1 thói quen của nhiều người Việt khiến 2 quả thận "lâm nguy", bác sĩ cũng phải lắc đầu

Một trong số những thói quen đó là uống thuốc lá. Nhiều người Việt tin rằng đây là một thói quen lành mạnh, tốt cho sức khỏe, không gây tác dụng phụ như thuốc tây. Tuy nhiên, chính niềm tin này có thể khiến họ phải trả giá bằng quả thận bị tổn thương từng ngày.

Trường hợp một bệnh nhân tại Điện Biên là ví dụ điển hình. Phát hiện sỏi thận cách đây 12 năm, thay vì đến bệnh viện điều trị, người đàn ông này kiên trì uống hàng trăm thang thuốc nam với hy vọng sỏi có thể tự tan. Chỉ đến khi những cơn đau kéo dài không thể chịu đựng, anh mới xuống Hà Nội điều trị. Lúc này, viên sỏi đã chiếm gần toàn bộ bể thận và đài dưới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E , cho biết qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân chia sẻ đã uống rất nhiều thuốc nam với hy vọng sỏi tan mà không cần phẫu thuật. Khi nghe bệnh nhân chia sẻ, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

“ Tôi uống nhiều lắm, không nhớ nổi bao nhiêu thang nữa. Uống mãi mà sỏi chẳng tan, đau quá không chịu nổi nên mới xuống Hà Nội khám” , người bệnh chia sẻ.

Theo bác sĩ Lực, bệnh nhân là người dân tộc ở vùng cao Điện Biên, năm nay 50 tuổi, làm nông và là trụ cột trong gia đình có 7 người con. Do điều kiện kinh tế khó khăn, khoảng cách địa lý xa xôi cùng tâm lý ngại đến bệnh viện, anh đã phải sống chung với viên sỏi suốt 12 năm.

Đến thời điểm nhập viện, viên sỏi đã phát triển kích thước lớn, nằm tại vị trí bể thận và đài dưới. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng như nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn, ứ nước thận, suy giảm chức năng thận, thậm chí mất hoàn toàn chức năng thận nếu kéo dài.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh và hoàn cảnh của người bệnh, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E đã phối hợp sắp xếp lịch để bệnh nhân được phẫu thuật sớm, hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời giảm chi phí ăn ở, đi lại cho gia đình. Ca tán sỏi thận qua da diễn ra thuận lợi.

Theo bác sĩ Lực, trường hợp này là lời cảnh báo về việc nhiều người vẫn tin rằng các bài thuốc truyền miệng hoặc thuốc nam có thể làm tan mọi loại sỏi thận. Trên thực tế, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào kích thước, vị trí và thành phần của sỏi.

Đối với những viên sỏi có kích thước lớn, đặc biệt từ khoảng 2 cm trở lên hoặc gây tắc nghẽn, đau kéo dài, nhiễm trùng hay ảnh hưởng đến chức năng thận, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Việc chỉ dựa vào các phương pháp dân gian hoặc tự ý dùng thuốc trong thời gian dài có thể khiến sỏi tiếp tục phát triển, làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến quá trình điều trị sau này trở nên phức tạp hơn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, đau quặn thận hoặc được phát hiện có sỏi qua siêu âm, người dân cần khám chuyên khoa tiết niệu để được theo dõi định kỳ. Không nên tự ý điều trị bằng các bài thuốc chưa được kiểm chứng hoặc trì hoãn việc can thiệp khi đã có chỉ định của bác sĩ.

Với người đàn ông ở Điện Biên, sau 12 năm mang theo “gánh nặng” của viên sỏi, ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp loại bỏ sỏi mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng thận, để anh sớm trở về quê hương, tiếp tục chăm lo cho gia đình và 7 người con.