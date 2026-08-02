Từng nặng 325kg, người phụ nữ 38 tuổi "lột xác" ngoạn mục khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sau nhiều năm chiến đấu với cân nặng, người phụ nữ từng nặng hơn 300kg khiến nhiều người ngỡ ngàng với màn "lột xác" ngoạn mục, đặc biệt sau ca phẫu thuật loại bỏ da thừa giúp cô tự tin diện những bộ đồ yêu thích.

Từng nặng hơn 300 kg và phải đối mặt với nhiều biến chứng sức khỏe, Tammy Slaton đã khiến nhiều người kinh ngạc khi giảm cân thành công, từng bước lấy lại khả năng vận động và bắt đầu một cuộc sống mới.

Hành trình đầy nghị lực của cô không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn truyền cảm hứng về ý chí, sự kiên trì và quyết tâm vượt lên chính mình.

Từng có thời điểm cận kề cái chết vì béo phì nghiêm trọng, Tammy Slaton đã trải qua hành trình thay đổi đầy gian nan giảm hơn 227kg, vượt qua bệnh tật, mất mát và từng bước tìm lại cuộc sống. Giờ đây, cô đang chuẩn bị cho một chương mới với tình yêu mới bên cạnh.

Tammy Slaton trở nên nổi tiếng vào năm 2020 khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế về những người có cân nặng quá khổ. Khi ấy, câu chuyện của cô thu hút sự chú ý bởi những khó khăn kéo dài trong nhiều năm vì vấn đề cân nặng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn tại bang Kentucky, Mỹ, Tammy cho biết tuổi thơ của cô gắn liền với những bữa ăn thiếu lành mạnh. Mẹ cô phải làm nhiều công việc để chăm lo cho các con, trong khi Tammy và chị gái phần lớn được bà ngoại chăm sóc.

Sau khi bà ngoại qua đời, Tammy từng cảm thấy cuộc sống như mất đi điểm tựa. Hai chị em phải tự nương tựa vào nhau, và cũng từ đó, cô bắt đầu hình thành thói quen ăn uống không kiểm soát.

"Tôi bị thừa cân, béo phì từ nhỏ. Tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Khi 20 tuổi, cân nặng của tôi đã khoảng 227kg", Tammy từng chia sẻ.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Tammy xảy ra vào tháng 11/2021, khi cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc khí carbon monoxide.

Các bác sĩ phát hiện Tammy mắc hội chứng giảm thông khí do béo phì tình trạng khiến cơ thể không nhận đủ oxy và lượng khí CO₂ trong máu tăng cao. Cô phải sử dụng máy thở trong 3 tuần và được mở khí quản để hỗ trợ hô hấp. Thời điểm đó, cân nặng của Tammy lên tới khoảng 325kg.

Trải nghiệm cận kề cái chết đã trở thành động lực khiến Tammy quyết tâm thay đổi. Sau khi hồi phục, cô bước vào chương trình điều trị chứng nghiện ăn, đồng thời từ bỏ thuốc lá và rượu.

Nhờ chế độ điều trị nghiêm ngặt cùng việc duy trì tập luyện, Tammy giảm hơn 52kg trong thời gian ngắn. Đến giữa năm 2022, cô đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày một bước quan trọng trong hành trình kiểm soát cân nặng.

Theo Daily Mail sau nhiều năm kiên trì, đến năm 2025, Tammy đã giảm hơn 227kg. Tuy nhiên, thành quả này cũng để lại một vấn đề lớn lượng da thừa đáng kể khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sau nhiều chờ đợi, Tammy được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh chấp thuận thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ da thừa kéo dài khoảng 8 giờ.

Đối với cô, đây là cột mốc đã mong đợi suốt 6 năm. Dù lo lắng trước ca mổ, Tammy xem đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Các bác sĩ đã loại bỏ hơn 7kg da thừa ở vùng cằm, cánh tay và bụng dưới. Sau phẫu thuật, Tammy thừa nhận cô cần thời gian để làm quen với cơ thể mới, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng.

Bên cạnh hành trình thay đổi ngoại hình, cuộc sống tình cảm của Tammy cũng trải qua nhiều biến động.

Năm 2022, cô gặp Caleb Willingham và nhanh chóng đính hôn. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 10 cùng năm với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Tammy từng chia sẻ rằng Caleb đã giúp cô cảm nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc mà cô luôn mong muốn.

Tuy nhiên, tháng 7/2023, Caleb qua đời đột ngột ở tuổi 40, để lại cho Tammy cú sốc lớn. Sau khoảng thời gian đau buồn, cô dần học cách cân bằng và tiếp tục cuộc sống.

Điều đáng chú ý, ba năm sau mất mát ấy, Tammy xác nhận đang hẹn hò với Andrea Dalton người cô quen qua một ứng dụng hẹn hò.

Đầu năm 2026, Tammy thông báo đã đính hôn với Andrea và bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Cặp đôi còn chia sẻ ý tưởng tổ chức hôn lễ với người hâm mộ, trong đó có phương án lấy cảm hứng từ đội bóng rổ Kentucky Wildcats.

Ngày cưới chính thức vẫn chưa được công bố. Nhưng với Tammy Slaton, đây không chỉ là một lễ cưới, mà còn là dấu mốc cho một hành trình mới sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, vượt qua mất mát và tìm lại chính mình.