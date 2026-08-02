3 thói quen nhiều nam giới trẻ đang làm, bác sĩ cảnh báo có thể bào mòn cơ hội làm cha

TS.BS Vương Vũ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), cho biết trong các cặp vợ chồng hiếm muộn, khoảng 40% nguyên nhân đến từ người chồng, 40% từ người vợ và khoảng 20% chưa xác định được nguyên nhân.

Đáng chú ý, ngày càng nhiều nam giới trẻ, thậm chí chưa lập gia đình, chủ động đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Một số người có sức khỏe tổng quát hoàn toàn bình thường nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy chất lượng tinh trùng thấp.

Thức khuya, ngủ không đủ

Theo bác sĩ Hà, một trong những thói quen phổ biến ở nam giới trẻ là thường xuyên thức đến 1-2h sáng, ngủ không đủ giấc và sinh hoạt thiếu điều độ.

Khi còn trẻ, cơ thể vẫn có khả năng thích nghi tốt nên nhiều người không cảm nhận rõ tác động của lối sống này. Tuy nhiên, việc duy trì tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và các chức năng liên quan đến sinh sản.

"Nhiều người thường xuyên thức đến 1-2h mới ngủ, sinh hoạt không điều độ. Khi còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt nên họ chủ quan nhưng thực chất cơ thể đang bị bào mòn từng ngày, trong đó có khả năng sinh sản", bác sĩ Hà nói.

TS.BS Vương Vũ Việt Hà chia sẻ tại Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn (ảnh PV).

Uống rượu bia thường xuyên

Các buổi giao lưu, tiệc tùng với rượu bia cũng là một phần trong lối sống của không ít nam giới trẻ.

Theo chuyên gia, việc thường xuyên sử dụng rượu bia không có lợi cho sức khỏe sinh sản nam giới. Tình trạng này càng đáng lưu ý nếu đi kèm thức khuya, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và ít vận động.

Điều đáng nói, những tác động bất lợi đến chất lượng tinh trùng thường không biểu hiện thành triệu chứng rõ ràng. Nam giới vẫn có thể cảm thấy khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường mà không biết khả năng sinh sản đang bị ảnh hưởng.

Hút thuốc, thuốc lá điện tử và chất kích thích

Thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác cũng là những yếu tố nam giới trẻ cần tránh nếu muốn bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Theo bác sĩ Hà, nhiều người chỉ quan tâm đến khả năng sinh sản khi đã kết hôn một thời gian dài nhưng chưa có con. Khi đó, việc xác định nguyên nhân và điều trị có thể trở thành hành trình kéo dài.

"Những tác động này thường diễn ra âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt nên nhiều người chỉ phát hiện khi kết hôn lâu mà chưa có con", bác sĩ Hà cho biết.

Khám trước hôn nhân để biết nguy cơ

Bác sĩ Hà cho rằng khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ dành cho những người đang mắc bệnh hoặc nghi ngờ hiếm muộn. Ngay cả những người khỏe mạnh vẫn có thể mang các yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản hoặc di truyền mà bản thân không biết.

Một quan niệm phổ biến là chỉ những cặp vợ chồng hiếm muộn mới cần sàng lọc di truyền. Trên thực tế, những cặp đôi hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể mang gene bệnh và có nguy cơ sinh con mắc bệnh di truyền.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi nên chủ động kiểm tra sức khỏe và tư vấn trước hôn nhân, qua đó nhận diện sớm nguy cơ và có phương án phù hợp trước khi mang thai.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, chi phí sàng lọc di truyền cũng giảm đáng kể. Theo bác sĩ Hà, nếu trước đây một cặp đôi có thể phải chi khoảng 20-30 triệu đồng cho các xét nghiệm liên quan, hiện nhiều gói xét nghiệm có chi phí dưới 10 triệu đồng.

Bên cạnh khám sức khỏe trước kết hôn, nam giới trẻ nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và chất kích thích. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc lo ngại về khả năng sinh sản nên đi khám sớm thay vì chờ đến khi lập gia đình và gặp khó khăn trong việc có con.

Cơ hội điều trị ngày càng rộng mở

Với những trường hợp cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bác sĩ Hà cho biết tỷ lệ thành công khi chuyển phôi ngày 5 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện hiện đạt khoảng 70-80%. Tuy nhiên, kết quả điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe của từng người bệnh, nguyên nhân vô sinh, phác đồ điều trị và quá trình theo dõi, chăm sóc.

Ngày 1/8, Bệnh viện Bưu điện tổ chức Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn thường niên năm 2026 với chủ đề "IVF Bưu điện: 13 năm viết tiếp hành trình - Ươm mầm sự sống".

TTƯT, ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh chia sẻ (ảnh PV).

Chương trình tập trung cập nhật nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, trong đó có ứng dụng di truyền trong điều trị vô sinh, giải pháp cho những trường hợp thất bại làm tổ nhiều lần và kỹ thuật tiêm tinh tử tròn vào bào tương noãn (ROSI) trong điều trị vô sinh nam.

Theo TTƯT, ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, trong khuôn khổ ngày hội, Bệnh viện Bưu điện triển khai chương trình hỗ trợ điều trị với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng dành cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, 50 cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con mắc bệnh lý di truyền được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi trường hợp; 30 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, từng nhiều lần điều trị nhưng chưa thành công được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi trường hợp.

Bệnh viện cũng dành 100 voucher hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm, trị giá 5 triệu đồng mỗi voucher.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của y học sinh sản hiện nay không chỉ hướng đến tăng tỷ lệ có thai hay trẻ sinh sống, mà còn đặt mục tiêu sinh ra những em bé khỏe mạnh, bảo đảm an toàn cho người mẹ và nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình.