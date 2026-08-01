Mùa hè đừng quên ăn lá hẹ: Vừa nhuận tràng, vừa tốt cho gan, cả người già lẫn trẻ nhỏ đều mê

Lá hẹ là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít người biết đây cũng là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa.

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn, mất nước và rối loạn tiêu hóa. Nhiều người có thói quen liên tục dùng nước đá, đồ uống lạnh hoặc các món ăn giải nhiệt với mong muốn xua tan cái nóng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thực phẩm lạnh trong thời gian dài, hệ tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu hoặc ăn uống kém ngon miệng.

Trong số các loại rau mùa hè, lá hẹ là cái tên thường bị "lép vế" trước rau muống, mồng tơi hay mướp. Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây lại là loại rau có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý và rất dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày.

Vì sao lá hẹ được xem là "siêu thực phẩm" của mùa hè?

Lá hẹ chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, kali cùng các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên có khả năng chống oxy hóa. Nhờ đó, loại rau này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch.

Chất xơ trong lá hẹ góp phần kích thích nhu động ruột, giúp hạn chế táo bón - tình trạng khá phổ biến khi thời tiết nắng nóng khiến nhiều người uống ít nước hoặc ăn thiếu rau xanh.

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong lá hẹ còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau xanh, trong đó có các loại rau thuộc họ hành - tỏi như lá hẹ, có thể góp phần hỗ trợ chức năng gan khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng lá hẹ không phải là "thần dược" giúp giải độc gan hay chữa bệnh gan. Những lợi ích này chủ yếu đến từ việc bổ sung dinh dưỡng và duy trì chế độ ăn cân bằng.

3 lợi ích nổi bật khi bổ sung lá hẹ vào thực đơn

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ khá dồi dào, lá hẹ giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột, từ đó cải thiện tình trạng táo bón và đầy hơi. Nếu kết hợp cùng việc uống đủ nước và vận động thường xuyên, hiệu quả sẽ rõ rệt hơn.

Bổ sung vitamin và tăng sức đề kháng

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong lá hẹ góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác động của môi trường, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài. Đây cũng là loại rau ít calo, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Giúp bữa ăn ngon miệng hơn

Mùi thơm đặc trưng của lá hẹ kích thích vị giác, rất thích hợp với những người chán ăn vào mùa hè. Lá hẹ có thể chế biến thành nhiều món như hẹ xào thịt bò, hẹ xào trứng, canh hẹ nấu đậu phụ, cháo hẹ thịt băm hay bánh hẹ. Những món ăn này đều dễ tiêu hóa và phù hợp với cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, rau xanh là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn lành mạnh vì cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Mỗi người nên ăn đa dạng các loại rau thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Việc thay đổi nhiều loại rau theo mùa sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Điều này cũng đồng nghĩa, lá hẹ nên được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng chứ không phải thực phẩm có thể thay thế thuốc hoặc điều trị bệnh.

Ăn lá hẹ thế nào để nhận được nhiều lợi ích?

Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn lá hẹ tươi, màu xanh tự nhiên, không bị dập nát hoặc úa vàng.

Khi chế biến, không nên nấu quá lâu vì nhiệt độ cao có thể làm thất thoát vitamin C và làm giảm mùi thơm đặc trưng. Xào nhanh trên lửa lớn hoặc cho vào canh ở giai đoạn cuối là cách giữ được nhiều dưỡng chất hơn.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng không nên ăn quá nhiều lá hẹ trong một bữa vì lượng chất xơ và các hợp chất lưu huỳnh có thể gây đầy bụng ở một số trường hợp.

Ngoài việc bổ sung lá hẹ, đừng quên duy trì chế độ ăn cân đối với đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Đây mới là "bí quyết vàng" giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm cảm giác mệt mỏi và thích nghi tốt hơn với thời tiết oi bức của mùa hè.

Một bó lá hẹ tuy nhỏ nhưng nếu được sử dụng hợp lý trong bữa cơm hằng ngày sẽ góp phần làm phong phú thực đơn, tăng lượng rau xanh và hỗ trợ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.