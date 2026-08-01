Ngày nay, chế độ ăn Ketogenic (Keto) đã không còn xa lạ, nhất là với những người muốn giảm cân. Thế nhưng, thông tin về một cặp vợ chồng đột qụy khi áp dụng kiểu ăn này khiến ai nấy đều hoang mang.

Biến cố đột quỵ sau khi giảm cân thần tốc nhờ ly cà phê "lạ"

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ câu chuyện của cô Trương (50 tuổi) cùng người chồng (60 tuổi) sống tại Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Vốn sở hữu thân hình khá đầy đặn và tích nhiều mỡ bụng, cô rất buồn khi áp dụng đủ kiểu ăn mà không giảm được mỡ. Trong khi đó, cô lại không thích vận động. Chồng cô thì kể từ sau khi nghỉ hưu, ăn uống thoải mái cân nặng cũng tăng vùn vụt, sáng nào cũng đi bộ cùng nhóm người cao tuổi trong khu phố nhưng chưa thấy thân hình gọn lại được là bao.

Vô tình, cô xem được 1 video trên nền tảng mạng xã hội Douyin (Tiktok tại Việt Nam) về chế độ ăn Keto siêu giảm cân mà không cần tập thể dục, cô quyết định học theo.

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Sau nửa năm kiên trì uống loại cà phê Bulletproof (còn gọi là cà phê chống đạn) đặc trưng của chế độ ăn Keto, cô Trương sụt liền 8kg. Người chồng thấy vậy cũng học theo và giảm được hẳn 10kg sau 9 tháng.

Điều kỳ lạ là, sau thời gian này, cân nặng của cả hai không những không giảm nhanh nữa mà còn có xu hướng tăng lên. Cặp vợ chồng cho rằng cơ thể mình đã quen với cà phê chống đạn nên cần uống lượng nhiều hơn mới đủ "đô". Chỉ hai tháng sau, cả hai lên cơn đột qụy được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Sự thật đằng sau cái bẫy mỡ máu gây đột quỵ nguy hiểm

May mắn là cặp vợ chồng cô Trương được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nên tính mạng không gặp nguy hiểm. Sau khi tình trạng sức khỏe có chuyển biến tốt, bác sĩ hỏi sâu hơn về chế độ ăn uống và phát hiện thủ phạm suýt cướp đi mạng sống của cả hai chính là cốc cà phê kia.

Cơ sự bắt đầu từ quyết định cắt giảm bữa sáng thông thường để thay bằng ly cà phê chứa nhiều chất béo. Cà phê chống đạn thực chất là thức uống pha kết hợp giữa cà phê nguyên chất cùng một lượng bơ động vật, dầu dừa hoặc dầu MCT. Ý tưởng này xuất phát từ chế độ ăn Keto (chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh, cắt giảm tối đa tinh bột). Về mặt lý thuyết, việc nạp một lượng chất béo vừa đủ vào buổi sáng giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy cơ thể đi vào trạng thái đốt mỡ tự nhiên để lấy năng lượng thay vì dùng đường.

Thế nhưng, sai lầm chết người của vợ chồng cô Trương nằm ở chỗ: Họ chỉ uống ly cà phê giàu chất béo đó vào buổi sáng nhưng các bữa còn lại trong ngày vẫn ăn uống hoàn toàn bình thường, thậm chí vẫn tiêu thụ cơm, bánh mì và thịt mỡ. Thậm chí, họ còn ỷ lại mình đã uống cà phê đốt mỡ nên ăn bao nhiêu cũng được, còn rất lười vận động.

Bàn luận về trường hợp này, bác sĩ Vương Vi Vi, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Qilu số 2 thuộc Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) nhận định, việc uống cà phê chống đạn nhưng không tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Keto là một cái bẫy sức khỏe. Khi tinh bột vẫn xuất hiện nhiều trong khẩu phần ăn, cơ thể sẽ không thể bước vào trạng thái đốt mỡ. Ngược lại, lượng chất béo bão hòa từ ly cà phê bơ sẽ bị tích tụ trực tiếp vào hệ tuần hoàn.

Phân tích sâu hơn về ca bệnh này dưới góc độ mạch máu, bác sĩ Doãn Đức Hải, Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh (Trung Quốc) nhấn mạnh, việc nạp liên tục chất béo bão hòa trong thời gian dài đã khiến mỡ máu của hai vợ chồng tăng vọt. Mỡ máu cao âm thầm hình thành nên các mảng xơ vữa bám chặt vào thành mạch. Theo thời gian, các mảng xơ vữa này bong ra, tạo thành cục máu đông di chuyển lên não và trực tiếp gây ra biến cố đột quỵ cấp tính cho cả hai người.

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Cả hai bác sĩ khẳng định, bản thân việc giảm cân không trực tiếp gây đột quỵ, mà chính việc dồn ép một lượng lớn chất béo xấu vào cơ thể thông qua cách áp dụng biến tướng mới là nguyên nhân dẫn tới thảm cảnh.

Tác động của chất béo và chế độ ăn đến nguy cơ đột quỵ

Để lý giải rõ hơn về mối liên hệ giữa chế độ ăn và nguy cơ đột quỵ, Tạp chí Nutrient từng đăng tải công trình tổng hợp chỉ ra rằng, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa từ thịt mỡ hay bơ động vật sẽ làm tăng vọt chỉ số cholesterol xấu, tạo tiền đề cho các bệnh lý tim mạch. Ngược lại, Keto chỉ thực sự giảm nguy cơ đột quỵ khi 65% lượng chất béo đến từ các nguồn lành mạnh như cá hồi, cá thu, quả bơ hay dầu ô liu.

Bên cạnh đó, báo cáo tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng cảnh báo một khía cạnh đáng lo ngại khác: Việc nhầm tưởng ăn Keto là cắt bỏ toàn bộ rau xanh và trái cây sẽ khiến cơ thể thiếu hụt trầm trọng các chất chống viêm tự nhiên. Tình trạng này làm tăng tới 18% nguy cơ mắc chứng rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm rất dễ hình thành cục máu đông di chuyển lên não và gây đột quỵ.

Muốn ăn Keto hay uống cà phê chống đạn, nhất định phải biết 1 điều này!

Cơn bão biến cố của gia đình cô Trương là lời thức tỉnh cay đắng cho những ai đang thần thánh hóa các phương pháp ép cân siêu tốc. Bác sĩ Vương Vi Vi nhấn mạnh, điều cốt lõi nhất bạn bắt buộc phải biết trước khi muốn ăn Keto hay uống cà phê chống đạn là: Tuyệt đối không được áp dụng nửa vời.

Keto là một cơ chế chuyển hóa năng lượng toàn diện chứ không phải là một công thức truyền miệng áp dụng tùy tiện. Nếu không thể nghiêm ngặt cắt giảm lượng tinh bột xuống dưới 5% mỗi ngày, việc nạp thêm chất béo từ cà phê bơ chỉ đơn thuần là bạn đang tự tay dồn độc tố và chất béo xấu vào mạch máu của mình.

Trước khi quyết định theo đuổi chế độ ăn này, bạn cần cân nhắc kỹ cả mặt lợi lẫn hại cùng các lưu ý quan trọng dưới đây:

- Mặt có lợi trong ngắn hạn: Ăn Keto đúng chuẩn hỗ trợ ép cân cấp tốc, kiểm soát nhanh lượng đường huyết sau bữa ăn và giảm lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân tiểu đường trong khoảng 6 tháng đầu.

- Mặt có hại và hệ lụy lâu dài: Tác dụng cải thiện đường huyết giảm dần sau 1 năm, dễ gây biến chứng gan nhiễm mỡ nếu không hạn chế calo, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và không phù hợp để duy trì bền vững trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

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- Quy tắc bù chất chống viêm: Nếu áp dụng Keto, bắt buộc phải bổ sung đủ các loại rau xanh ít carbohydrate để giữ hệ vi sinh đường ruột lành mạnh và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ do biến chứng tim mạch.

- Lắng nghe cơ thể và kiểm tra định kỳ: Phải chủ động xét nghiệm mỡ máu, chỉ số xơ vữa động mạch định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi mạn tính, hoa mắt hay tức ngực, cần dừng ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China News