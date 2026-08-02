Cô gái 23 tuổi có máu "trắng đục như sữa" vì thói quen tưởng tốt

Nhiều người vẫn duy trì thói quen này mỗi ngày vì nghĩ tốt cho cơ thể, nhưng ít ai ngờ nó có thể âm thầm gây ra những ảnh hưởng sức khỏe khó lường.

Hiện tượng máu "trắng đục như sữa" tưởng chỉ xuất hiện trong những trường hợp hiếm gặp, nhưng thực tế lại có thể là hồi chuông cảnh báo về những thói quen ăn uống, sinh hoạt đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điển hình trường hợp cô gái tên Xiaoyue, 23 tuổi, sống tại Trung Quốc, phải nhập viện trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt và buồn nôn. Khi lấy mẫu máu xét nghiệm, các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên bởi thay vì có màu đỏ như bình thường, phần máu của cô gái trẻ lại có màu trắng đục giống sữa. Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt hằng ngày, bác sĩ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bất ngờ.

Ban đầu, nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc uống quá nhiều trà sữa một thức uống từng được ghi nhận có liên quan đến tình trạng máu đục do lượng chất béo trong máu tăng cao. Tuy nhiên, Xiaoyue lại không có thói quen uống loại đồ uống này.

Qua quá trình khai thác tiền sử bệnh và hỏi thăm về sinh hoạt và chế độ ăn uống, bác sĩ phát hiện vấn đề nằm ở lối sống hằng ngày của cô gái trẻ. Do thường xuyên làm việc thêm giờ, Xiaoyue nhiều lần bỏ bữa, ăn uống thất thường. Khi quá bận rộn, cô thường lựa chọn các món ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn hoặc các món ăn vặt để tiết kiệm thời gian.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ, những loại thực phẩm này tuy giúp nhanh chóng lấp đầy cảm giác đói nhưng thường chứa nhiều calo, chất béo và ít giá trị dinh dưỡng. Nếu duy trì trong thời gian dài, lượng chất béo trong máu có thể tăng cao, khiến huyết tương trở nên đục trắng như sữa.

Sau khi biết nguyên nhân, Xiaoyue vô cùng hối hận vì đã xem nhẹ thói quen ăn uống của bản thân và để sức khỏe bị ảnh hưởng.

Trường hợp của cô cũng là lời cảnh báo đối với nhiều người trẻ hiện nay: bận rộn không có nghĩa là có thể bỏ qua việc chăm sóc cơ thể. Một chế độ ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên dùng đồ ăn nhanh, ăn vặt thay bữa chính có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày, cân bằng dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và dành thời gian vận động thường xuyên.

Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng bằng những dấu hiệu bất thường mới bắt đầu thay đổi thói quen sống.

Thói quen sống khỏe của người châu Á

Không chỉ nhờ yếu tố di truyền, vóc dáng cân đối và sức khỏe dẻo dai của nhiều người châu Á còn đến từ những thói quen ăn uống, sinh hoạt được duy trì qua nhiều thế hệ.

- Ăn nhiều rau xanh và hải sản: Rau xanh xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người châu Á, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, hải sản giàu omega-3 giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì vóc dáng.

- Uống trà thay vì nước ngọt: Trà xanh là thức uống quen thuộc sau bữa ăn của nhiều gia đình châu Á. Loại đồ uống này chứa nhiều chất chống oxy hóa, đồng thời ít calo hơn so với nước ngọt, soda hay các loại đồ uống nhiều đường.

- Ưu tiên món ăn nhẹ lành mạnh: Thay vì thường xuyên lựa chọn bánh ngọt nhiều đường, chất béo, nhiều người châu Á có xu hướng dùng các món ăn nhẹ từ gạo, rong biển, đậu, ngũ cốc hoặc trái cây.

- Chọn cách chế biến đơn giản: Các phương pháp như hấp, luộc, nấu canh được sử dụng phổ biến, giúp hạn chế lượng dầu mỡ so với việc chiên rán thường xuyên.

- Ăn khẩu phần vừa phải: Người châu Á thường ăn nhiều món với lượng nhỏ thay vì một phần ăn lớn. Cách ăn này giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể và tạo cảm giác cân bằng hơn.

- Duy trì thói quen đi bộ: Ở nhiều thành phố châu Á, việc đi bộ để đi làm, mua sắm hoặc sử dụng phương tiện công cộng là hoạt động thể chất tự nhiên được duy trì mỗi ngày.