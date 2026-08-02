Choi San ATEEZ gây sốc với màn lột xác ngoại hình, hóa ra là nhờ 5 bí quyết “độ body” này!

Thân hình tuyệt vời của anh ấy đã làm say đắm cư dân mạng.

Thực tế, thân hình tuyệt vời của anh ấy không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài cho vai, lưng, ngực và cơ bụng, kết hợp với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và kiểm soát lượng mỡ cơ thể, tạo nên thân hình đáng kinh ngạc đã làm say đắm cư dân mạng.

Nếu bạn đang lướt mạng xã hội thời gian gần đây mà vẫn chưa bị "ngập" bởi điệu nhảy “đập ngực” của Choi San (ATEEZ) trong MV "BAD", thì bạn đã bỏ lỡ khoảnh khắc K-POP nóng bỏng nhất mùa hè này rồi đấy! Bên cạnh điệu nhảy vô cùng đáng nhớ, chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với cơ ngực và lưng săn chắc của Choi San đã ngay lập tức đưa anh lên vị trí "ông chồng quốc dân" mới, khiến nhiều chàng trai điên cuồng tìm kiếm "Làm thế nào mà anh ấy có được thân hình như vậy?".

Dưới đây là 5 bí quyết “độ body” của anh chàng nếu bạn cũng đang tò mò câu trả lời cho câu hỏi này.

1. Tăng cường sức mạnh cho vai và lưng

Choi San ban đầu sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, đã xây dựng được thân hình chữ V đặc trưng của mình thông qua quá trình tập luyện thể hình lâu dài.

Thay vì chỉ tập trung vào việc làm thon gọn vùng bụng, anh ấy chú trọng phát triển cơ vai, lưng và ngực, giúp phần thân trên thêm đầy đặn và làm nổi bật vòng eo thon gọn một cách tự nhiên. Thường xuyên kết hợp các bài tập như đẩy vai, kéo tạ và nâng tạ ngang giúp tăng cường sức mạnh cho cơ vai và lưng.

2. Tập thể dục 10 phút mỗi tối trước khi đi ngủ

Anh từng chia sẻ rằng anh ấy đã hình thành thói quen tập thể dục trước khi ngủ, dù chỉ 10 phút ngắn ngủi, anh ấy luôn tập chống đẩy, plank, squat hoặc các bài tập bụng.

Anh ấy tin rằng thay vì chỉ tập luyện cường độ cao thỉnh thoảng, điều quan trọng hơn là tích lũy việc tập thể dục mỗi ngày và biến nó thành một phần của cuộc sống.

3. Chống đẩy là nền tảng để xây dựng cơ ngực

Điệu nhảy "đập ngực" đang gây sốt gần đây thực chất là kết quả của việc luyện tập cơ ngực hiệu quả. Choi San thường tập luyện ngực, tay và cơ bụng bằng cách chống đẩy, đồng thời chú ý giữ thẳng người và siết chặt cơ bụng để tối đa hóa hiệu quả tập luyện.

Đây cũng là một trong những bài tập dễ thực hiện nhất cho người mới bắt đầu tập thể dục.

4. Ăn kiêng không phải là ăn kiêng, mà là ăn đúng tỷ lệ

Choi San không duy trì vóc dáng của mình bằng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà bằng cách kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể thông qua chế độ ăn uống cân bằng.

Anh ấy đảm bảo mỗi bữa ăn đều có đủ protein, một lượng vừa phải tinh bột chất lượng cao và rau củ, đồng thời giảm thiểu đồ uống có đường, đồ chiên rán và đồ ăn vặt nhiều calo vào ban đêm. Điều này giúp anh ấy duy trì khối lượng cơ bắp đồng thời giữ được các đường nét cơ bắp rõ ràng.

5. Không có con đường tắt nào để có được thân hình tuyệt vời; tất cả là nhờ sự tự kỷ luật lâu dài

Điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Choi San không phải là sự tăng cơ nhanh chóng, mà là nhiều năm rèn luyện kỷ luật bản thân kiên định. Thân hình tuyệt vời của anh ấy không đạt được chỉ sau một đêm; nó được xây dựng từng bước một thông qua luyện tập thường xuyên, chế độ ăn uống ổn định và thói quen sinh hoạt nhất quán, dẫn đến vóc dáng săn chắc và cơ bắp mà Kim Jong-kook đã hết lời khen ngợi. Đây cũng là yếu tố then chốt đằng sau điệu nhảy "đập ngực" gây sốt gần đây.

Nguồn và ảnh: Beauty321