Không ít người có thói quen ghé cửa hàng tiện lợi hoặc quán trà sữa mỗi khi khát nước. Với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, một ly trà sữa hay nước ngọt gần như trở thành "đồ uống quốc dân", thậm chí có người không uống một ngày là cảm thấy thiếu thiếu.

Theo bác sĩ Hoàng Hiên (Trung Quốc), nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng một số loại đồ uống quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Trong đó, có loại chỉ cần uống khoảng 500ml mỗi ngày đã khiến nguy cơ ung thư tụy tăng tới 87%.

1. Đồ uống có đường - "thủ phạm" số 1 làm tăng nguy cơ ung thư

Đứng đầu danh sách là các loại đồ uống chứa nhiều đường, bao gồm: Nước ngọt có ga, trà sữa, trà đóng chai có đường, nước tăng lực, đồ uống thể thao, nước ép trái cây có bổ sung đường.

Theo nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ) công bố năm 2015, các loại đồ uống chứa đường gây ra khoảng 184.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó có 6.450 trường hợp tử vong do ung thư, còn lại chủ yếu liên quan đến bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Điều đáng chú ý là những người uống khoảng 500ml đồ uống có đường mỗi ngày - tương đương một chai nước ngọt hoặc một cốc trà sữa cỡ vừa - có nguy cơ mắc ung thư tụy cao hơn tới 87% so với người không uống thường xuyên.

Nếu lượng đường tiêu thụ đạt khoảng 70g, tương đương gần 2 lon nước ngọt, nguy cơ tử vong do ung thư tụy có thể cao gấp 3 lần.

Các chuyên gia giải thích, khi cơ thể liên tục nạp quá nhiều đường, lượng insulin trong máu tăng cao, lâu dần dẫn đến kháng insulin. Tình trạng này kích thích cơ thể sản sinh nhiều IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) - yếu tố tăng trưởng có khả năng thúc đẩy tế bào phân chia mạnh hơn. Nếu các tế bào mang đột biến, chúng cũng có điều kiện phát triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ hình thành khối u.

Ngoài ung thư tụy, chế độ ăn nhiều đường còn được cho là có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, đặc biệt ở những người đồng thời thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo và năng lượng.

2. Rượu bia - Chất gây ung thư đã được WHO xác nhận

Không giống nhiều yếu tố nguy cơ khác còn gây tranh cãi, rượu bia đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1, tức là có đầy đủ bằng chứng khoa học chứng minh khả năng gây ung thư ở người.

Theo thống kê, chỉ khoảng 18g cồn - tương đương gần 1,5 lon bia - cũng có thể làm tăng 7% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Khi đi vào cơ thể, cồn được chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất cực độc đối với ADN và cũng được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1.

Đặc biệt, khoảng 30% người châu Á bẩm sinh thiếu enzyme ALDH2 - loại enzyme có nhiệm vụ phân hủy acetaldehyde. Đây cũng là lý do nhiều người chỉ cần uống một chút rượu đã đỏ bừng mặt.

Ở nhóm người này, acetaldehyde tích tụ lâu trong cơ thể sẽ làm tổn thương ADN, cản trở quá trình sửa chữa tế bào và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư khoang miệng, ung thư vòm họng và nhiều loại ung thư vùng đầu - cổ.

3. Đồ uống quá nóng trên 65 độ C cũng có thể gây ung thư

Nhiều người thích uống cà phê, trà hay canh khi còn bốc khói vì cho rằng như vậy mới ngon. Tuy nhiên, thói quen này cũng tiềm ẩn rủi ro.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), các loại đồ uống có nhiệt độ trên 65°C được xếp vào nhóm 2A - có khả năng gây ung thư cho người. Các chuyên gia cho biết vấn đề không nằm ở bản thân trà hay cà phê, mà ở nhiệt độ quá cao.

Việc thường xuyên uống đồ uống nóng có thể khiến niêm mạc miệng và thực quản liên tục bị bỏng nhẹ. Những tổn thương lặp đi lặp lại tạo nên tình trạng viêm mạn tính, làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào và hình thành ung thư thực quản theo thời gian.

Vì vậy, thay vì uống ngay khi vừa pha, nên để đồ uống nguội bớt vài phút trước khi sử dụng.

4. Nước ép trái cây đóng hộp, nước ép chế biến sẵn không "vô hại" như nhiều người nghĩ

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây là lựa chọn lành mạnh hơn nước ngọt. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Theo nghiên cứu của Đại học Tufts, chỉ cần 236ml đồ uống chứa trên 50 kcal từ đường cũng có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc ung thư. Bác sĩ Hoàng Hiên cho biết, ngay cả nước ép 100% nguyên chất nếu uống quá thường xuyên cũng có thể khiến nguy cơ ung thư tăng khoảng 12%.

Nguyên nhân là trong quá trình ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến fructose được hấp thu nhanh vào máu. Gan sẽ chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo, từ đó thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố được xem là nền tảng của nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả ung thư.

Vậy nên uống gì để tốt cho sức khỏe?

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, thay vì các loại đồ uống kể trên, mọi người nên ưu tiên những lựa chọn tự nhiên và ít đường hơn.

- Nước lọc: Đây vẫn là thức uống tốt nhất, giúp duy trì quá trình trao đổi chất, điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ hoạt động của mọi cơ quan trong cơ thể mà không cung cấp thêm calo.

- Trà nguyên chất không đường: Các loại trà xanh, trà ô long, trà đen hoặc trà thảo mộc đều chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi. Tuy nhiên, nên uống ở nhiệt độ vừa phải và không thêm đường.

- Cà phê đen: Cà phê nguyên chất không thêm đường hoặc kem béo có thể giúp tăng sự tỉnh táo và còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng điều độ. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng caffeine hằng ngày.

Bác sĩ Hoàng Hiên nhấn mạnh rằng, ngay cả những loại đồ uống được đánh giá là tốt cho sức khỏe cũng không nên sử dụng quá nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là uống đủ nước lọc mỗi ngày, đồng thời hạn chế đồ uống nhiều đường, rượu bia và các loại đồ uống quá nóng.

Lưu ý: Các số liệu về nguy cơ ung thư trong bài được trích từ những nghiên cứu quan sát được bác sĩ dẫn lại. Đây là mối liên hệ thống kê, không đồng nghĩa cứ uống các loại đồ uống trên sẽ chắc chắn mắc ung thư. Nguy cơ bệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, chế độ ăn uống tổng thể, cân nặng, hút thuốc, mức độ vận động và lối sống.

(Nguồn: HK01)