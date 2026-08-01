Ăn đậu phụ nhất định phải lưu ý những điểm này

GD&TĐ - Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình nhờ giá thành hợp lý, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng.

Ăn đậu phụ lâu dài mang lại không ít lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: ITN)

Thực hư chuyện đậu phụ “kéo dài tuổi thọ”

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy, tiêu thụ nhiều đạm thực vật có thể kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của con người. So với những người trung niên ăn ít đạm thực vật, những người ăn nhiều hơn có khả năng sống lâu và khỏe mạnh hơn khi về già.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này liên quan đến việc đạm thực vật giúp giảm mức cholesterol xấu, huyết áp và tăng độ nhạy insulin, đồng thời có thể hạ mức các chỉ số viêm. Bằng cách ăn đạm thực vật, sức khỏe tim mạch được cải thiện và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính cũng giảm.

Trong đó, đậu phụ, như đại diện của các sản phẩm từ đậu truyền thống, lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Một phân tích tổng hợp trên tạp chí "Circulation" về 3 nghiên cứu với tổng cộng 210.000 người cho thấy, việc ăn đậu phụ có mối quan hệ ngược với nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. So với những người không ăn đậu phụ, những người ăn đậu phụ ít nhất một lần mỗi tháng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành giảm tới 18%.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản luôn đứng đầu thế giới, và Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng điều này có liên quan nhiều đến chế độ ăn uống lành mạnh của người Nhật. Dữ liệu cho thấy, trung bình mỗi người Nhật ăn khoảng 80g đậu phụ mỗi ngày, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch của người Nhật cũng chỉ khoảng 1/3 so với những nước khác.

Người thích ăn đậu phụ sẽ có cơ thể khỏe mạnh

Ăn đậu phụ lâu dài mang lại không ít lợi ích cho sức khỏe, những lợi ích này chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú.

Bảo vệ tim mạch

Một phân tích dựa trên nghiên cứu dự phòng bệnh mạn tính tại chỉ ra rằng, những bệnh nhân tiểu đường thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu so với những người không ăn, nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành giảm 44%, nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim cấp giảm 56%. Đậu phụ chứa nhiều axit béo không bão hòa, lecithin và isoflavone, những chất này điều chỉnh lipid máu, giảm mức cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Nhiều người khi tuổi cao lên thường gặp các vấn đề như táo bón, khó tiêu, đây là do chức năng hệ tiêu hóa giảm. Còn đậu phụ chứa nhiều chất xơ, khi vào cơ thể sẽ thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện vấn đề táo bón và khó tiêu.

Tăng cường miễn dịch

Protein thực vật, khoáng chất và isoflavone trong đậu đều có tác dụng nhất định trong việc tăng cường miễn dịch. Chẳng hạn, isoflavone đậu nành có khả năng chống oxy hóa mạnh, khi vào cơ thể có thể ức chế sự hình thành các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giúp cơ thể nâng cao khả năng miễn dịch; còn protein thực vật và khoáng chất thì có lợi cho việc duy trì chức năng chuyển hóa và miễn dịch bình thường.

Tăng cường sức khỏe xương

Hàm lượng canxi trong đậu phụ không thấp, khi vào cơ thể dưới sự hỗ trợ của vitamin D có thể được hấp thụ và sử dụng tốt, giúp duy trì sức khỏe xương. Đặc biệt là đối với phụ nữ đang ở giai đoạn quanh mãn kinh, ăn đậu phụ vừa phải sẽ rất có ích trong việc cải thiện mất mật độ xương.

Đậu phụ tuy tốt nhưng hai loại này nên hạn chế ăn

Ăn đậu phụ tuy có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Hướng dẫn dinh dưỡng khuyên mỗi ngày nên ăn 25-35g đậu nành và các loại hạt, tương đương khoảng 100-150g đậu phụ, đặc biệt là nên tránh ăn đậu phụ chiên dầu và các sản phẩm từ đậu có nhiều chất béo.

Ngoài ra, đậu phụ thuộc loại thực phẩm tính hàn, những người hay bị tiêu chảy hoặc chức năng đường tiêu hóa kém thì không nên ăn nhiều, nếu không dễ gây đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Những người mắc bệnh thận cũng nên ăn ít đậu phụ. Vì đậu phụ là thực phẩm giàu protein, ăn nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và thúc đẩy tiến triển bệnh.

Ngoài ra, hai loại đậu phụ dưới đây, bất kể ai cũng không nên ăn:

Đậu phụ bị trắng bệch

Đậu phụ có màu quá trắng rất có thể là đã được thêm chất tẩy trắng, ăn thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, đậu phụ bình thường nên có màu trắng sữa hoặc hơi vàng nhẹ.

Đậu phụ bị chua

Đậu phụ bị chua cho thấy bên trong vi khuẩn phát triển mạnh dẫn đến protein bị phân hủy, ăn loại đậu phụ này nhẹ thì gây khó tiêu, nặng thì có thể bị ngộ độc thực phẩm.

Nhìn chung, đậu phụ là một thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, phù hợp để hầu hết mọi người sử dụng, nhưng việc tiêu thụ hàng ngày cũng cần được kiểm soát lượng, ăn quá nhiều có thể gây thêm gánh nặng cho sức khỏe.