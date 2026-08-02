Lạng Sơn khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ tháng 8

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Kế hoạch triển khai bắt đầu từ tháng 8 trên toàn bộ xã, phường, cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị thực hiện phân ra 4 nhóm đối tượng để thực hiện khám bệnh miễn phí cho người dân. Theo đó, nhóm đầu tiên là người sử dụng ngân sách nhà nước, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; người sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại Lạng Sơn.

Ba nhóm còn lại gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Với nhóm ưu tiên, tỉnh tổ chức khám theo lộ trình từ trẻ dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công đến hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng khó khăn.

Đối tượng là học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng phải hoàn thành khám định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tháng 8. Kinh phí của người lao động do đơn vị sử dụng lao động chi trả.

Hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân được UBND tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch triển khai từ tháng 8, hoàn thành trước ngày 31/12. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng của từng người dân VNeID. Chủ tịch UBND xã, phường là người chịu trách nhiệm về tiến độ và tỷ lệ người dân được khám trên địa bàn mình phụ trách.

Chính sách khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 17/CT-TTg). Mục tiêu mỗi người dân được khám định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và cấp sổ sức khỏe điện tử. Hiện các tỉnh thành trên cả nước đang triển khai, riêng thành phố Hà Nội là địa phương triển khai đầu tiên trong cả nước khi thực hiện chính sách từ ngày 1/7/2026.