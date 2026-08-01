Người đàn ông 40 tuổi gặp họa vì thói quen “vạn người mê” trước khi đi ngủ

Một gói mì lúc đêm khuya có thể mang lại cảm giác ngon miệng tức thời, nhưng câu chuyện của người đàn ông 40 tuổi khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Một người đàn ông 40 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Theo các bác sĩ, nguyên nhân không chỉ đến từ bệnh nền mà còn xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh kéo dài, trong đó có thói quen ăn mì gói vào đêm khuya.

Người đàn ông vốn mắc bệnh cao huyết áp nhưng không tuân thủ điều trị, thường xuyên quên hoặc tự ý bỏ thuốc. Do đặc thù công việc bận rộn, anh thường xuyên thức khuya, tham gia các buổi tiệc, sử dụng nhiều rượu bia. Đáng chú ý, mỗi tối anh đều ăn mì gói như một bữa khuya quen thuộc.

Một buổi sáng sau khi thức dậy, anh bất ngờ cảm thấy cơn đau dữ dội ở vùng ngực, cảm giác nặng như bị đè ép, kèm theo khó thở và chóng mặt. Nhận thấy tình trạng bất thường, anh lập tức đến cấp cứu tại Bệnh viện Canh Tân, Đài Bắc.

Thói quen ăn mì gói mỗi đêm khiến người đàn ông 40 tuổi suýt tử vong. Ảnh minh họa.

Kết quả thăm khám cho thấy điện tâm đồ và các chỉ số men tim đều bất thường. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và tiến hành can thiệp mạch vành khẩn cấp. Nhờ được cấp cứu đúng thời điểm, người đàn ông đã vượt qua cơn nguy kịch và giữ được tính mạng.

Bác sĩ Lư Minh Tuyền, chuyên khoa tim mạch của bệnh viện, cho biết nhồi máu cơ tim thường biểu hiện bằng các triệu chứng như đau thắt ngực, tức ngực, cảm giác bị bóp nghẹt hoặc xé rách trong lồng ngực. Người bệnh cũng có thể bị khó thở, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc đau lan lên vai, hàm và lưng. Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu không điển hình khiến người bệnh chủ quan, làm chậm thời gian điều trị.

Theo bác sĩ, để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, mỗi người cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như cao huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu. Đồng thời, nên từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Những thực phẩm chứa nhiều muối, nhiều chất béo và thực phẩm chế biến sẵn như mì gói nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Việc được can thiệp trong "90 phút vàng" có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống và hạn chế tổn thương cơ tim.

Trường hợp của người đàn ông 40 tuổi là lời cảnh báo về những hệ lụy của lối sống thiếu khoa học. Một gói mì ăn liền không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, nhưng việc duy trì thói quen ăn khuya, kết hợp với tăng huyết áp không được kiểm soát, uống nhiều rượu bia, thức khuya và chế độ dinh dưỡng mất cân đối trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cách chế biến mì gói an toàn và cân bằng dinh dưỡng

Mì gói là thực phẩm tiện lợi, phù hợp trong những ngày bận rộn hoặc khi không có nhiều thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, đây không nên là lựa chọn thay thế thường xuyên cho các bữa ăn chính, bởi mì ăn liền không cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Nếu phải sử dụng mì gói, bạn có thể áp dụng một số cách chế biến dưới đây để giúp bữa ăn cân bằng và lành mạnh hơn:

- Chần mì qua nước sôi rồi đổ bỏ nước đầu trước khi nấu để loại bỏ một phần dầu bám trên sợi mì.

- Chỉ sử dụng khoảng một nửa gói gia vị, đặc biệt là gói bột nêm, nhằm giảm lượng muối và natri nạp vào cơ thể.

- Bổ sung nhiều rau xanh và rau củ như cải ngọt, cải thìa, bông cải, cà rốt hoặc nấm để tăng chất xơ, vitamin và khoáng chất – những thành phần mà mì gói vốn rất thiếu.

- Thêm thực phẩm giàu protein như trứng, thịt nạc, ức gà, tôm, cá hoặc đậu phụ để giúp bữa ăn no lâu hơn và cân đối dinh dưỡng.

Việc kết hợp mì gói với các nguyên liệu tươi như rau, nấm, thịt, trứng hay hải sản không chỉ giúp món ăn ngon miệng hơn mà còn cải thiện đáng kể giá trị dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định mì gói là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Những thông tin cho rằng ăn mì gói đồng nghĩa với "ăn chất độc", gây đột biến gen hay suy gan, suy thận đều chưa có cơ sở khoa học đủ mạnh để kết luận. Điều đáng lưu ý là việc tiêu thụ mì ăn liền quá thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn mất cân đối và lối sống thiếu lành mạnh, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính do lượng muối, chất béo và năng lượng nạp vào quá cao.

Trong trường hợp không có điều kiện bổ sung rau và thực phẩm giàu đạm vào tô mì, bạn nên bù đắp dinh dưỡng ở bữa ăn kế tiếp bằng các loại trái cây tươi, rau xanh, sữa chua hoặc những thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ hệ tiêu hóa và cân bằng khẩu phần ăn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, mì gói chỉ nên được sử dụng ở mức vừa phải. Duy trì chế độ ăn đa dạng với đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.