăn nhiều

Run tay

Mất ngủ

Dễ cáu gắt

Suy giáp

Ngược lại, suy giáp thường gây:

Tăng cân

Mệt mỏi kéo dài

Da khô

Táo bón

Rụng tóc

Trầm cảm

Việc xét nghiệm hormone tuyến giáp tương đối đơn giản và giúp phát hiện bệnh sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm như suy tim hoặc hôn mê phù niêm.

Hội chứng Cushing - Thừa hormone cortisol

Hội chứng Cushing xảy ra khi cơ thể sản xuất quá nhiều hormone cortisol. Người bệnh thường có những biểu hiện đặc trưng như:

Tăng cân nhanh

Mặt tròn như "mặt trăng"

Tích mỡ vùng cổ gáy

Da mỏng, dễ bầm tím

Rạn da màu tím

Tăng huyết áp

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể làm tăng nguy cơ:

Loãng xương

Nhiễm trùng

Biến cố tim mạch

Suy tuyến thượng thận - Bệnh lý nguy hiểm cần phát hiện sớm

Trái ngược với hội chứng Cushing, suy tuyến thượng thận xảy ra khi cơ thể thiếu hụt hormone cortisol.

Các triệu chứng thường gặp gồm:

Mệt mỏi kéo dài

Sụt cân

Huyết áp thấp

Da sạm màu bất thường

Thèm ăn muối

Trong các tình huống stress nặng như nhiễm trùng hoặc phẫu thuật, người bệnh có thể rơi vào cơn suy thượng thận cấp, đây là tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng.

Hội chứng buồng trứng đa nang - Rối loạn nội tiết thường gặp ở phụ nữ trẻ

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là rối loạn nội tiết khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Các dấu hiệu thường gặp gồm:

Kinh nguyệt không đều

Tăng cân

Nổi mụn nhiều

Rậm lông

Khó có thai

Nếu không được kiểm soát tốt, bệnh có thể làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch trong tương lai.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh nội tiết

Nhiều bệnh lý nội tiết có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Vì vậy, mỗi người nên:

Khám sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng/lần

Theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể

Kiểm tra đường huyết, chức năng tuyến giáp khi cần thiết

Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm của các bệnh nội tiết và chuyển hóa.

(Ảnh minh họa: Internet)