Dạy con học, người mẹ 35 tuổi phải nhập viện vì đột quỵ

Chỉ vì một cơn nóng giận khi kèm con học, người mẹ 35 tuổi bất ngờ bị đột quỵ do vỡ mạch máu não. Liệu cảm xúc tiêu cực có thực sự nguy hiểm đến vậy?

Trang Sohu đưa tin, một người mẹ 35 tuổi ở Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) được cho là đã bị vỡ mạch máu não dẫn đến đột quỵ trong lúc kèm con làm bài tập và liên tục nổi nóng. Dù được cấp cứu kịp thời, người phụ nữ vẫn phải đối mặt với những di chứng sau cơn đột quỵ.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tác động nguy hiểm của cơn giận dữ đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh nền như tăng huyết áp.

Tức giận khi dạy con, người mẹ bất ngờ đột quỵ

Theo thông tin được chia sẻ, người mẹ liên tục quát mắng con trong lúc hướng dẫn làm bài tập: "Con đi học rốt cuộc học được những gì? Con muốn chọc tức mẹ chết phải không?"

Không lâu sau, bà xuất hiện các triệu chứng dữ dội và được xác định bị vỡ mạch máu não, nguyên nhân là huyết áp tăng đột ngột khi cảm xúc bị kích động. Sau điều trị, người phụ nữ may mắn qua cơn nguy kịch nhưng vẫn để lại di chứng.

Các bác sĩ cho biết người mẹ vốn đã mắc tăng huyết áp, vì vậy cơn giận dữ khiến huyết áp tăng vọt, tạo áp lực lớn lên thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Chỉ 8 phút tức giận cũng đủ ảnh hưởng đến mạch máu

Nhiều người cho rằng cơn giận chỉ kéo dài vài phút sẽ không gây hại. Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Heart Association lại cho thấy điều ngược lại.

Trong nghiên cứu với 280 người trưởng thành khỏe mạnh, các nhà khoa học yêu cầu người tham gia hồi tưởng trong 8 phút về một trải nghiệm khiến họ tức giận, sau đó đánh giá chức năng của lớp nội mạc mạch máu.

Kết quả cho thấy:

- Chỉ 8 phút gợi lại cảm giác tức giận đã làm giảm khả năng giãn nở của mạch máu.

- Sự suy giảm này kéo dài khoảng 40 phút trước khi dần trở về bình thường.

Điều đáng chú ý là cảm xúc buồn hay lo âu trong cùng nghiên cứu không gây ảnh hưởng rõ rệt như cơn giận dữ.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là bằng chứng giúp giải thích vì sao những cơn nóng giận dữ dội từ lâu đã được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Vì sao tức giận lại nguy hiểm?

Khi con người nổi giận, hệ thần kinh giao cảm lập tức được kích hoạt, khiến cơ thể tiết ra hàng loạt hormone như adrenaline và noradrenaline.

Những thay đổi xảy ra gần như ngay lập tức: Tim đập nhanh hơn; Huyết áp tăng mạnh; Mạch máu co lại; Tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu.

Ở người khỏe mạnh, những thay đổi này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với người mắc tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch hoặc từng có tiền sử đột quỵ, cơn tăng huyết áp đột ngột có thể trở thành "giọt nước tràn ly", làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não hoặc biến cố tim mạch cấp.

Không phải cứ tức giận là sẽ bị đột quỵ

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, thông tin "chỉ cần tức giận 8 phút sẽ gây đột quỵ" là không chính xác.

Nghiên cứu chỉ chứng minh rằng cơn giận làm suy giảm tạm thời chức năng nội mạc mạch máu, một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Điều này không đồng nghĩa mọi người sẽ bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ sau một lần nổi nóng.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên căng thẳng, cáu gắt kéo dài hoặc vốn có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch sẽ cao hơn đáng kể.

Làm gì để hạn chế những cơn giận gây hại cho sức khỏe?

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo việc kiểm soát cảm xúc cũng quan trọng không kém chế độ ăn hay luyện tập trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một số cách giúp giảm tác động của cơn giận gồm:

- Dừng cuộc tranh cãi và rời khỏi tình huống gây căng thẳng trong vài phút.

- Hít thở chậm, sâu để giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm.

- Ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn và hạn chế căng thẳng kéo dài.

- Kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và mỡ máu nếu đang mắc bệnh mạn tính.

Nếu thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, một cơn nóng giận có thể chỉ kéo dài vài phút nhưng những ảnh hưởng sinh lý của nó không hề nhỏ, đặc biệt với người có bệnh lý tim mạch. Giữ bình tĩnh không chỉ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mà còn là cách bảo vệ trái tim và mạch máu của chính mình.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu, NCBI, NIH)