Loại quả giúp giải độc khi ăn sống, bổ phổi khi nấu chín: 3 công thức làm nhanh mà cực ngon

Hãy nhanh chóng làm theo các công thức này, bạn sẽ có những món ăn giúp thanh nhiệt lại bổ tim và bổ tỳ.

Có câu nói cổ xưa rằng: "Một quả vải như ba ngọn lửa, ăn nửa cân lê mỗi ngày cũng không phải là quá nhiều". Thời điểm này, thứ bắt mắt nhất ở chợ chính là những đống lê vàng óng và xanh mướt. Giá cả thì vô cùng phải chăng, mỗi quả đều căng mọng và ngon ngọt. Loại trái cây bình dị này là một món quà hiếm hoi giúp giải khát trong những ngày hè oi bức.

Lê là loại trái cây có vị dịu nhẹ; cách ăn ảnh hưởng đến hương vị của chúng. Khi bạn thưởng thức chúng dưới dạng trái cây tươi - ăn sống, âm thanh giòn tan sẽ tràn ngập khoang miệng với vị ngọt của nước ép, mang đến cảm giác mát lạnh tự nhiên giúp làm dịu mọi cảm giác khó chịu và làm thông thoáng cổ họng. Nhưng nếu hầm lê, cảm giác mát lạnh đó sẽ biến thành cảm giác ấm áp, dễ chịu; phần thịt mềm và nước dùng ngọt ngào sẽ trôi xuống cổ họng như một lớp màng dưỡng ẩm trên đường hô hấp khô, mang lại sự thoải mái tuyệt vời.

Khi lê vào mùa, gia đình tôi thường chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau cho gia đình mình. Có 3 công thức đơn giản và dễ làm, từ món thanh mát đến món ngọt, để cả nhà có thể thưởng thức một món khác nhau mỗi ngày trong tuần.

1. Lê bào sợi trộn nước sốt

Món này cực kỳ dễ làm và hoàn hảo cho những ngày nóng nực khi bạn không có cảm giác thèm ăn. Chọn một quả lê giòn, gọt vỏ, và bào thành những sợi to. Nếu muốn cầu kỳ hơn, bạn có thể thêm một ít cà rốt bào sợi (dưa chuột bào sợi) để món ăn có màu sắc đẹp mắt hơn.

Điểm nhấn của món ăn này nằm ở gia vị: 1 thìa giấm balsamic, nửa thìa nước tương, một chút đường để tăng hương vị, vài giọt dầu mè, một ít hành lá thái nhỏ, và món ăn đã sẵn sàng chỉ trong tích tắc. Những sợi lê giòn và mềm, với hương thơm trái cây và nước sốt chua ngọt, khiến món ăn thậm chí còn ngon miệng hơn cả dưa chuột trộn. Đây là một món ăn lạnh thanh mát.

2. Canh lê, nấm tuyết và đường phèn

Đây là món "canh ngọt bổ phổi" mà bạn nên thường xuyên nấu cho gia đình thưởng thức. Trước tiên, ngâm nấm tuyết trong nước lạnh, sau đó xé nhỏ, càng nhỏ càng tốt vì nó sẽ dễ dàng tiết ra chất gelatin hơn. Gọt vỏ và bỏ lõi lê, sau đó cắt thành từng miếng.

Đun sôi nước trong nồi, cho nấm tuyết vào trước, rồi đun nhỏ lửa trong 30 đến 40 phút cho đến khi nước dùng bắt đầu sánh lại. Sau đó cho lê cắt miếng và vài viên đường phèn vào, tiếp tục nấu thêm 20 phút nữa.

Khi những miếng lê mềm ra, nước dùng sẽ trở nên trong veo. Chất gelatin từ nấm tuyết tan vào nước dùng, làm cho món ăn sánh mịn đến mức bám vào thìa. Để nguội đến khi ấm, rồi thưởng thức một bát, món ăn bổ dưỡng từ trong ra ngoài.

3. Canh lê và quả tỳ bà

Nếu trong gia đình có ai bị đau họng và ho, bạn hãy nấu món này. Quả tỳ bà và lê là sự kết hợp hoàn hảo. Gọt vỏ và bỏ lõi năm hoặc sáu quả tỳ bà, rồi cắt lê thành từng miếng nhỏ. Cho cả hai vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong nửa tiếng.

Món canh này không cần đường; vị ngọt tự nhiên của quả tỳ bà và lê đã đủ. Nước dùng có màu hổ phách nhạt, phần thịt quả mềm và ngon, có mùi thơm trái cây tự nhiên nhẹ nhàng và sảng khoái. Trẻ em cũng thích món này, và nó dễ làm hơn nhiều so với việc cho chúng uống thuốc.

Đây đều là những nguyên liệu và phương pháp nấu nướng rất thông thường. Nhưng chẳng phải bản chất của cuộc sống thường nhật là tìm cách làm cho bản thân và gia đình mình thoải mái hơn từ những thực phẩm bình dị này sao?

Cái nóng oi bức của những ngày hè oi ả dễ khiến người ta cáu kỉnh. Lúc này, thay vì mất công chuẩn bị những loại thuốc bổ phức tạp, tốt hơn hết là chỉ cần mua vài cân lê. Ăn lê tươi giúp thanh nhiệt, trong khi nấu chín lại bổ tim, bổ tỳ. Chế biến lê theo nhiều cách khác nhau không chỉ thể hiện sự trân trọng mùa vụ mà còn là món ăn nhà làm ngon miệng và bổ dưỡng nhất. Khi cả gia đình đều cảm thấy dễ chịu và cổ họng được xoa dịu, cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.