Vừa bấm điện thoại vừa pha đồ uống, thanh niên gần 100kg nuốt trọn "vật thể lạ" vào bụng, bác sĩ cảnh báo thói quen cực xấu 99% người trẻ đang mắc!

Sự cố hi hữu tưởng như đùa này lại là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho hội "sống ảo", làm gì cũng không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại!

Smartphone từ lâu đã trở thành "vật bất ly thân" của người trẻ. Nhiều người có thói quen vừa lướt mạng xã hội, xem phim vừa ăn uống mà không hề hay biết tử thần có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Mới đây, Khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận một ca cấp cứu "cười ra nước mắt" nhưng cũng vô cùng nguy hiểm liên quan trực tiếp đến thói quen xấu này.

Chỉ một phút lơ đễnh dán mắt vào màn hình smartphone trong lúc pha đồ uống giảm cân, nam thanh niên đã phải nhập viện khẩn cấp vì lỡ nuốt luôn một chiếc hộp chống ẩm to gần 2cm. Sự cố hi hữu tưởng như đùa này lại là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho hội "sống ảo", làm gì cũng không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại!

Bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật

Theo chia sẻ của BS Trần Văn Lực - Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108, quá trình nội soi gắp dị vật tương đối khó khăn do hộp chống ẩm hình trụ cứng, có kích thước tương đối lớn. Quá trình gắp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thao tác cẩn trọng để xoay đúng chiều dọc của dị vật nhằm tránh làm rách, thủng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản của bệnh nhân. Sau 30 phút, bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi thực quản của bệnh nhân.

Viên hộp chống ẩm hình trụ có đường kính khoảng gần 2cm

BS Trần Văn Lực cũng cho biết: "Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong thực tế, chúng tôi vẫn thường tiếp nhận những ca nuốt nhầm gói chống ẩm, nắp thuốc, vỉ thuốc,... chỉ vì thói quen vừa ăn uống, vừa sử dụng điện thoại hoặc làm nhiều việc cùng lúc".

Silica gel có độc không?

Hạt chống ẩm Silica gel thông thường không phải là chất gây ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, khi nuốt phải, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ:

Dị vật trong đường tiêu hóa: Dị vật kích thước lớn hoặc sắc nhọn có thể gây trầy xước, loét, thậm chí gây thủng thực quản, dạ dày hoặc tắc ruột.

Nguy cơ sặc nếu đi vào đường thở: Nếu rơi vào đường hô hấp, dị vật có thể gây tắc nghẽn cấp tính dẫn đến suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Độc tính từ chất chỉ thị màu: Một số loại hạt chống ẩm được bổ sung chất chỉ thị màu hoặc các hóa chất phụ gia khác, những chất này cần được bác sĩ đánh giá.

Khi lỡ nuốt phải hạt chống ẩm, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ (Ảnh minh họa)

Nếu lỡ uống nhầm, bạn nên làm gì?

Giữ bình tĩnh: Tránh hoảng loạn làm tăng nhịp tim và khiến phản xạ co thắt thực quản trở nên tồi tệ hơn.

Tuyệt đối không tự gây nôn: Việc cố gắng móc họng gây nôn có thể làm dị vật di chuyển ngược lên, tăng nguy cơ trầy xước thực quản hoặc biến sự cố thành dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm.

Giữ lại vỏ bao bì : Giữ lại gói, hộp hoặc vỏ sản phẩm chống ẩm (nếu còn) để mang theo đến bệnh viện, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định chính xác thành phần hóa học và kích thước.

Đến ngay cơ sở y tế: Lập tức đến bệnh viện nếu xuất hiện đau ngực, đau bụng, nôn nhiều, khó nuốt, khó thở hoặc không chắc mình đã nuốt phải loại gì.

Tai nạn do hóc dị vật có thể được giảm thiểu nếu mỗi người tự thiết lập cho mình những thói quen cẩn trọng trong đời sống hằng ngày: không vừa thao tác điện thoại vừa pha thuốc, pha sữa, pha thực phẩm chức năng hay chế biến đồ ăn và dành 5 giây kiểm tra trước khi ăn, uống bất cứ thứ gì.

(Theo nguồn BV Trung Ương Quân đội 108)