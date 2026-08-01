Bé gái 3 tuổi mở miệng là bốc mùi hôi nồng, bác sĩ cảnh báo mọi bố mẹ về 1 hành vi cực nguy hiểm

Cả hàm răng của cô bé có 20 chiếc răng sữa, 16 chiếc đã bị sâu, trong đó có 6 chiếc răng sâu tới tận tủy tạo nên mùi hôi nồng trong miệng cô bé.

Trong bức ảnh chụp tập thể lễ tốt nghiệp nhà trẻ, bé Đinh Đinh, 3 tuổi ở Trung Quốc, là đứa trẻ duy nhất cười với đôi môi mím chặt.

Ban đầu, mẹ của Đinh Đinh không coi trọng chuyện đó, cho rằng đó là do tính cách hướng nội của con trai. Nhưng sau khi đưa con trai về nhà trong kỳ nghỉ hè, cô dần nhận thấy có điều gì đó không ổn - ngay khi con trai cô mở miệng, một mùi hôi nồng sẽ bốc ra.

"Dạo này con ăn nhiều quá phải không, hay là người con bị nóng quá?" . Để giải quyết vấn đề này, mẹ của Đinh Đinh đã chuyển sang dùng kem đánh răng có khả năng khử mùi mạnh hơn cho con gái và thậm chí còn học cách nấu những món ăn ngon và dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng trên mạng. Tuy nhiên, mùi chua và hôi nồng, hỗn hợp của trứng thối và bắp cải, vẫn không hết.

Đầy nghi ngờ, mẹ của Đinh Đinh đã cố gắng mở miệng con gái khi cô bé đang ngủ say, và kinh ngạc phát hiện ra hầu hết răng của bé đều bị phủ đầy những đốm màu vàng nâu, đặc biệt là răng hàm, có những vết lõm sẫm màu.

Mẹ của Đinh Đinh không ngủ suốt đêm, vội vã đưa con gái đến bệnh viện vào ngày hôm sau. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra miệng của Đinh Đinh, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Sau khi nhận được báo cáo y tế, gia đình cô bé cảm thấy như trời sập: Con họ có 20 răng sữa, trong đó 16 răng bị sâu, 6 răng sâu đến tận tủy, gây ra viêm quanh chóp mãn tính. Đây là nguồn gốc của mùi hôi; "mùi hôi nồng" được tạo ra bởi vi khuẩn liên tục phân hủy mô tủy răng bị hoại tử.

Tất cả là do nuông chiều quá mức.

"Anh/chị có thường xuyên cho con ăn đồ ngọt mà không chú ý đến việc đánh răng cho con không?" . Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, người cha/mẹ đi cùng đứa trẻ im lặng cúi đầu.

Hóa ra bố mẹ của Đinh Đinh thường xuyên đi công tác xa nhà, và cậu bé thường được ông bà chăm sóc. Ông bà hầu như luôn chiều theo sở thích ăn đồ ngọt của cháu trai, nên trong nhà có vài hộp kẹo mút, tủ lạnh cũng đầy ắp nước ép trái cây và các loại đồ uống. Đánh răng chỉ là hình thức - khi đứa trẻ quấy khóc và muốn đi ngủ vào ban đêm, ông bà chỉ cho nó súc miệng rồi thôi.

"Thật ra, tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi, nhưng chúng tôi cứ nghĩ răng sữa rồi cũng sẽ mọc lại nên không để ý lắm…" . Bà của Đinh Đinh càng lúc càng tỏ vẻ hối hận khi nói.

"Nhiều bậc cha mẹ thiếu hiểu biết về răng sữa, cho rằng ngay cả khi bị sâu răng, răng vĩnh viễn sẽ không sao khi mầm răng rụng đi. Đây là một quan niệm sai lầm lớn", bác sĩ giải thích. Răng sữa không phải là "răng tạm thời", mà giống như nền móng của các răng trưởng thành về sau này. Nếu sâu răng lan đến tủy, chúng có thể làm tổn thương mầm răng vĩnh viễn bên dưới. Môi trường phát triển dẫn đến sự mọc răng vĩnh viễn bất thường và sự phát triển xương hàm không bình thường.

Ngoài ra, nếu một số răng sữa rụng sớm, các răng bên cạnh sẽ nghiêng về phía vị trí răng rụng, khiến các răng không thể thẳng hàng, dẫn đến tình trạng răng chen chúc, xoắn vặn hoặc lệch lạc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn dễ dẫn đến sâu răng và bệnh nha chu.

Nói thẳng ra, một đứa trẻ lẽ ra có thể lớn lên thành một người đàn ông điển trai hoặc một người phụ nữ xinh đẹp lại có thể bị cằm lùi hoặc bất đối xứng khuôn mặt do răng xấu. Những vấn đề phát sinh như khó nói và hôi miệng có thể dần dần làm suy giảm sự tự tin của trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ