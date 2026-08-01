Sau 60 tuổi, có 3 “bữa” không nên ăn, 2 “giấc” không nên ngủ: Lười một chút nhưng khoẻ mạnh, sống lâu

Sau 60 tuổi, thói quen ăn uống, ngủ nghỉ sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ. Vì vậy, bạn phải ghi nhớ những điều sau để có một sức khỏe tốt và sống thọ hơn.

Sau tuổi 60, cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt hơn với sự suy giảm của hệ tiêu hóa, khả năng trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ. Đây cũng là thời điểm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa hay béo phì tăng lên nếu duy trì những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc vận động phù hợp và khám sức khỏe định kỳ, chế độ ăn uống cũng như nghỉ ngơi, có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người cao tuổi. Trong đó, có "3 kiểu bữa ăn" nên tránh và "2 kiểu ngủ trưa" cần lưu ý để hạn chế những tác động bất lợi đối với cơ thể.

3 kiểu bữa ăn người trên 60 tuổi nên tránh

Không ăn các bữa vội vàng

Nhiều người có thói quen ăn nhanh, ăn vội để tranh thủ nghỉ ngơi, tuy nhiên đây không phải là thói quen có lợi, đặc biệt với người cao tuổi.

Việc ăn quá nhanh, nhai không kỹ khiến dạ dày và đường ruột phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn. Trong khi đó, chức năng tiêu hóa ở người sau 60 tuổi đã suy giảm, nên thói quen này dễ làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó tiêu và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp cơ thể có đủ thời gian truyền tín hiệu no từ dạ dày đến não, từ đó hạn chế ăn quá nhiều và giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Không ăn bữa quá nhiều dầu mỡ, muối

Một bữa ăn "đậm vị" không chỉ là ăn nhiều mà còn là bữa ăn chứa nhiều dầu mỡ, muối hoặc gia vị đậm. Người cao tuổi nên hạn chế những món ăn này vì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen ăn thức ăn khi còn quá nóng với suy nghĩ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng thực phẩm ở nhiệt độ quá cao không có lợi cho hệ tiêu hóa và có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản.

Không ăn bữa quá no

Ăn quá no khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn, đồng thời làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu. Khi cơ thể hấp thu nhiều năng lượng hơn nhu cầu, phần dư thừa có thể được chuyển hóa thành mỡ, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và tiểu đường.

Ngoài ra, sau bữa ăn quá no, lượng máu tập trung nhiều hơn cho hệ tiêu hóa, khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và giảm sự tỉnh táo.

2 giấc ngủ người trên 60 tuổi nên tránh

Giấc ngủ có thể giúp người trên 60 tuổi phục hồi năng lượng và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, để mang lại lợi ích cho sức khỏe, cần tránh 2 thói quen dưới đây:

Không ngủ ngay sau khi ăn

Sau bữa ăn, hệ tiêu hóa cần thời gian để xử lý và hấp thu thức ăn. Nếu đi ngủ ngay, quá trình tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, khiến nhiều người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu sau khi thức dậy.

Thậm chí, một số người còn có thể xuất hiện cảm giác chóng mặt, uể oải. Duy trì thói quen ngủ ngay sau bữa trưa trong thời gian dài cũng không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Không ngủ trưa quá lâu

Ngủ trưa giúp cơ thể nghỉ ngơi, nhưng thời gian ngủ không nên kéo dài quá mức. Khi giấc ngủ trưa kéo dài khoảng 45–90 phút, cơ thể có thể bước vào giai đoạn ngủ sâu. Nếu thức dậy giữa giai đoạn này, nhiều người sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng tập trung và cần thêm thời gian để lấy lại trạng thái tỉnh táo.

Theo các chuyên gia, ngủ trưa khoảng 20–30 phút thường được xem là thời lượng phù hợp, giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà không gây cảm giác nặng nề sau khi thức dậy.

Sau tuổi 60, việc tránh những thói quen ăn uống và nghỉ ngơi chưa hợp lý, như trên có thể góp phần bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, việc kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối, vận động phù hợp và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp duy trì thể trạng tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

(Theo Sohu)