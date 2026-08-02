Người đàn ông 58 tuổi tử vong sau khi tắm, bác sĩ chỉ ra thói quen "cực độc" nhiều người mắc

Sau buổi chạy bộ như thường lệ, người đàn ông 58 tuổi vào tắm rồi bất ngờ gục ngã tử vong. Lời cảnh báo của bác sĩ sau đó khiến nhiều người phải nhìn lại một thói quen tưởng chừng vô hại.

Nhiều người có thói quen tắm ngay sau khi tập thể dục để cảm thấy sảng khoái mà không biết rằng việc này có thể khiến hệ tim mạch chịu thêm áp lực. Trường hợp người đàn ông 58 tuổi tử vong sau khi tắm là lời cảnh báo về những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Người đàn ông 58 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu khi đang tắm sau buổi chạy bộ vào sáng sớm. Dù được người thân phát hiện và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo việc tắm ngay sau khi vận động cường độ cao có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ảnh minh họa

Theo truyền thông địa phương, gia đình chia sẻ, sáng hôm xảy ra sự việc, người đàn ông này hoàn thành buổi chạy bộ như thường lệ. Sau khi trở về nhà, do cơ thể nóng bức và đổ nhiều mồ hôi, ông vào phòng tắm để vệ sinh.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông bất ngờ ngã quỵ trong phòng tắm. Người con trai phát hiện sự việc, lập tức đưa cha đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông tử vong do đột quỵ nhồi máu não.

Vì sao tắm ngay sau khi tập thể dục có thể gây nguy hiểm?

Theo bác sĩ Ngô Triều Huy, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong quá trình tập luyện, nhịp tim tăng nhanh, mạch máu giãn nở và lưu lượng máu được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể.

Nếu tắm ngay sau khi vận động, đặc biệt bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng, cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến hệ tim mạch chịu thêm áp lực.

Tắm nước lạnh có thể khiến mạch máu co mạnh, huyết áp tăng đột ngột, làm gia tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim ở người có bệnh lý nền.

Ngược lại, tắm nước nóng có thể làm tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Với người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, điều này cũng có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên nghỉ từ 20-30 phút sau khi tập, chờ nhịp tim và thân nhiệt trở về trạng thái bình thường rồi mới đi tắm.

Ba thời điểm nên tránh tắm để bảo vệ sức khỏe

Bên cạnh việc không nên tắm ngay sau khi tập thể dục, các chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế tắm vào những thời điểm sau:

- Tắm quá khuya: Ban đêm, nhất là vào mùa lạnh, nhiệt độ môi trường giảm thấp khiến mạch máu dễ co lại khi tiếp xúc với nước. Điều này có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

- Tắm ngay sau bữa ăn: Sau khi ăn, cơ thể cần tập trung lượng máu lớn cho hệ tiêu hóa. Nếu tắm ngay, máu sẽ được phân phối nhiều hơn đến da để điều hòa nhiệt độ, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và gây đầy bụng, khó tiêu. Thời điểm phù hợp để tắm là khoảng 2 giờ sau bữa ăn.

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- Tắm khi đang đói: Khi bụng đói, lượng đường trong máu thường ở mức thấp. Việc tắm, đặc biệt bằng nước nóng, có thể khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng, dễ gây hoa mắt, chóng mặt, tụt đường huyết, thậm chí ngất xỉu.

Từ trường hợp người đàn ông 58 tuổi nói trên các bác sĩ nhấn mạnh, không phải mọi trường hợp tắm sau khi tập luyện đều dẫn đến đột quỵ. Tuy nhiên, người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử đột quỵ nên đặc biệt thận trọng.

Để đảm bảo an toàn, nên nghỉ ngơi sau khi vận động, bổ sung nước đầy đủ, đợi cơ thể ổn định rồi mới tắm. Đồng thời, cần duy trì việc kiểm soát huyết áp, đường huyết và các bệnh lý nền theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.

Trúc Chi (t/h)