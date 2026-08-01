Người đàn ông 32 tuổi máu trắng tựa mỡ lợn, lưng đau như dao cứa sau 2 ngày liên tiếp ăn món thịt "vạn người mê"

Người nhà người đàn này sốc nặng khi chính mắt thấy màu sắc trắng đục như mỡ lợn, nhơn nhớt như xăng của máu được rút ra từ cơ thể anh. Người mẹ khóc: "Tôi nhắc nó rồi, ăn ít thịt thôi, giảm cân đi, đừng nhậu nhẹt nữa nhưng nó không nghe".

Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen tụ tập rượu bia, ăn uống xả láng với các món giàu chất béo, quá nhiều thịt mà không lường trước được những hậu quả sức khỏe khủng khiếp phía sau. Mới đây, anh Trần, 32 tuổi (sống tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc) được đưa vào Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt Cấp cứu (EICU) của Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) trong tình trạng nguy kịch cũng vì thói quen ăn uống này.

Trước đó, anh Trần liên tục tham gia các buổi tiệc tùng. Ngày đầu tiên, anh ăn lẩu no căng bụng cùng người thân. Sang ngày thứ hai, anh tiếp tục hẹn bạn bè ăn thịt nướng từ chiều đến khuya và uống kèm 2 chai bia. Điều đặc biệt là anh Trần vốn rất mê thịt, nhất là thịt mỡ, không thích ăn rau. Trong các bữa ăn, anh ăn hết món thịt này đến hải sản kia nhưng rau củ và trái cây thì không để mắt đến.

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Buổi tối của ngày thứ hai, vùng bụng anh bắt đầu đau dữ dội, cơn đau lan nhanh ra toàn bộ vùng bụng và lưng dưới được anh mô tả "giống như có dao cứa vào". Nghe thấy tiếng anh hô hoán trên lầu, người nhà hốt hoảng gọi xe cấp cứu ngay trong đêm.

Dòng máu trắng đục như mỡ lợn và tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc"

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ không giấu nổi tiếng thở dài. Chỉ số triglyceride trong máu của anh Trần lên tới 82,46 mmol/L, vượt quá mức bình thường tới 48 lần. Máu rút từ cơ thể người bệnh không còn màu đỏ tươi mà có màu trắng đục đặc như sữa hay mỡ lợn, hay còn gọi là "máu dưỡng chấp".

Bác sĩ Du Liwen, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết, bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu cực kỳ nghiêm trọng. Tuyến tụy bị viêm nặng kèm dịch tiết tràn ra các mô xung quanh. "Nếu chỉ nhập viện chậm thêm một chút, tính mạng của bệnh nhân có lẽ không giữ được" , ông nói.

Hiện tại, anh Trần tuy đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê và cần điều trị thêm. Người nhà anh Trần vừa xót xa, vừa giận vì trước đây từng nhiều lần nhắc nhở anh thay đổi thói quen ăn uống và giảm cân nhưng anh không chịu nghe. Mong rằng sau biến cố khủng khiếp lần này, anh sẽ biết quý trọng sức khỏe và tính mạng mình hơn.

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Cảnh báo tình trạng viêm tụy cấp đang trẻ hóa nhanh

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất viêm tụy cấp gần đây với lý do ăn uống bừa bãi. Theo bác sĩ Du Linwen, bệnh viện này vừa tiếp nhận liên tiếp 4 bệnh nhân trẻ tuổi quanh độ tuổi 30 mắc viêm tụy cấp sau các đợt ăn uống thả ga.

Bác sĩ Du chỉ ra rằng, những năm gần dây, viêm tụy cấp không còn là bệnh của người trung niên - cao tuổi nữa mà trẻ hóa rất nhanh. Những bệnh nhân trẻ mắc bệnh lý này thường có các đặc điểm chung:

- Nghiện đồ ăn nhiều mỡ và đường: Thường xuyên tiêu thụ các món quá giàu protein như như thịt nướng, lẩu cay, gà rán, bánh mì kẹp thịt.

- Lười uống nước lọc: Chủ yếu dùng nước ngọt có gas, trà sữa thậm chí là bia rượu để giải khát.

- Lối sống lười vận động: Thường xuyên ngồi một chỗ thời gian dài dẫn đến thừa cân, béo phì.

Bác sĩ Du giải thích thêm, chế độ ăn nhiều dầu mỡ và protein kéo dài sẽ làm rối loạn chuyển hóa. Khi gan bị quá tải không thể chuyển hóa hết chất béo, lượng "chất béo tự do" trong máu sẽ tăng vọt, gây tắc nghẽn các ống dẫn nhỏ của tuyến tụy và bùng phát viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp ở mức độ nhẹ chỉ gây phù nề, nhưng nếu tiến triển nặng có thể dẫn đến hoại tử tụy, chảy máu nội tạng, nhiễm trùng máu, sốc và tử vong. Cơn đau do viêm tụy cấp thường dai dẳng, tập trung ở vùng bụng trên rồi lan sang sau lưng, kèm theo nôn mửa và sốt cao.

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Phân tích thêm về hiện tượng "máu đục như mỡ lợn", bác sĩ Lee Cheuk-kwong, Giám đốc Y tế Dịch vụ Truyền máu Chữ thập đỏ Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, việc tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ như thịt bò mỡ, thịt lợn nướng khiến huyết tương bị bao phủ bởi chất béo. Tình trạng này không chỉ gây ra viêm tụy cấp mà về lâu dài còn làm xơ vữa, tắc nghẽn mạch máu, gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.

Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên về ung bướu Fang Guanjie (Đài Loan, Trung Quốc) cũng đưa ra cảnh báo: "Những người có thói quen ăn uống kém lành mạnh, mỡ máu cao hay viêm tụy tái phát nhiều lần đều nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tụy, cần phải chủ động tầm soát định kỳ".

Mẹo ăn lẩu, nướng an toàn để bảo vệ tuyến tụy Để thỏa mãn sở thích ăn uống mà vẫn tránh được thảm họa viêm tụy cấp hay biến chứng đột quỵ, các chuyên gia y tế đưa ra những lời khuyên quan trọng: khi ăn lẩu/nướng như sau: - Kiểm soát lượng thịt béo: Hạn chế gọi các phần thịt nhiều mỡ, đồ chiên rán hay nước lẩu cay nhiều dầu sa tế. - Bổ sung rau xanh và nước lọc: Ăn kèm nhiều rau củ luộc, ưu tiên uống nước lọc thay vì nước ngọt hay bia rượu trong bữa ăn. - Không uống trà hay cà phê ngay sau bữa ăn: Nên chờ từ 2 đến 3 tiếng sau khi ăn mới uống trà hoặc cà phê để không cản trở cơ thể hấp thụ chất sắt từ thực phẩm. - Thường xuyên vận động và kiểm tra sức khỏe: Duy trì thói quen tập luyện để duy trì chỉ số mỡ máu ổn định, tránh tình trạng máu nhiễm mỡ âm thầm.

Nguồn và ảnh: Skypost, Family Doctor