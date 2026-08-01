Gần 10 năm mong con, đôi vợ chồng người Mông bật khóc khi được hỗ trợ IVF miễn phí 100%

Xúc động trong giây phút nhận quyết định hỗ trợ, chị Vàng Thị Say chia sẻ: "Có những lúc vợ chồng em nghĩ giấc mơ có con sẽ còn phải chờ rất lâu vì điều kiện kinh tế không cho phép"...

Gần 10 năm sau ngày cưới, điều chị Vàng Thị Say và anh Sùng Seo Sài mong mỏi nhất vẫn chỉ là được một lần nghe tiếng gọi "bố”, "mẹ". Khi biết mình là một trong 10 gia đình được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao tặng gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hai vợ chồng đã không kìm được nước mắt. Với họ, món quà ấy không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Kết hôn từ năm 2017, anh chị sinh sống tại vùng núi của tỉnh Tuyên Quang, nơi điều kiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản chuyên sâu còn nhiều hạn chế. Những năm đầu sau khi lập gia đình, hai vợ chồng chỉ biết gửi gắm hy vọng vào các bài thuốc dân gian được người quen giới thiệu. Thời gian trôi qua, trong khi bạn bè lần lượt có con, ngôi nhà nhỏ của anh chị vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ.

Gia đình chị Vàng Thị Say chia sẻ cảm xúc khi nhận được gói hỗ trợ 100% chi phí IVF. (Ảnh: BV)

Đến năm 2020, hai vợ chồng quyết định xuống Hà Nội thăm khám và chị Say được chẩn đoán mắc u tuyến yên, một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ tư vấn thực hiện IVF để nâng cao cơ hội có con. Tuy nhiên, khi ấy cả hai đều là công nhân tại Bắc Ninh, sống trong một căn phòng trọ nhỏ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Chi phí điều trị IVF trở thành điều vượt quá khả năng của gia đình.

Không muốn từ bỏ ước mơ làm cha mẹ, năm 2021 anh chị lựa chọn thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) với hy vọng giảm bớt chi phí. Nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, kết quả vẫn không như mong muốn. Những năm tháng tìm con tiếp tục nối dài, trong khi số tiền dành dụm sau nhiều năm lao động cũng dần cạn kiệt.

Đầu năm 2026, tình cờ biết đến chương trình Tuần Lễ Vàng – Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ trên mạng xã hội, anh chị quyết định đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để được thăm khám và tư vấn. Điều hai vợ chồng không ngờ tới là sau quá trình xét duyệt hàng trăm hồ sơ trên toàn quốc, gia đình mình đã trở thành một trong 10 trường hợp được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện IVF.

Xúc động trong giây phút nhận quyết định hỗ trợ, chị Vàng Thị Say chia sẻ: "Có những lúc vợ chồng em nghĩ giấc mơ có con sẽ còn phải chờ rất lâu vì điều kiện kinh tế không cho phép. Hai vợ chồng đều là công nhân, tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống nên dù bác sĩ đã tư vấn làm IVF từ nhiều năm trước, em vẫn chưa thể thực hiện. Khi biết mình được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF, em vừa bất ngờ vừa xúc động. Với gia đình em, đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là cơ hội để tiếp tục nuôi hy vọng sau nhiều năm phải gác lại ước mơ làm cha mẹ".

Đối với gia đình chị Say, quyết định hỗ trợ không chỉ mở ra một hành trình điều trị mới mà còn tiếp thêm niềm tin rằng, sau gần 10 năm chờ đợi, hạnh phúc làm cha mẹ đã đến gần hơn bao giờ hết.