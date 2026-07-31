3 thói quen nấu canh cần bỏ ngay

Canh là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt, giúp bổ sung nước, rau xanh và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, một số thói quen trong quá trình chế biến có thể khiến món canh mất chất, làm tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu duy trì lâu dài.

Đun rau quá lâu khiến vitamin "biến mất"

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi nấu canh rau là cho rau vào nồi quá sớm và đun trong thời gian dài.

Nhiều người có thói quen nấu rau thật nhừ vì nghĩ rằng rau càng mềm càng dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kéo dài có thể làm hao hụt nhiều vitamin tan trong nước, đặc biệt là vitamin C và một số vitamin nhóm B.

Khi rau bị nấu quá lâu, không chỉ màu sắc kém hấp dẫn, rau mất độ giòn tự nhiên mà lượng dưỡng chất cũng giảm đáng kể. Phần nước canh dù vẫn chứa một phần chất dinh dưỡng hòa tan nhưng không thể bù lại hoàn toàn lượng vitamin đã bị phân hủy.

Nấu canh (ảnh minh họa).

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, với những loại rau xanh như rau cải, rau ngót, mồng tơi, rau muống…, nên nấu vừa chín tới. Khi nước canh sôi, nên cho rau vào sau cùng, đảo nhanh và tắt bếp khi rau vừa chín.

Cho quá nhiều muối hoặc nêm canh quá mặn

Một bát canh đậm vị có thể khiến bữa ăn ngon miệng hơn, nhưng thói quen nêm nhiều muối lại là "gánh nặng" cho sức khỏe.

Ăn nhiều muối trong thời gian dài làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến chức năng thận. Đáng chú ý, nhiều gia đình không chỉ nêm muối khi nấu canh mà còn sử dụng thêm nước mắm, bột canh, mì chính hoặc các loại gia vị chứa natri khác.

Một số người có thói quen nếm thấy nhạt là liên tục thêm gia vị mà không kiểm soát tổng lượng muối đưa vào cơ thể trong ngày.

Cách tốt hơn là tập giảm dần độ mặn, ưu tiên sử dụng vị ngọt tự nhiên từ rau củ, thịt, cá, xương hoặc nấm để món canh vẫn đậm đà nhưng ít phụ thuộc vào gia vị.

Hầm xương quá lâu và nghĩ rằng càng lâu càng bổ

Canh xương là món ăn phổ biến, đặc biệt trong các gia đình Việt. Tuy nhiên, quan niệm "hầm càng lâu càng nhiều chất bổ" không hoàn toàn đúng.

Quá trình hầm lâu giúp nước dùng có vị ngọt do các chất hòa tan từ xương, thịt và tủy, nhưng lượng canxi trong xương không dễ dàng chuyển hết vào nước canh như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngược lại, nếu thường xuyên ăn nước hầm xương nhiều mỡ, đặc biệt với người có nguy cơ rối loạn mỡ máu, thừa cân hoặc bệnh tim mạch, điều này có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, việc hầm đi hầm lại nhiều lần hoặc để canh ở nhiệt độ phòng quá lâu còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm giảm độ an toàn của món ăn.

Để có món canh tốt cho sức khỏe, nên kết hợp đa dạng nguyên liệu như rau xanh, củ quả, thịt nạc, cá, đậu phụ; hạn chế dùng quá nhiều xương mỡ để tạo vị ngọt.

Nấu canh đúng cách để giữ trọn dinh dưỡng

Một món canh ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách chế biến khoa học. Người nội trợ nên ưu tiên nấu vừa chín tới, hạn chế gia vị mặn, sử dụng nguyên liệu tươi và ăn ngay sau khi chế biến.

Những thay đổi nhỏ trong thói quen nấu ăn hằng ngày có thể giúp bữa cơm gia đình vừa ngon miệng vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.